Na maioria das organizações a observabilidade fica restrita a cada setor. As diferentes equipes coletam os metadados dos pipelines de sua propriedade, mas nem sempre eles estão conectados com eventos críticos fluxo acima ou abaixo. Esses metadados, sobretudo, não são visualizados nem relatados em um dashboard que possa ser visualizado por equipes diferentes.

O monitoramento de pipelines de dados com o IBM Databand se conecta a seus processos e pipelines de dados para detectar automaticamente incidentes como operações ausentes, tarefas com falhas e durações anormais nas execuções. Foi criado para evitar surpresas desagradáveis e simultaneamente ajudar as organizações a fazer a gestão de um cenário de pipelines em expansão. Unifique o registro de erros para descobrir os motivos por trás deles, faça o acompanhamento automático na ocorrência de operações ausentes e com falhas, além de também exibir as tendências históricas dos conjuntos de dados afetados.