O setor agrícola exerce uma pressão significativa sobre o meio ambiente. Os sistemas alimentares, a rede de atividades e processos envolvidos na produção e distribuição de alimentos, são responsáveis por mais de um terço das emissões globais de gases de efeito estufa1, que são uma das principais causas das mudanças climáticas. Vários fatores tornam os sistemas alimentares emissores tão significativos, incluindo o uso de combustíveis fósseis em máquinas agrícolas, emissões de metano do gado, desmatamento para criação de espaço para a agricultura e a natureza intensiva em energia da produção de alimentos.

Os efeitos relacionados às mudanças climáticas, como secas e eventos climáticos extremos, podem ter consequências na produção agrícola, diminuindo os rendimentos das colheitas e fazendo com que as fazendas operem com margens menores. Desenvolver práticas agrícolas sustentáveis será fundamental para resolver os desafios de segurança alimentar em uma população em crescimento.

Práticas agrícolas insustentáveis também podem levar a impactos ambientais, como degradação do solo, desmatamento, escassez de água e poluição hídrica. Algumas podem causar efeitos de longo prazo em componentes agrícolas críticos, como o solo, a erosão do solo, a depleção de nutrientes ou a salinização, que é o aumento do teor de sal no solo causado pela irrigação sem drenagem adequada.