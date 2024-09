O que é etcd?

Outros bancos de dados foram desenvolvidos para gerenciar informações coordenadas entre clusters de aplicativos distribuídos. Os dois produtos mais comumente comparados ao etcd são o ZooKeeper e o Consul.

ZooKeeper

O ZooKeeper foi originalmente criado para coordenar dados de configuração e metadados em clusters do Apache Hadoop. (O Apache Hadoop (link externo à ibm.com) é um framework de software livre, ou coleção de aplicativos, para armazenar e processar grandes volumes de dados em clusters de hardware de commodity). O ZooKeeper é mais antigo que o etcd e as lições aprendidas ao trabalhar com o ZooKeeper influenciaram o design do etcd.

Como resultado, o etcd tem alguns recursos importantes que o ZooKeeper não tem. Por exemplo, diferentemente do ZooKeeper, o etcd pode fazer o seguinte:

Permite a reconfiguração dinâmica da associação de cluster.





Permanece estável durante a execução de operações de leitura/gravação sob altas cargas.





Mantém um modelo de dados de controle de simultaneidade de diversas versões.





Oferece monitoramento importante confiável que nunca descarta eventos sem antes enviar uma notificação.





Usa primitivas de simultaneidade que desacoplam as conexões das sessões.





Oferece suporte uma ampla variedade de linguagens e frameworks (o ZooKeeper tem seu próprio protocolo RPC Jute customizado que oferece suporte a vinculações de linguagem limitadas).

Consul

Consul é uma solução de serviços de rede para sistemas distribuídos, cujos recursos são semelhantes aos do etcd e da malha de serviços do Istio do Kubernetes. Como o etcd, a Consul (link externo à ibm.com) inclui um armazenamento de chave-valor distribuído com base no algoritmo Raft e é compatível com as interfaces de programação de aplicativos (APIs) HTTP/JSON. Ambos oferecem configuração de associação dinâmica de cluster, mas o Consul não faz um controle tão forte contra várias versões simultâneas de dados de configuração, e o tamanho máximo do banco de dados com o qual ele trabalhará de forma confiável é menor.