O que é nuvem soberana?

À medida que mais empresas procuram soluções de nuvem híbrida para ajudá-las a atender seus objetivos de transformação digital, os ambientes de nuvem (e especificamente como os usuários acessam, armazenam e usam os dados nesses ambientes) estão se tornando cada vez mais importantes. Com os avanços da computação em nuvem pelo mundo, os limites geográficos tradicionais, como as fronteiras, não são mais suficientes para proteger dados confidenciais.

Conheça a nuvem soberana, um conceito que inclui soberania de dados, soberania operacional e digital. A nuvem soberana ajuda as empresas a fortalecerem a confiança dos clientes e a expandirem seus negócios, cumprindo as leis e as regulamentações das regiões em que operam.

Quais as proteções oferecidas pela nuvem soberana?

Uma nuvem soberana protege principalmente dados de consumidores e de organizações. Embora muitas regulamentações se concentrem principalmente na proteção de informação de identificação pessoal, ou PII, dependendo do segmento, da região ou do caso de uso comercial, também podem proteger propriedade intelectual (PI), softwares, informações confidenciais empresariais, informações financeiras, entre outros. Como as regulamentações sobre privacidade de dados na nuvem variam de acordo com cada país e regiões específicas, não existe uma definição única sobre o que uma nuvem soberana pode proteger. As abordagens variam de acordo com o segmento, a localização e a necessidade dos negócios.

Alguns frameworks de nuvem soberana lidam com a residência de dados, quando os dados estão sujeitos às leis e regulamentações do país específico onde estão sendo armazenados. Outros lidam com a soberania de dados, quando os dados armazenados estão sujeitos às leis do país onde foram coletados. Por fim, as abordagens de nuvem soberana não apenas ajudam as empresas a cumprirem as leis que envolvem os dados mais confidenciais, como também a permanecerem resilientes.