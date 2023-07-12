OEE versus TEEP: qual é a diferença?

Avarias, falhas de equipamento, interrupções e outras interrupções no chão de fábrica podem resultar em grandes perdas para uma Ooganização. Os gerentes de produção têm a tarefa de garantir que as fábricas e outras linhas de produção estejam obtendo o máximo valor de seus equipamentos e sistemas.
A eficácia geral do equipamento (OEE) e o desempenho total efetivo do equipamento (TEEP) são dois KPIs relacionados usados em ambientes de manufatura e produção para ajudar a evitar perdas, medindo e melhorando o desempenho dos equipamentos e das linhas de produção.
A OEE é uma métrica utilizada para medir a eficácia e o desempenho dos processos de fabricação ou de qualquer peça individual de equipamento. Ela apresenta insights sobre a boa utilização do equipamento e com que eficiência opera na produção de bens ou na prestação de serviços.
A OEE mede a eficiência e a eficácia do equipamento com base em três fatores. O cálculo da OEE é simples: disponibilidade x desempenho x qualidade.
O TEEP também é uma métrica utilizada em ambientes de fabricação e produção para medir a eficiência e eficácia geral do equipamento ou de uma linha de produção. Inclui todo o tempo potencial de produção, incluindo o downtime planejado e não planejado.
O TEEP é calculado multiplicando-se quatro fatores: disponibilidade, desempenho, qualidade e utilização.²
A principal diferença entre essas métricas é que, enquanto a OEE mede o percentual do tempo de produção planejado produtivo, o TEEP mede o percentual de todo o tempo produtivo.
É importante, ao fazer esses cálculos de tempo, usar a terminologia correta. Aqui estão algumas maneiras comuns de medir o tempo em um contexto de produção:
A OEE se concentra principalmente na utilização do tempo disponível e identifica perdas devido a problemas de disponibilidade, desempenho e qualidade. Isso ajuda a identificar áreas de melhoria e otimização da eficiência.
O TEEP, por outro lado, oferece uma perspectiva mais ampla, considerando todo o tempo potencial de produção, incluindo o tempo de downtime planejado para manutenção preventiva ou trocas. Destina-se a medir o potencial máximo do equipamento ou da linha de produção.
A OEE é normalmente usada para medir o desempenho de uma peça específica de equipamento ou de uma máquina. Ele ajuda você a entender como o equipamento está sendo utilizado durante o tempo real de produção. A OEE é comumente utilizada como uma ferramenta de benchmarking para rastrear e melhorar o desempenho do equipamento ao longo do tempo. Ela ajuda a identificar gargalos, áreas para iniciativas de otimização e melhoria.
O TEEP é usado para medir o desempenho geral de uma linha de produção inteira ou de vários equipamentos trabalhando juntos. Proporciona uma visão holística da eficácia de todo o sistema. Se você estiver interessado em entender o desempenho potencial máximo de sua linha de produção, incluindo downtime planejado para manutenção, trocas ou outros eventos programados, o TEEP é a métrica de desempenho a ser empregada. O TEEP pode ser útil no planejamento da capacidade de produção e na determinação dos recursos de seu equipamento ou sua linha de produção.
Ao combinar OEE e TEEP, você pode realizar uma análise abrangente do desempenho atual do equipamento nos níveis da máquina individual e da linha de produção. Essa abordagem integrada proporciona o conhecimento mais profundo dos fatores de desempenho, ajuda a priorizar os esforços de melhoria e maximiza a eficácia e a eficiência gerais das operações de manufatura, permitindo que os gerentes de produção alcancem maior rendimento e tempo de atividade máximo.
O IBM Maximo é um software de gestão de ativos empresariais que oferece uma solução preditiva para a maximização da eficácia do equipamento. O Maximo é uma plataforma única e integrada baseada na nuvem que usa IA, IoT e análise para otimizar o desempenho, estender o ciclo de vida dos ativos e reduzir os custos de interrupções.
Faça um tour para ver como o Maximo pode alcançar a melhoria da OEE e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de operações de horas extras, desperdício de materiais, peças de reposição e manutenção de emergência.
Utilize processos preditivos impulsionados por IA para aumentar a produção fabril, reduzir o inventário de peças sobressalentes e otimizar os serviços de gerenciamento de ativos.
Saiba como preparar suas equipes de operações com gerenciamento inteligente de ativos e desempenho.
Com base em dados de IA e IoT, ativos conectados e inteligentes podem otimizar o desempenho, adaptar às circunstâncias em constante mudança e ajudar a garantir a continuidade.
Otimize agendamentos, recursos e desempenho dos ativos com o IBM Maximo Application Suite.
Utilize a IA e os insights extraídos dos dados para otimizar o desempenho dos ativos do início ao fim.
Transforme suas operações com dados avançados e tecnologias de IA poderosas para integrar processos de otimização e promover um crescimento inteligente.
Aproveite ao máximo os seus ativos empresariais com o IBM Maximo Application Suite, um conjunto de software inteligente integrado. Gerencie e monitore os ativos com mais eficiência utilizando análise de dados avançada, IA e automação, incluindo a manutenção preditiva, para aumentar a confiabilidade dos ativos.