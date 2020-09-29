Nuvem distribuída versus nuvem híbrida versus multinuvem versus edge computing (parte 1)

Novo na nuvem distribuída? Assista ao evento virtual sob demanda que apresenta líderes do setor e um convidado especial.
Como gerente de ofertas técnicas do IBM Cloud, acho que é útil estabelecer um terreno comum com os clientes, entendendo onde eles estão em sua jornada na nuvem. Neste post, vamos avaliar as arquiteturas de computação em nuvem mais comuns:
Na minha opinião, a nuvem híbrida é a sua escolha se você quiser migrar para uma arquitetura baseada na nuvem nativa da nuvem sem abandonar suas aplicações existentes. Essencialmente, manter aplicativos legados no local enquanto aproveita a nuvem para experimentar novas aplicações. Um caso de uso simples de nuvem híbrida é expor ativos de alto valor que são executados em locais para a nuvem usando interfaces de programação de aplicativos (APIs).
Os principais benefícios do uso da nuvem híbrida incluem as seguintes funcionalidades:
A multinuvem permite que você espalhe suas aplicações entre vários ambientes de nuvem e use mais de um fornecedor. Veja por que a multinuvem pode ajudar você.
Digamos que você é um executivo de uma empresa de entrega que precisa escalar para um aumento nos pedidos. Você deseja atingir esse objetivo e, ao mesmo tempo, realizar as seguintes tarefas:
Com a multinuvem, você pode acessar várias nuvens e vários data centers em todo o mundo para realizar todas essas atividades. Você ganha disponibilidade e pode realizar mais cargas de trabalho do que a nuvem híbrida.
Considere a multinuvem como um subconjunto da nuvem híbrida. Ao mesmo tempo, você pode usar uma nuvem híbrida como um de seus vários ambientes de nuvem.
A multinuvem também combate a TI invisível, onde certos funcionários preferem trabalhar em uma nuvem diferente daquela que a empresa utiliza. A TI invisível leva uma empresa a adotar várias nuvens sem a orientação geral do nível superior de liderança. A multinuvem oferece melhor visibilidade e controle sobre a TI invisível do que a nuvem híbrida.
A Gartner publicou recentemente um artigo que afirma que a nuvem distribuída corrige o que a nuvem híbrida quebra. Eu argumentaria que a nuvem distribuída também conserta o que a multinuvem quebra.
Vejamos o exemplo do Kubernetes. Todos os principais provedores de nuvem são compatíveis com seu próprio Kubernetes Service gerenciado, mas a tecnologia subjacente é essencialmente o mesmo projeto de código aberto. Mas, se você quiser criar um cluster do Kubernetes com mais de um fornecedor, poderá encontrar diferenças nas seguintes áreas:
Se você usar a versão mais recente no IBM Cloud (com a qual alguns de seus outros provedores de nuvem não são compatíveis), isso poderá resultar em inconsistências com as quais sua equipe de operações terá dificuldade em lidar.
Algumas soluções de gerenciamento multinuvem afirmam ter um único painel de controle para lidar com esse desafio. A verdade é que essas plataformas permitem que você controle as operações de seus clusters do Kubernetes, mas não gerenciam totalmente as operações específicas do provedor de nuvem onde seu cluster é executado. Para tarefas como alterar funções de acesso ou restrições de segurança, você terá que navegar até os dashboards individuais dos vários provedores de nuvem.
Por outro lado, com a nuvem distribuída, você pode continuar usando ambientes multinuvem e acessar recursos independentemente de onde estejam localizados, tudo em um único plano de controle em uma única nuvem.
Você pode usar a nuvem distribuída para várias tarefas, incluindo as seguintes atividades:
As principais vantagens do uso da nuvem distribuída são:
Além disso, a nuvem distribuída pode ser usada para outros serviços além do Kubernetes, incluindo Red Hat OpenShift e plataformas sem servidor.
Saiba mais sobre a nuvem distribuída lendo “Understanding Distributed Cloud Architecture: The Basics.”
Na segunda parte deste blog, discutirei como a nuvem distribuída funciona com a edge computing.
Conheça insights praticáveis para simplificar a modernização de aplicações e adotar soluções de nuvem híbrida, acelerando a inovação e a eficiência.
Saiba como a nuvem híbrida e as soluções de IA estão reformulando as estratégias de negócios. Aprenda com especialistas do setor, explore parcerias estratégicas e entenda os estudos de caso que demonstram como estimular a inovação e otimizar as operações com tecnologias escaláveis e preparadas para o futuro.
Libere novos recursos e aumente a agilidade dos negócios com os serviços de consultoria em nuvem da IBM. Descubra como cocriar soluções, acelerar a transformação digital e otimizar o desempenho por meio de estratégias de nuvem híbrida e parcerias com especialistas.
Aproveite o poder combinado da IA e da nuvem híbrida para integrar dados sem dificuldades, estimular a inovação e transformar a sua empresa. Explore os insights de especialistas, as histórias de sucesso e as aplicações reais para acelerar a sua transformação digital.
A Delta Air Lines fez uma parceria com a IBM para transformar suas operações e oferecer novas experiências aos clientes por meio de uma migração para a nuvem híbrida.
Comece a usar uma plataforma Red Hat OpenShift totalmente gerenciada. Agilize o desenvolvimento e a implementação com soluções escaláveis e seguras, adaptadas às suas necessidades.
Simplifique sua transformação digital com as soluções de nuvem híbrida da IBM, criadas para aprimorar escalabilidade, modernização e integração fluida em toda a sua estrutura de TI.
Libere novos recursos e aumente a agilidade dos negócios com os serviços de consultoria em nuvem da IBM. Descubra como cocriar soluções, acelerar a transformação digital e otimizar o desempenho por meio de estratégias de nuvem híbrida e parcerias especializadas.
Maximize o potencial da tecnologia de nuvem híbrida com soluções orientadas por IA. Explore como você pode otimizar sua infraestrutura de nuvem com as ofertas de nuvem híbrida da IBM ou acesse insights de especialistas para aprimorar sua estratégia de IA generativa.