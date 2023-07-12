OEE versus TEEP: qual é a diferença?

A principal diferença entre essas métricas é que, enquanto a OEE mede o percentual do tempo de produção planejado produtivo, o TEEP mede o percentual de todo o tempo produtivo.

É importante, ao fazer esses cálculos de tempo, usar a terminologia correta. Aqui estão algumas maneiras comuns de medir o tempo em um contexto de produção:

Tempo não programado : tempo em que a produção não está programada para não produzir nada (em vez de “tempo programado”).

tempo em que a produção não está programada para não produzir nada (em vez de “tempo programado”). Tempo calendário : a quantidade de tempo gasto em uma ordem de serviço até sua conclusão.

a quantidade de tempo gasto em uma ordem de serviço até sua conclusão. Tempo total de operações : a quantidade total de tempo em que uma máquina está disponível para fabricar produtos.

Tempo de ciclo ideal : o tempo teórico mais rápido possível para fabricar uma unidade.

o tempo teórico mais rápido possível para fabricar uma unidade. Tempo de execução: o tempo em que o processo de fabricação está agendado para produção e execução.

A OEE se concentra principalmente na utilização do tempo disponível e identifica perdas devido a problemas de disponibilidade, desempenho e qualidade. Isso ajuda a identificar áreas de melhoria e otimização da eficiência.

O TEEP, por outro lado, oferece uma perspectiva mais ampla, considerando todo o tempo potencial de produção, incluindo o tempo de downtime planejado para manutenção preventiva ou trocas. Destina-se a medir o potencial máximo do equipamento ou da linha de produção.

A OEE é normalmente usada para medir o desempenho de uma peça específica de equipamento ou de uma máquina. Ele ajuda você a entender como o equipamento está sendo utilizado durante o tempo real de produção. A OEE é comumente utilizada como uma ferramenta de benchmarking para rastrear e melhorar o desempenho do equipamento ao longo do tempo. Ela ajuda a identificar gargalos, áreas para iniciativas de otimização e melhoria.

O TEEP é usado para medir o desempenho geral de uma linha de produção inteira ou de vários equipamentos trabalhando juntos. Proporciona uma visão holística da eficácia de todo o sistema. Se você estiver interessado em entender o desempenho potencial máximo de sua linha de produção, incluindo downtime planejado para manutenção, trocas ou outros eventos programados, o TEEP é a métrica de desempenho a ser empregada. O TEEP pode ser útil no planejamento da capacidade de produção e na determinação dos recursos de seu equipamento ou sua linha de produção.