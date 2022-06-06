LAMP versus MEAN: qual é a diferença?

MEAN significa as seguintes tecnologias em stack:

M: MongoDB (banco de dados NoSQL não RDBMS)

MongoDB (banco de dados NoSQL não RDBMS) E: Express.js (framework da web de back-end)

Express.js (framework da web de back-end) A: AngularJS (framework que cria interfaces de usuário)

AngularJS (framework que cria interfaces de usuário) N: Node.js (ambiente de tempo de execução de back-end de código aberto)

O framework AngularJS processa uma solicitação de usuário recebida. O Node.js analisa a solicitação e a traduz em entradas que o aplicativo da web pode entender. O Express.js usa essas entradas traduzidas para determinar quais chamadas fazer para o MongoDB , um banco de dados NoSQL não relacional. Depois que o MongoDB fornece as informações necessárias, o Express.js envia os dados de volta para o Node.js, que por sua vez, os envia para o framework AngularJS para que possa exibir as informações solicitadas na interface do usuário.

Embora o framework front-end AngularJS possa ser substituído por outros, como React.js, o ambiente Node.js é crítico para o stack MEAN e não pode ser substituído. Isso ocorre porque o Node.js permite o desenvolvimento full stack JavaScript, um principal benefício que torna o desenvolvimento e o gerenciamento de aplicações com o MEAN stack altamente eficientes. Quando o framework AngularJS é substituído por React.js, a stack é chamado de MERN. O acrônimo stack MEAN foi usado pela primeira vez em 2013 pelo desenvolvedor do MongoDB Valeri Karpov.

A Figura 2 mostra um exemplo de alto nível de como um aplicativo da web responde em sua stack MEAN para atender à solicitação de informações de um usuário:

Figura 2: Como um aplicativo da web responde em toda a stack MEAN para atender a uma solicitação.