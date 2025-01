Na criação de um aplicativo do zero, é vital empregar uma stack de software uniforme e padronizada. A criação do back-end com um conjunto de ferramentas projetadas para trabalhar em conjunto reduz o tempo de desenvolvimento e otimiza os recursos.

No entanto, a área de stacks está ficando sobrecarregada. Do LAMP ao Ruby on Rails, há uma série de opções. Cada stack tem seus benefícios e desvantagens e dedica-se a projetos diferentes. Não há um stack único para desenvolvimento.

MEAN é um conjunto de aplicativos para a web em código aberto utilizado principalmente para criar aplicativos hospedados na nuvem. Os aplicativos MEAN stack são flexíveis, escaláveis e extensíveis, o que os torna os candidatos perfeitos para hospedagem em nuvem.

A stack contêm seu próprio servidor web para ser implementada com facilidade e o banco de dados possa ser dimensionado sob demanda para acomodar picos de uso temporários. Um aplicativo MEAN entra no mundo otimizado para aproveitar todas as economias de custo e melhorias de desempenho da nuvem.

O JavaScript tem sido uma linguagem popular no desenvolvimento web front-end: é flexível, dinâmico e fácil de usar. Mas tem sido uma opção somente no desenvolvimento de back-end e banco de dados por alguns anos, possibilitando que os desenvolvedores criem aplicações que utilizam JavaScript de ponta a ponta. Como todas as partes do MEAN utilizam a mesma linguagem, você pode simplificar suas equipes de desenvolvimento.

O MEAN elimina a necessidade de contratar diversos especialistas para desenvolver cada parte de uma aplicação. Em vez disso, você pode usar um único conjunto de desenvolvedores JavaScript para trabalhar de forma adaptativa, onde e quando for necessário. A padronização do JavaScript também oferece uma oportunidade de reutilizar código em todo o aplicativo, reduzindo reinvenções desnecessárias.