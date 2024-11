O que é o XGBoost?

As árvores de decisão com boosting por gradiente são um tipo de algoritmo de boosting que utiliza gradiente descendente. Assim como outras metodologias de boosting, o boosting por gradiente começa com um aprendiz fraco para fazer previsões. A primeira árvore de decisão no boosting por gradiente é chamada de aprendiz base. Em seguida, novas árvores são criadas de forma cumulativa com base nos erros do aprendiz base. O algoritmo, então, calcula os resíduos das previsões de cada árvore para determinar quão distantes as previsões do modelo estavam da realidade. Os resíduos são a diferença entre os valores previstos e os valores reais do modelo. Em seguida, os resíduos são agregados para pontuar o modelo usando uma função de perda.

No contexto de aprendizado de máquina, funções de perda são empregadas para avaliar o desempenho de um modelo. O gradiente em árvores de decisão com boosting por gradiente refere-se ao gradiente descendente. O gradiente descendente é utilizado para minimizar a perda (ou seja, para melhorar o desempenho do modelo) quando treinamos novos modelos. O gradiente descendente é um algoritmo de otimização popular utilizado para minimizar a função de perda em problemas de aprendizado de máquina. Alguns exemplos de funções de perda incluem o erro quadrático médio ou o erro absoluto médio para problemas de regressão, a perda de entropia cruzada para problemas de classificação, ou funções de perda personalizadas que podem ser desenvolvidas para um caso de uso específico e conjunto de dados.