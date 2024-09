O que é engenharia de sistemas baseada em modelos (MBSE)?

O processo de engenharia de sistemas baseada em modelos consiste em uma série de fases interligadas que conduzem o desenvolvimento do sistema desde a concepção até a conclusão.

Primeiro, as partes interessadas definem os objetivos do sistema e o contexto em que ele irá operar. Essas necessidades são então traduzidas em requisitos de sistema específicos e mensuráveis. As ferramentas MBSE e a modelagem de dados permitem a criação de um modelo detalhado que captura esses requisitos, garantindo que sejam consistentes e alinhados com os objetivos gerais. Por meio do design de arquitetura do sistema, a estrutura geral do sistema é desenvolvida.

Uma vez que a arquitetura está estabelecida, o design mais detalhado dos componentes individuais começa. O MBSE facilita a simulação do comportamento do sistema, permitindo que os engenheiros testem e refinem seus projetos em um ambiente virtual. Isso ajuda a identificar e resolver problemas antes que protótipos físicos sejam construídos.

A partir daqui, o sistema é desenvolvido e montado, utilizando o modelo como referência para garantir consistência. Os processos de verificação, teste e validação seguem para garantir que o sistema funcione conforme o esperado. Uma vez implementados, os modelos MBSE podem ser usados para apoiar as atividades de manutenção e quaisquer atualizações futuras, garantindo que o sistema continue atendendo às novas necessidades ao longo de seu ciclo de vida.