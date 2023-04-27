A EoT é viabilizada por inteligência artificial, dados, IoT e blockchain, trazendo liquidez para a IoT. Isso sinaliza ir além dos dispositivos de IoT conectados com base no contexto para um onde os dispositivos de IoT se tornaram recursos digitais, capazes de descoberta em tempo real, indexação e transações autônomas.

As empresas de telecomunicações desempenham um papel central na habilitação e expansão da EoT e estão posicionadas de maneira única para fazê-lo. Assim como nossos próprios dados digitais são atualmente trocados, negociados e monetizados por terceiros, o fornecimento de dispositivos conectados com uma identidade exclusiva e a capacidade de realizar transações por meio de uma carteira digital liberar a assetização digital ou liquefação da IoT. A identidade âncora do dispositivo, juntamente com metadados sobre o próprio dispositivo, dados sobre sua localização e transações feitas em seu próprio nome, é sua própria unidade de valor.

Por exemplo, um caminhão de frota equipado com uma identidade e uma carteira seguras com EoT é capaz de pagar seu próprio combustível em uma bomba de combustível habilitada para EoT de forma semelhante, sem que o motorista precise abrir um aplicativo ou fornecer um cartão de crédito. A transação que vincula esse veículo específico a essa bomba de combustível é uma unidade de valor que representa os participantes, a localização, o tempo e o valor da transação.

Conectando unidades de valor relacionadas em um ecossistema de prestadores de serviços, criamos cadeias de valor que podem abranger setores e formar a base da inovação entre setores em processos, operações e modelos de negócios.

Os mecanismos de crescimento e inovação da IoT estão em três partes: