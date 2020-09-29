Nuvem distribuída versus nuvem híbrida versus multinuvem versus edge computing (parte 1)

A Gartner publicou recentemente um artigo que afirma que a nuvem distribuída corrige o que a nuvem híbrida quebra. Eu argumentaria que a nuvem distribuída também conserta o que a multinuvem quebra.

Vejamos o exemplo do Kubernetes. Todos os principais provedores de nuvem são compatíveis com seu próprio Kubernetes Service gerenciado, mas a tecnologia subjacente é essencialmente o mesmo projeto de código aberto. Mas, se você quiser criar um cluster do Kubernetes com mais de um fornecedor, poderá encontrar diferenças nas seguintes áreas:

Ambientes

Experiências

Data centers

Equipes de operações com conjuntos de habilidades variados

Se você usar a versão mais recente no IBM Cloud (com a qual alguns de seus outros provedores de nuvem não são compatíveis), isso poderá resultar em inconsistências com as quais sua equipe de operações terá dificuldade em lidar.

Algumas soluções de gerenciamento multinuvem afirmam ter um único painel de controle para lidar com esse desafio. A verdade é que essas plataformas permitem que você controle as operações de seus clusters do Kubernetes, mas não gerenciam totalmente as operações específicas do provedor de nuvem onde seu cluster é executado. Para tarefas como alterar funções de acesso ou restrições de segurança, você terá que navegar até os dashboards individuais dos vários provedores de nuvem.

Por outro lado, com a nuvem distribuída, você pode continuar usando ambientes multinuvem e acessar recursos independentemente de onde estejam localizados, tudo em um único plano de controle em uma única nuvem.