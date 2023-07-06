Tags
Análise de dados

Sete exemplos de pipeline de dados: ETL, ciência de dados, comércio eletrônico e outros

Trabalhadora siderúrgica segurando tablet dentro de fábrica

 

Pipelines de dados são uma série de etapas de processamento de dados que permitem o fluxo e a transformação de dados brutos em insights valiosos para os negócios. Esses pipelines desempenham um papel crucial no mundo da engenharia de dados, pois ajudam as organizações a coletar, limpar, integrar e analisar grandes quantidades de informações de várias fontes. Automatizar os processos de engenharia de dados pode garantir a entrega confiável e eficaz de informações de alta qualidade para apoiar a tomada de decisão.

Neste artigo:

 

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Principais tipos de pipelines de dados

Existem diferentes tipos de pipelines de dados para atender a diversas necessidades e objetivos. Veja a seguir alguns dos principais tipos:

Pipelines de dados de processamento em lote

Pipelines de processamento em lote processam grandes quantidades de dados reunindo-os em lotes. Esses pipelines geralmente são executados em um cronograma ou acionados manualmente, o que os torna adequados para tarefas que não exigem análise em tempo real. O processamento em lote é frequentemente empregado em situações em que os dados históricos devem ser processados periodicamente ou quando estão envolvidas operações computacionalmente caras.

Pipelines de processamento em tempo real

Diferentemente do processamento em lote, os pipelines de processamento em tempo real processam os dados recebidos imediatamente assim que eles chegam. Essa abordagem permite que as empresas obtenham insights instantâneos de suas fontes de dados e respondam rapidamente às mudanças nas condições ou tendências emergentes. O processamento em tempo real é importante para aplicações como detecção de fraude, monitoramento de mídias sociais e análise de dados da IoT.

Pipelines de fluxo de dados

Os pipelines de fluxo de dados, também conhecidos como arquiteturas orientadas por eventos, processam continuamente eventos gerados por várias fontes, como sensores ou interações do usuário em uma aplicação. Os processadores de fluxo processam e analisam esses eventos e, em seguida, os armazenam em bancos de dados ou os enviam para uma análise posterior mais aprofundada.

Pipelines de integração de dados

Os pipelines de integração de dados se concentram em unir dados de várias fontes em uma única visão unificada. Esses pipelines geralmente envolvem processos de extrair, transformar e carregar (ETL) que limpam, enriquecem ou modificam dados brutos antes de armazená-los em um repositório centralizado, como um data warehouse ou lake. Pipelines de integração de dados são essenciais para lidar com sistemas díspares que geram formatos ou estruturas incompatíveis.

 

AI Academy

O gerenciamento de dados é o segredo para a IA generativa?

Explore por que é essencial ter dados de alta qualidade para utilizar a IA generativa com qualidade.
Acessar o episódio

Sete casos de uso e exemplos de pipelines de dados

Vamos revisar alguns cenários comuns em que os pipelines de dados podem ser aplicados.

1. Processos de ETL (extrair, transformar e carregar)

Um processo de ETL é um tipo de pipeline de dados que extrai informações brutas dos sistemas de origem (como bancos de dados ou APIs), transforma-as de acordo com requisitos específicos (por exemplo, agregando valores ou convertendo formatos) e, em seguida, carrega a saída transformada em outro sistema, como um warehouse ou banco de dados para análises adicionais. Os processos de ETL permitem que as empresas armazenem seus registros históricos de forma organizada, tornando-os facilmente acessíveis para insights futuros.

2. Data warehousing e análise de dados

Para apoiar a tomada de decisão eficaz dentro de uma organização, grandes volumes de informações transacionais históricas e em tempo real devem ser armazenar em data warehouse. Esses repositórios funcionam como hubs centrais onde os analistas podem consultar rapidamente grandes quantidades de informações agregadas sem afetar o desempenho dos sistemas operacionais. Os pipelines de dados são responsáveis por ingestão, limpeza e transformação de dados de várias fontes nesses armazéns, mantendo a qualidade de dados necessária.

3. Ciência de dados e aprendizado de máquina

Os cientistas de dados dependem fortemente de conjuntos de dados de alta qualidade para treinar seus modelos de aprendizado de máquina. Esses conjuntos de dados geralmente exigem pré-processamento extenso, incluindo extração de funcionalidades, normalização, codificação de variáveis categóricas e outras tarefas. Os pipelines de dados desempenham um papel vital na automação dessas tarefas, permitindo que os profissionais de aprendizado de máquina se concentrem no desenvolvimento do modelo em vez de processar informações brutas.

4. Mecanismo de recomendação de comércio eletrônico

Muitas empresas de comércio eletrônico usam mecanismos de recomendação para sugerir produtos ou serviços que os clientes podem achar atraentes com base em seu histórico de navegação, histórico de compras e outros fatores. Para isso, elas precisam de um pipeline de dados robusto capaz de ingestão de registros de atividades do usuário, informações do catálogo de produtos, perfis de clientes e muito mais. O pipeline processa esses dados brutos e os ingere para sistemas de aprendizado de máquina, como filtragem colaborativa ou filtragem baseada em conteúdo, para gerar recomendações personalizadas para cada usuário.

5. Análise de sentimento nas redes sociais

Uma agência de marketing pode usar técnicas de análise de sentimento em plataformas de mídia social como X ou Facebook para medir a opinião pública em relação a marcas ou produtos específicos. Um pipeline de dados eficiente é necessário para coletar tweets ou postagens que mencionem as palavras-chave alvo (por exemplo, nomes de marcas), pré-processar o texto (remover palavras de parada, stemização), realizar classificação de sentimento usando modelos de processamento de linguagem natural como LSTM ou BERT e, em seguida, agregar os resultados em insights práticos para os tomadores de decisão.

6. Detecção de fraude em transações financeiras

Bancos e instituições financeiras muitas vezes dependem de sistemas de análise de dados avançados baseados em pipelines de dados complexos para detectar atividades fraudulentas em conjuntos de dados transacionais. Esses pipelines normalmente envolvem a ingestão de registros de transações em tempo real, juntamente com padrões históricos de fraudes, a limpeza de entradas com ruído ou incompletas, a extração de funcionalidades relevantes, como valor da transação, localização ou horário, o treinamento de modelos de aprendizado de máquina supervisionados, como árvores de decisão, máquinas de vetores de suporte ou redes neurais, para identificar possíveis fraudes e acionar alertas para transações suspeitas.

7. Processamento de dados de IoT

Os dispositivos de IoT geram grandes quantidades de dados que devem ser processados rapidamente. Por exemplo, um projeto de cidade inteligente pode reunir dados de sensores que monitoram padrões de tráfego, níveis de qualidade do ar e taxas de consumo de energia em toda a cidade. Um pipeline de dados escalável e eficiente é essencial para ingerir esses dados de streaming de alta velocidade, pré-processá-los filtrando informações irrelevantes ou agregando leituras de sensores em intervalos de tempo, aplicando algoritmos de análise de dados, como detecção de anomalias ou modelagem preditiva, no conjunto de dados pré-processado e, por fim, visualizar os dados para fornecer um insight aos funcionários da cidade.

Conteúdo relacionado: Leia nosso guia sobre observabilidade do pipeline de dados

Veja como o IBM Databand fornece monitoramento de pipeline de dados para detectar rapidamente incidentes de dados, como trabalhos e execuções com falha, para que você possa lidar com o crescimento do pipeline. Se você está pronto para fazer uma análise mais detalhada, agende uma demonstração hoje mesmo.

Autora

Joseph Arnold

Recursos

Gerenciamento de dados para IA e análise de dados em escala

Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
2024 Gartner Magic Quadrant em Ferramentas de integração de dados

IBM reconhecida como líder pelo 19.º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant 2024 em Ferramentas de integração de dados.
O diferenciador dos dados

Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
Aumente a adoção da IA com dados preparados para ela

Descubra por que a inteligência e a integração de dados impulsionadas por IA são críticas para estimular a preparação de dados estruturados e não estruturados e acelerar os resultados da IA.
O data lakehouse híbrido e aberto para IA

Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
Publicações sobre gerenciamento de dados da IBM Research

Explore como a pesquisa da IBM é regularmente integrada a novos recursos do IBM® Cloud Pak for Data.
Gartner® predicts 2024: How AI will impact analytics users

Tenha acesso a insights exclusivos sobre o cenário em evolução das soluções avançadas de BI, destacando as principais descobertas, suposições e recomendações para líderes de dados e de análises.
Soluções relacionadas
IBM StreamSets

Crie e gerencie pipelines de dados de streaming inteligentes por meio de uma interface gráfica intuitiva, facilitando a integração sem dificuldades dos dados em ambientes híbridos e de multinuvem.

 Explore o StreamSets
IBM watsonx.data™

O watsonx.data permite escalar a análise de dados e a IA com todos os seus dados, onde quer que estejam, por meio de um armazenamento de dados aberto, híbrido e governado.

 Conheça o watsonx.data
Serviços de consultoria de dados e análise de dados

Libere o valor dos dados empresariais com a IBM Consulting, construindo uma organização baseada em insights, que traz vantagem para os negócios.

 Conheça os serviços de análise de dados
Dê o próximo passo

Crie uma estratégia de dados que elimine silos de dados, reduza a complexidade e melhore a qualidade de dados para proporcionar experiências excepcionais para clientes e funcionários.

 Explore soluções de gerenciamento de dados Conheça o watsonx.data