MySQL versus MongoDB: qual é a diferença?

Seria um erro presumir que um sistema supera o outro em termos de desempenho e capacidade de resposta. Tanto o MongoDB quanto o MySQL têm um desempenho rápido, e ambos são DBMs poderosamente projetados.

O MySQL é um sistema legado

O MySQL é projetado com SQL e projetado em uma estrutura de tabela B-tree , o que significa que as interações logarítmicas dentro da estrutura permitem que o mecanismo do servidor digitalize e pesquise rapidamente os conjuntos de dados em busca de dados relacionados.



O MySQL tem dois componentes principais: um tipo de mecanismo de armazenamento e a linguagem usada para trabalhar com dados. O mecanismo de armazenamento é onde os dados são criados, recuperados, enviados e armazenados. A linguagem é como acessá-lo.

Na última década, o MySQL operou principalmente com uma base de armazenamento não transacional, o que significa que os dados são definidos e separados de outros dados, facilitando a localização de atualizações. Atualmente, o sistema emprega um mecanismo de armazenamento transacional, mas funciona com muitos outros tipos de formatos de armazenamento, como CSV (valores separados por vírgula) ou gzip (formato de mecanismo baseado em compressão).

O MySQL também é baseado em nós, de modo que a busca de dados é acelerada pela estrutura em árvore, criando uma experiência eficiente de busca, índice e consulta. O MySQL emprega essa estrutura para armazenar dados em campos, ou conjuntos de dados, que são relacionais a outros dados.

Por exemplo, um diretório da empresa pode existir como um campo de dados de informações individuais e o campo de dados pode incluir informações departamentais. Em termos de dados, eles também são identificados como pares de valores, ou "pares de valores-chave". Ambos os conjuntos de dados apontam para um departamento como o atributo chave, e os elementos dentro dos campos de dados definem ainda mais o departamento, como em sua finalidade, funcionários e outros atributos relevantes. Quando estruturados em um banco de dados MySQL, são dados relacionados.

Além disso, você pode executar o MySQL em praticamente qualquer sistema operacional, do Windows ao Linux e MacOS — embora, historicamente, os usuários observem que o Linux é ideal.

MongoDB é um sistema NoSQL

O MongoDB é conhecido como um banco de dados NoSQL, ou sistema não relacional. Ele tem como base documentos como unidade de dados para pesquisa, o que a torna um sistema baseado em objetos. Ele é escrito e emprega linguagem binária JSON; ela também usa a linguagem de consulta MongoDB, que muitos veem como uma estrutura universal, mais leve ou mais flexível para trabalhar. Além disso, o MongoDB emprega documentos semelhantes a BSON — JSON que são codificados em binários em arquivos normalmente menores. Muitos desenvolvedores acham isso mais fácil de manipular, tornando o gerenciamento de dados mais rápido.



Assim como o MySQL, o MongoDB é compatível com vários tipos de mecanismo de armazenamento. Mas a estrutura é o que o diferencia e pelo que muitas organizações veem como um motivo para escolher esse tipo de sistema de banco de dados. Ela é estruturada com um design de "esquema" dinâmico, que é uma forma de ordenar as informações que a torna flexível e rápida.

MongoDB é um sistema particularmente útil para dados estruturados e não estruturados. Os dados estruturados são diretos — o conteúdo escrito é um exemplo. Dados não estruturados são mais difíceis de armazenar e organizar. Rich media ou reconhecimento facial são apenas alguns tipos que o MongoDB busca gerenciar melhor à medida que esse tipo se torna ainda mais predominante em big data.