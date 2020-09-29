Tags
Nuvem distribuída versus nuvem híbrida versus multinuvem versus edge computing (parte 1)

Parte um de uma série de duas partes examinando essas importantes arquiteturas de computação em nuvem.

Como gerente de ofertas técnicas do IBM Cloud, acho que é útil estabelecer um terreno comum com os clientes, entendendo onde eles estão em sua jornada na nuvem. Neste post, vamos avaliar as arquiteturas de computação em nuvem mais comuns:

  • Nuvem híbrida
  • Multinuvem
  • Nuvem distribuída
 

Nuvem híbrida: mantenha algumas aplicações no local, faça experimentos na nuvem

Na minha opinião, a nuvem híbrida é a sua escolha se você quiser migrar para uma arquitetura baseada na nuvem nativa da nuvem sem abandonar suas aplicações existentes. Essencialmente, manter aplicativos legados no local enquanto aproveita a nuvem para experimentar novas aplicações. Um caso de uso simples de nuvem híbrida é expor ativos de alto valor que são executados em locais para a nuvem usando interfaces de programação de aplicativos (APIs).

Os principais benefícios do uso da nuvem híbrida incluem as seguintes funcionalidades:

  • Capacidade de escalar sob demanda
  • Uso das tecnologias de nuvem mais recentes, como inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina
  • Capacidade de utilizar a nuvem para modernizar as experiências do usuário enquanto continua executando ativos legados no local

Multinuvem: aproveite mais disponibilidade e flexibilidade

A multinuvem permite que você espalhe suas aplicações entre vários ambientes de nuvem e use mais de um fornecedor. Veja por que a multinuvem pode ajudar você.

Digamos que você é um executivo de uma empresa de entrega que precisa escalar para um aumento nos pedidos. Você deseja atingir esse objetivo e, ao mesmo tempo, realizar as seguintes tarefas:

  • Usar a nuvem híbrida para execução no local
  • Lidar com a carga adicional de dados usando a nuvem
  • Evite o lock-in com fornecedor para o desenvolvimento de aplicações
  • Ser ágil e acompanhar as mudanças no ecossistema

Com a multinuvem, você pode acessar várias nuvens e vários data centers em todo o mundo para realizar todas essas atividades. Você ganha disponibilidade e pode realizar mais cargas de trabalho do que a nuvem híbrida.

Considere a multinuvem como um subconjunto da nuvem híbrida. Ao mesmo tempo, você pode usar uma nuvem híbrida como um de seus vários ambientes de nuvem.

A multinuvem também combate a TI invisível, onde certos funcionários preferem trabalhar em uma nuvem diferente daquela que a empresa utiliza. A TI invisível leva uma empresa a adotar várias nuvens sem a orientação geral do nível superior de liderança. A multinuvem oferece melhor visibilidade e controle sobre a TI invisível do que a nuvem híbrida.

Nuvem distribuída: use um único painel de controle para cloud management e consistência

A Gartner publicou recentemente um artigo que afirma que a nuvem distribuída corrige o que a nuvem híbrida quebra. Eu argumentaria que a nuvem distribuída também conserta o que a multinuvem quebra.

Vejamos o exemplo do Kubernetes. Todos os principais provedores de nuvem são compatíveis com seu próprio Kubernetes Service gerenciado, mas a tecnologia subjacente é essencialmente o mesmo projeto de código aberto. Mas, se você quiser criar um cluster do Kubernetes com mais de um fornecedor, poderá encontrar diferenças nas seguintes áreas:

  • Ambientes
  • Experiências
  • Data centers
  • Equipes de operações com conjuntos de habilidades variados

Se você usar a versão mais recente no IBM Cloud (com a qual alguns de seus outros provedores de nuvem não são compatíveis), isso poderá resultar em inconsistências com as quais sua equipe de operações terá dificuldade em lidar.

Algumas soluções de gerenciamento multinuvem afirmam ter um único painel de controle para lidar com esse desafio. A verdade é que essas plataformas permitem que você controle as operações de seus clusters do Kubernetes, mas não gerenciam totalmente as operações específicas do provedor de nuvem onde seu cluster é executado. Para tarefas como alterar funções de acesso ou restrições de segurança, você terá que navegar até os dashboards individuais dos vários provedores de nuvem.

Por outro lado, com a nuvem distribuída, você pode continuar usando ambientes multinuvem e acessar recursos independentemente de onde estejam localizados, tudo em um único plano de controle em uma única nuvem.

Você pode usar a nuvem distribuída para várias tarefas, incluindo as seguintes atividades:

  • Criação e implementação de clusters do Kubernetes
  • Monitorando o ambiente
  • Fazer atualizações seguras nessa nuvem

As principais vantagens do uso da nuvem distribuída são:

  • Consistência: um local central para gerenciar e computar recursos em qualquer lugar
  • DevOps: a capacidade de lidar com todos os seus clusters igualmente ao implementar aplicações
  • Governança: conformidade com questões regulatórias, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), implementando uma política de forma consistente em todos os ambientes

Além disso, a nuvem distribuída pode ser usada para outros serviços além do Kubernetes, incluindo Red Hat OpenShift e plataformas sem servidor.

Saiba mais sobre a nuvem distribuída lendo “Understanding Distributed Cloud Architecture: The Basics.”

Saiba mais

Na segunda parte deste blog, discutirei como a nuvem distribuída funciona com a edge computing.

Autora

Sai Vennam

Technical Offering Manager

