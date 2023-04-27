Ao longo dos anos, a Internet das coisas (IoT) evoluiu para algo muito maior: a Economia das coisas (EoT). O número de coisas conectadas ultrapassou o número de seres humanos conectados pela primeira vez em 2022. O número de dispositivos conectados à IoT está crescendo em praticamente todos os setores, e prevê-se que atingirá 29 bilhões em todo o mundo até 2030.
A IoT tornou-se literalmente um nome familiar, pois é um componente-chave em itens do dia a dia, como eletrodomésticos, carros e produtos de consumo. Além disso, a IoT tornou-se uma parte crítica para a otimização, simplificação e recursos tecnológicos das empresas.
Esses dispositivos conectados à IoT formam uma espinha dorsal crítica de dados para os setores. Mas e se esses dispositivos (e seus dados) estiverem desbloqueados para compartilhar, monetizar e transacionar de forma autônoma sobre seu próprio valor gerado? Que nova inovação organizacional, social ou entre setores, poderia ser gerada como resultado? E qual é o papel que os provedores de serviços de telecomunicações desempenham na habilitação e expansão da EoT?
A EoT é viabilizada por inteligência artificial, dados, IoT e blockchain, trazendo liquidez para a IoT. Isso sinaliza ir além dos dispositivos de IoT conectados com base no contexto para um onde os dispositivos de IoT se tornaram recursos digitais, capazes de descoberta em tempo real, indexação e transações autônomas.
As empresas de telecomunicações desempenham um papel central na habilitação e expansão da EoT e estão posicionadas de maneira única para fazê-lo. Assim como nossos próprios dados digitais são atualmente trocados, negociados e monetizados por terceiros, o fornecimento de dispositivos conectados com uma identidade exclusiva e a capacidade de realizar transações por meio de uma carteira digital liberar a assetização digital ou liquefação da IoT. A identidade âncora do dispositivo, juntamente com metadados sobre o próprio dispositivo, dados sobre sua localização e transações feitas em seu próprio nome, é sua própria unidade de valor.
Por exemplo, um caminhão de frota equipado com uma identidade e uma carteira seguras com EoT é capaz de pagar seu próprio combustível em uma bomba de combustível habilitada para EoT de forma semelhante, sem que o motorista precise abrir um aplicativo ou fornecer um cartão de crédito. A transação que vincula esse veículo específico a essa bomba de combustível é uma unidade de valor que representa os participantes, a localização, o tempo e o valor da transação.
Conectando unidades de valor relacionadas em um ecossistema de prestadores de serviços, criamos cadeias de valor que podem abranger setores e formar a base da inovação entre setores em processos, operações e modelos de negócios.
Os mecanismos de crescimento e inovação da IoT estão em três partes:
As empresas de telecomunicações desempenham um papel central na liderança da transição da IoT para a EoT como facilitadoras de tecnologia, bem como facilitadoras de ecossistemas e valor coletivo.
A adoção generalizada da EoT exige uma rede de IoT com segurança quântica (sensor, dispositivo de edge, núcleo ou sistema de nuvem) baseada no conceito de zero trust de "nunca confiar, sempre verificar". As empresas de telecomunicações podem estender os recursos de dados corporativos seguros e de IA até a edge de suas redes, oferecendo suporte à descoberta, ao uso e à monetização em tempo real de dados e casos de uso de EoT compatíveis.
As empresas de telecomunicações também podem desempenhar o papel de provedores de dados, bem como operadores de mercado e corretagem de dados dentro do ecossistema. Plataformas de dados verticais de propriedade e operadas por empresas de telecomunicações e voltadas para um setor específico, como automotivo, agricultura ou serviços financeiros, já existem hoje. Ao vincular as plataformas de EoT a essas plataformas de dados verticais, as operadoras de telecomunicações podem prontamente liberar casos de uso de EoT específicos dos setores, gerando novos fluxos de receita "adjacentes ao núcleo".
As empresas de telecomunicações também desempenham um papel importante como facilitadoras e participantes âncora em ecossistemas de EoT viáveis, contribuindo para seus segmentos de clientes e consumidores empresariais e da IoT. Os dispositivos móveis se tornam um participante adicional na EoT como extensões digitais de consumidores e usuários. A propriedade e o controle do consumidor sobre a identidade e os dados pessoais é um amplificador e facilitador essencial do valor do ecossistema de EoT e da liberação de modelos de negócios B2B2C e B2C2B e inovação.
A EoT está à nossa frente e representa uma oportunidade crítica para as empresas de telecomunicações. Defender a evolução para a EoT permite que as empresas de telecomunicações migrar além da conectividade para serem o coração de novas plataformas de mercado que trazem e estendem novos serviços digitais e transacionais em setores.
A resolução de desafios complexos não é feita de forma isolada. Aproveitar a oportunidade de inovação da Economia das coisas requer novos métodos de troca de valor coletivo entre usuários, dispositivos e setores. É importante quebrar barreiras em todos os setores para criar novas cadeias de valor orientadas por resultados.
A EoT exige mercados interoperáveis de valor trocável com base em dados verificáveis e confiáveis que podem ser disponibilizados no momento certo e no canal certo.
Esses mercados de valor podem assumir a forma de mercados de dados, ativos ou desenvolvedores. Por exemplo, você pode expandir o caminhão inicial da frota e ter uma visão agregada de toda a frota e seu histórico de abastecimento, mobilidade e pagamentos. Esse dado específico é valioso internamente — fornecendo insights para otimizar custos de combustível, atualização de veículos, recomendações de rotas e bem-estar geral do motorista. Também é valioso externamente: para empresas de combustível, fabricantes de veículos, varejistas e outras marcas que desejam envolver-se em experiências de condução conectadas para a frota.
Como participante de um mercado de dados de EoT, o proprietário da frota pode publicar e monetizar ativos de dados sustentados por contratos inteligentes que regem sua acessibilidade e uso para garantir a conformidade. Também pode decidir publicar serviços de dados na forma de APIs para facilitar soluções de desenvolvedores terceirizados que aproveitam os dados de EoT.
O valor coletivo está no ecossistema representado e conectado dos dispositivos de EoT, dos usuários e dos participantes de todos os setores, com o efeito de rede acionado pela adoção em escala. À medida que mais participantes se integram ao ecossistema de EoT, maior é o valor potencial e o resultado coletivo dos casos de uso.
Os proprietários dos dados de EoT fornecem contexto de comportamento, uso e interação. Os serviços de corretagem de dados, que são regidos pelas permissões do proprietário de dados e pelas regras de soberania de dados, facilitam a descoberta, a exploração e o uso de dados autorizados entre os participantes relevantes do ecossistema.
No centro da EoT reside o consentimento autorizado dos proprietários dos dados do usuário da IoT, que possibilitam e aumentam os mercados de valor. Os proprietários de dados, sejam eles consumidores ou empresas, fornecem os insights essenciais comportamentais, de uso e interação que elevam e amplificam o valor dos dados de dispositivos de IoT. Os proprietários de dados, portanto, devem ser incentivados a compartilhar seus dados gerados/de propriedade para gerar mais valor para o ecossistema e poder fazer isso preservando a privacidade.
Um facilitador essencial é a adoção de identidade descentralizada e carteiras digitais para proprietários de dados e dispositivos de IoT que fornecem uma identidade âncora e um meio de fazer transações com dispositivos e ativos conectados.
No caso dos veículos de frota, conectar um motorista específico a um veículo específico liberaria padrões de comportamento específicos do motorista e o uso de veículos da frota. Essa combinação geraria insights sobre o bem-estar específico do motorista, bem como recomendações contextualizadas e personalizadas para esse motorista da empresa de frota ou de seus parceiros do ecossistema. O motorista, sendo o proprietário dos dados sobre seus padrões de comportamento, deve receber os devidos incentivos para compartilhar seus dados anonimizados com o ecossistema, seja por meio de serviços de valor agregado ou ofertas de programas de fidelidade.
A ubiquidade dos dispositivos conectados cria um mercado em constante expansão para obter, combinar e refinar dados em insights praticáveis do mundo real. A EoT precisa ser desenvolvida em plataformas de inovação aberta baseadas em infraestrutura interoperável, padrões comuns e uma malha conjuntiva de dados e serviços. A engenharia dessas plataformas de inovação aberta é um exercício coletivo, fundamentado em princípios fundamentais de sistemas abertos, resiliência e baixas barreiras à entrada. O acesso a essa infraestrutura é habilitado por mercados de microsserviços e toolkits, onde uma camada de valor de chave é composta por dados, serviços de dados e produtos de dados.
