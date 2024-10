O que é estoque de segurança?

Sistemas ERP

Os sistemas ERP são projetados para gerenciar todas as partes de uma empresa, incluindo o gerenciamento da cadeia de suprimentos e a manufatura. Eles podem prever com mais precisão as vendas, o que ajuda as empresas a reduzir os níveis necessários de estoque de segurança. Os sistemas ERP são especialmente úteis para varejistas de comércio eletrônico, que podem usar esses sistemas para auxiliar em pedidos de compra e no gerenciamento de armazéns.