LAMP versus MEAN: qual é a diferença?

Conheça as diferenças entre os stacks LAMP e MEAN, seus benefícios e suas vantagens para o desenvolvimento de aplicativos web.

LAMP e MEAN são stacks de código aberto populares usadas para desenvolver aplicativos móveis e web de alto desempenho de nível empresarial. Como outras stacks da web, elas combinam tecnologias (sistemas operacionais, linguagens de programação, bancos de dados, bibliotecas e estruturas de aplicações) que os desenvolvedores podem usar para criar, implementar e gerenciar um aplicativo web totalmente funcional de forma eficiente e confiável por meio do desenvolvimento de stacks.

LAMP e MEAN são diferentes, pois fornecem aos desenvolvedores diferentes camadas — ou "stacks" — de tecnologias que um aplicativo da web precisa para funcionar em todas as atividades de interface de front-end, rede e servidor de back-end. Por exemplo, uma aplicação bancária baseada na web pode depender do stack LAMP ou do stack MEAN para interpretar a solicitação de um usuário para ver a atividade bancária, recuperar os dados necessários e exibi-los em uma interface do usuário.

 

O que é stack LAMP?

LAMP significa as seguintes tecnologias em stack:

  • L: Linux (sistema operacional)
  • A: Apache (servidor da web)
  • M: MySQL (um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, ou RDBMS, que usa SQL)
  • P: PHP (linguagem de programação/scripting)

O sistema operacional Linux permite que todo o aplicativo da web funcione corretamente em um determinado hardware. O servidor da web Apache traduz a solicitação de um usuário e, em seguida, recupera e "entrega" informações de volta ao usuário via HTTP (protocolo de transferência de hipertexto). O banco de dados MySQL (um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional) armazena os dados (por exemplo, arquivos de extratos bancários, atividade financeira, arquivos de imagem, planilhas de estilo CSS) que o servidor da web pode recuperar e fornecer com base na solicitação específica do usuário. A linguagem de programação PHP trabalha com o Apache para recuperar conteúdo dinâmico do banco de dados MySQL e apresentá-lo de volta ao usuário. Enquanto o HTML pode exibir conteúdo estático (por exemplo, um título que permanece na interface independentemente dos dados), o conteúdo dinâmico que muda com base na interação do usuário depende do PHP. As linguagens de programação PERL e Python também podem ser usadas na stack LAMP. O escritor Michael Kunze foi o primeiro o acrônimo stack LAMP em um artigo para uma revista alemã de computação publicada em 1998.

Figura 1: Como uma solicitação de usuário é processada na stack LAMP.

 

O que é MEAN stack?

MEAN significa as seguintes tecnologias em stack:

  • M: MongoDB (banco de dados NoSQL não RDBMS)
  • E: Express.js (framework da web de back-end)
  • A: AngularJS (framework que cria interfaces de usuário)
  • N: Node.js (ambiente de tempo de execução de back-end de código aberto)

O framework AngularJS processa uma solicitação de usuário recebida. O Node.js analisa a solicitação e a traduz em entradas que o aplicativo da web pode entender. O Express.js usa essas entradas traduzidas para determinar quais chamadas fazer para o MongoDB um banco de dados NoSQL não relacional. Depois que o MongoDB fornece as informações necessárias, o Express.js envia os dados de volta para o Node.js, que por sua vez, os envia para o framework AngularJS para que possa exibir as informações solicitadas na interface do usuário.

Embora o framework front-end AngularJS possa ser substituído por outros, como React.js, o ambiente Node.js é crítico para o stack MEAN e não pode ser substituído. Isso ocorre porque o Node.js permite o desenvolvimento full stack JavaScript, um principal benefício que torna o desenvolvimento e o gerenciamento de aplicações com o MEAN stack altamente eficientes. Quando o framework AngularJS é substituído por React.js, a stack é chamado de MERN. O acrônimo stack MEAN foi usado pela primeira vez em 2013 pelo desenvolvedor do MongoDB Valeri Karpov.

A Figura 2 mostra um exemplo de alto nível de como um aplicativo da web responde em sua stack MEAN para atender à solicitação de informações de um usuário:

Figura 2: Como um aplicativo da web responde em toda a stack MEAN para atender a uma solicitação.

Quais são as vantagens e desvantagens do desenvolvimento da stack LAMP?

Vantagens do LAMP

A seguir estão alguns benefícios do uso do LAMP para criar, implementar e gerenciar aplicações da web:

  • Compatibilidade e confiança generalizadas: como as tecnologias do LAMP existem desde a década de 1990 e têm sido usadas em vários tipos de desenvolvimento de software, ela é universalmente confiável e apoiada pela comunidade de código aberto. Por exemplo, muitos provedores de hospedagem oferecem compatibilidade com PHP e MySQL.
  • Tecnologia de código aberto: as tecnologias LAMP são de código aberto, o que significa que estão prontamente disponíveis e gratuitas para os desenvolvedores usarem. O LAMP também é altamente flexível devido às suas tecnologias de código aberto, liberando os desenvolvedores para usar os componentes que fazem mais sentido para um determinado aplicativo da web. Por exemplo, o PHP pode usar vários mecanismos de tempo de execução do compilador, como Zend ou Laravel. O LAMP também pode usar qualquer número de bancos de dados de código aberto, como o PostgreSQL.
  • Apache: o servidor web Apache é considerado confiável, rápido e seguro. Também é modular, o que o torna altamente personalizável.
  • Segurança: a stack LAMP apresenta arquitetura e criptografia de segurança de nível empresarial.
  • Eficiência: Usar a stack LAMP pode reduzir o tempo de desenvolvimento de aplicativos devido à sua facilidade de personalização. Por exemplo, os programadores podem começar com um módulo Apache e alterar o código conforme a necessidade, em vez de desenvolver o código inteiramente a partir do zero.
  • Escalabilidade: os aplicativos da web construídos, implementados e gerenciados usando a stack LAMP são altamente escaláveis e rápidos para desenvolver devido à sua estrutura sem bloqueio.
  • Baixa manutenção: o ecossistema da stack LAMP é estável e requer pouca manutenção.
  • Compreensão: como PHP e MySQL são relativamente fáceis de entender, o desenvolvimento com a stack LAMP é uma boa opção para iniciantes.

Desvantagens do LAMP

As desvantagens de usar o LAMP para criar, implementar e gerenciar aplicações da web incluem o seguinte:

  • Múltiplos idiomas: o o LAMP não é considerado "full stack" porque exige múltiplas linguagens em seu desenvolvimento. Enquanto o PHP é usado para programação do lado do servidor, a programação do lado do cliente é feita em JavaScript. Isso significa que são necessários um desenvolvedor full stack ou vários desenvolvedores.
  • Compatibilidade limitada com sistemas operacionais: o LAMP é compatível apenas com o sistema operacional Linux e suas variantes, como o Oracle Linux.
  • Arquitetura monolítica: embora indiscutivelmente mais seguro do que a nuvem, o LAMP é mais monolítico do que as arquiteturas baseadas na nuvem (arquiteturas de nuvem são mais Escalável e acessíveis e retornam dados mais rapidamente por meio de APIs).

Quais são as vantagens e desvantagens do desenvolvimento da stack MEAN?

Vantagens do MEAN

Os benefícios do uso do MEAN para criar, implementar e gerenciar aplicações da web incluem o seguinte:

  • O uso de uma única linguagem: o MEAN é considerado "full stack" porque usa JavaScript como sua única linguagem. Isso torna a alternância entre a programação do lado do cliente e do servidor conveniente e eficiente. Por exemplo, um único desenvolvedor JavaScript poderia criar um aplicativo da web inteiro.
  • Atualizações e demonstrações em tempo real: as tecnologias da stack MEAN possibilitam o envio de atualizações em tempo real para aplicativos web implementados. Os desenvolvedores também podem demonstrar rapidamente a funcionalidade de aplicativos da web em desenvolvimento.
  • Compatibilidade com nuvem: as tecnologias na stack MEAN podem trabalhar com as funções baseadas em nuvem encontradas em serviços web modernos (como chamar uma API para recuperação de dados).
  • Arquivos JSON: o MEAN permite que os usuários salvem documentos como arquivos JSON, que são projetados para a troca rápida de dados rápidos entre redes.
  • Eficiência: os desenvolvedores podem usar recursos de repositórios e bibliotecas públicos para reduzir o tempo de desenvolvimento de aplicações web. Isso torna o desenvolvimento da stack MEAN uma opção econômica que as startups podem achar atraente.
  • Um ambiente de tempo de execução rápido e fácil de manutenção: o tempo de execução do Node.js é rápido e altamente responsivo, enquanto o framework Angular.js é fácil de manutenção e testável.
  • Compatibilidade entre plataformas: MEAN é uma stack entre plataformas, o que significa que suas aplicações da web podem funcionar em vários sistemas operacionais.

Desvantagens do MEAN

Estas são algumas desvantagens de usar o MEAN para criar, implementar e gerenciar aplicações da web:

  • Potencial de perda de dados: aplicações em grande escala podem ter experiência de perda de dados devido ao MongoDB exigir memória excessiva para armazenamento de dados. Além disso, o MongoDB não é compatível com funções transacionais.
  • Tempos de carregamento e incompatibilidade: o JavaScript pode carregar sites ou aplicações lentamente em alguns dispositivos, especialmente dispositivos mais antigos ou de nível inferior. Os aplicativos da web podem até ficar inoperantes se o JavaScript for desativado em um dispositivo. Além disso, pode ser difícil implementar o MEAN em arquiteturas existentes, uma vez que é improvável que aplicações mais antigas utilizem JavaScript.
  • Alta manutenção: as tecnologias da stack MEAN são atualizadas com frequência, o que significa que é necessária uma manutenção frequente nos aplicativos da web.

MEAN versus LAMP: qual é melhor?

Nenhuma stack é melhor que outra per se. No entanto, a stack LAMP ou a stack MEAN podem ser mais adequadas para um caso de uso específico de desenvolvimento web.

A stack LAMP é geralmente a melhor opção para aplicações da web ou sites com as seguintes características:

  • São de grande escopo, estáticas (ou seja, não precisam de atualizações em tempo real) e terão experiência de fluxos de trabalho intensos com picos de tráfego
  • Têm uma vida útil curta
  • São do lado do servidor por natureza
  • Usam um CMS como o WordPress

Por outro lado, a stack MEAN é a melhor escolha para aplicações da web ou sites como estes:

  • Aproveitam as vantagens das tecnologias de nuvem modernas, como APIs e microsserviços
  • Têm uma longa vida útil
  • Têm escopo menor com tráfego consistentemente previsível (diminuindo a probabilidade de perda de dados)
  • Exigem muita lógica no lado do cliente

Stack LAMP, stack MEAN e IBM

Para voltar ao básico, a stack LAMP aproxima você um pouco mais da veiculação técnica de páginas da web e de como isso é feito. Você tem seu banco de dados, sua linguagem de script e uma maneira de entregá-los aos clientes — isso é LAMP.

Se você quiser ver como é fácil desenvolver e implementar uma aplicação na nuvem usando uma stack LAMP ou MEAN, a IBM oferece os seguintes tutoriais:

