MySQL versus MongoDB: qual é a diferença?

MySQL e MongoDB são dois dos serviços de banco de dados mais procurados e competitivos para aplicação da web. Ambos são sistemas de gerenciamento de banco de dados (DBMS) que permitem extrair dados e criar relatórios a partir de um site ou aplicação, mas são projetados de maneiras diferentes. O MySQL é um sistema legado estruturado em tabelas, enquanto o MongoDB é um sistema baseado em documentos.
SQL significa “structured query language.” Desenvolvido em 1995, o banco de dados MySQL tornou-se uma estrutura de banco de dados padrão e amplamente adotada como resultado.
Por mais de duas décadas, a linguagem de consulta estruturada tem sido o modelo de design principal para o desenvolvimento de relational database management systems (RDBMS), de modo a manter os dados e o armazenamento de dados.
A linguagem é construída de forma que permite que qualquer tipo de dado seja inserido, categorizado, pesquisado e recuperado facilmente. De um banco de dados corporativo de big data a um site pequeno, como um site de uma empresa local, o MySQL é compatível com a consulta de dados, armazenamento e segurança de dados como um design de banco de dados padronizado.
O "My" em "MySQL" não é um pronome, como alguns podem confundir. É o nome abreviado de uma das filhas dos desenvolvedores. Os desenvolvedores suecos criaram originalmente o banco de dados onipresente e continuam a ter um impacto no espaço de banco de dados. No entanto, a empresa Oracle é a proprietária hoje. Os concorrentes também adaptaram posteriormente a linguagem relacional, como visto com o servidor MS SQL Database e PostgreSQL.
Fundada em 2007, aMongoDB Inc. era uma nova abordagem para o design de bancos de dados. A MongoDB criou uma maneira de armazenar a quantidade "enorme" de dados necessária para casos de uso escaláveis, e o "Mongo" no nome é abreviação de gigantesco. À medida que os serviços digitais e sites cresceram, a enorme quantidade de dados necessária para escalar esse crescimento apresentou a necessidade de uma gestão e funcionalidade de banco de dados mais flexíveis. O design da MongoDB atende à necessidade de desempenho de banco de dados ágil e rico em informações. Ele armazena dados como documentos MongoDB, que é a pedra de toque de seu design.
A MongoDB atende a sites de comércio eletrônico e de serviços de conteúdo, por exemplo, que se beneficiam de sua flexibilidade e escalabilidade. As empresas usam o banco de dados MongoDB como uma solução de alto desempenho para atualizar dados de forma mais rápida em estrutura e informações.
Para entender suas diferenças únicas, é útil entender suas semelhanças e, em seguida, como seus esquemas de banco de dados divergem.
Há muito nesses dois sistemas que são semelhantes. Em sua essência, ambos são sistemas de gerenciamento de banco de dados (DBMs) que servem como a rede de informações de nível fundamental para qualquer tipo de site ou espaço digital. Armazenam dados em um sistema ou rede de computadores como parte da base de aplicações da web.
Com drivers (ou interfaces), tanto o MySQL quanto o MongoDB são compatíveis com as seguintes linguagens de programação:
Os aplicativos da web requerem uma base de dados como serviços de banco de dados para serem executados com sucesso. Tanto o MongoDB quanto o MySQL permitem que as organizações distribuam, modifiquem ou implementem aplicações nativas da nuvem, por exemplo.
Além disso, os desenvolvedores de ambos os sistemas os criaram originalmente como bancos de dados de código aberto, onde o código é livre para qualquer pessoa usar e distribuir.
Em suma, essas são ambas opções de gerenciamento de banco de dados de código aberto, mas é aí que as semelhanças terminam. A diferença principal está na forma como cada um é projetado.
MongoDB é um sistema de gerenciamento de banco de dados não relacional baseado em documentos. Também é chamado de sistema baseado em objetos. Ele foi projetado para suplantar a estrutura do MySQL como uma maneira mais fácil de trabalhar com dados.
Por outro lado, o MySQL é um sistema baseado em tabelas (ou banco de dados relacional de código aberto). A estrutura de design baseada em tabela é a estrutura de consulta de dados para pesquisa e é considerada um SQL database. Além disso, os dados são pesquisáveis e acessíveis em relação a outro ponto ou conjunto de dados.
À medida que as necessidades de gerenciamento de dados cresceram, as empresas começaram a perceber o MySQL como uma arquitetura mais rígida e não tão flexível para a reformatação de estruturas de dados. Esse sentimento se deve em grande parte ao design baseado em tabelas, que permite que sites e aplicativos apliquem um conjunto finito de consultas de pesquisa multivariada.
Seria um erro presumir que um sistema supera o outro em termos de desempenho e capacidade de resposta. Tanto o MongoDB quanto o MySQL têm um desempenho rápido, e ambos são DBMs poderosamente projetados.
O MySQL é projetado com SQL e projetado em uma estrutura de tabela B-tree , o que significa que as interações logarítmicas dentro da estrutura permitem que o mecanismo do servidor digitalize e pesquise rapidamente os conjuntos de dados em busca de dados relacionados.
O MySQL tem dois componentes principais: um tipo de mecanismo de armazenamento e a linguagem usada para trabalhar com dados. O mecanismo de armazenamento é onde os dados são criados, recuperados, enviados e armazenados. A linguagem é como acessá-lo.
Na última década, o MySQL operou principalmente com uma base de armazenamento não transacional, o que significa que os dados são definidos e separados de outros dados, facilitando a localização de atualizações. Atualmente, o sistema emprega um mecanismo de armazenamento transacional, mas funciona com muitos outros tipos de formatos de armazenamento, como CSV (valores separados por vírgula) ou gzip (formato de mecanismo baseado em compressão).
O MySQL também é baseado em nós, de modo que a busca de dados é acelerada pela estrutura em árvore, criando uma experiência eficiente de busca, índice e consulta. O MySQL emprega essa estrutura para armazenar dados em campos, ou conjuntos de dados, que são relacionais a outros dados.
Por exemplo, um diretório da empresa pode existir como um campo de dados de informações individuais e o campo de dados pode incluir informações departamentais. Em termos de dados, eles também são identificados como pares de valores, ou "pares de valores-chave". Ambos os conjuntos de dados apontam para um departamento como o atributo chave, e os elementos dentro dos campos de dados definem ainda mais o departamento, como em sua finalidade, funcionários e outros atributos relevantes. Quando estruturados em um banco de dados MySQL, são dados relacionados.
Além disso, você pode executar o MySQL em praticamente qualquer sistema operacional, do Windows ao Linux e MacOS — embora, historicamente, os usuários observem que o Linux é ideal.
O MongoDB é conhecido como um banco de dados NoSQL, ou sistema não relacional. Ele tem como base documentos como unidade de dados para pesquisa, o que a torna um sistema baseado em objetos. Ele é escrito e emprega linguagem binária JSON; ela também usa a linguagem de consulta MongoDB, que muitos veem como uma estrutura universal, mais leve ou mais flexível para trabalhar. Além disso, o MongoDB emprega documentos semelhantes a BSON — JSON que são codificados em binários em arquivos normalmente menores. Muitos desenvolvedores acham isso mais fácil de manipular, tornando o gerenciamento de dados mais rápido.
Assim como o MySQL, o MongoDB é compatível com vários tipos de mecanismo de armazenamento. Mas a estrutura é o que o diferencia e pelo que muitas organizações veem como um motivo para escolher esse tipo de sistema de banco de dados. Ela é estruturada com um design de "esquema" dinâmico, que é uma forma de ordenar as informações que a torna flexível e rápida.
MongoDB é um sistema particularmente útil para dados estruturados e não estruturados. Os dados estruturados são diretos — o conteúdo escrito é um exemplo. Dados não estruturados são mais difíceis de armazenar e organizar. Rich media ou reconhecimento facial são apenas alguns tipos que o MongoDB busca gerenciar melhor à medida que esse tipo se torna ainda mais predominante em big data.
O MySQL é de nível empresarial e poderoso em todas as plataformas e redes. Ela é líder na área e continua a criar e lançar opções de banco de dados comparáveis, como uma combinação atualizada de recursos de DBM NoSQL. Também é conhecido por ser compatível com mais sistemas devido ao seu tempo no mercado e à mobilidade. Por isso, também é visto como uma solução escalável.
Devido à sua seção transversal de API, servidor, ferramentas e opções programáticas e administrativas, o MySQL é considerado altamente acessível (link externo a ibm.com) e normalmente é executado sem downtime.
Por fim, ele é criado com autenticação de dados, com segurança Secure Socket Layer (SSL). A camada de segurança torna os dados confidenciais mais protegidos na transmissão.
Além disso, ele apresenta campos fáceis de alterar, o que permite que os usuários evitem revisão ou recalibração em grande escala para mudanças nas necessidades organizacionais ou de dados.
O modelo de dados de documentos também oferece às empresas uma experiência mais sofisticada em armazenar, acessar, indexar e combinar qualquer tipo de dados, tanto para modelos de dados amigáveis quanto para modelos de dados nativos. Portanto, o mapeamento de conversão não é necessário para maior durabilidade e escalabilidade mais fácil.
O MySQL é adequado para os seguintes casos de uso:
O MongoDB é ideal para os seguintes casos de uso:
