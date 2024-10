O que é fluxo de trabalho de documentos?

Tradicionalmente, o gerenciamento de faturas pode depender de e-mails e planilhas, levando a dados isolados e aumentando os riscos de segurança. No entanto, um fluxo de trabalho automatizado integra o DMS aos sistemas de contabilidade existentes, permitindo o preenchimento automático de dados extraídos. Além disso, etapas de aprovação podem ser implementadas dentro do sistema, permitindo que a equipe autorizada revise e aprove as faturas eletronicamente, com notificações automatizadas, aprimorando assim a segurança e a velocidade.

A integração do DMS com os sistemas de contabilidade depende da extração precisa de dados por meio de OCR. Esse processo depende muito dos metadados presentes na fatura, o que permite que o sistema preencha o software de contabilidade com as informações corretas e acione outras etapas de fluxo de trabalho com base nos dados extraídos.