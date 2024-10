Organizações que negligenciam desenvolver estratégias confiáveis de recuperação cibernética e de desastres expõem-se a uma ampla gama de ameaças que podem ter consequências devastadoras.Por exemplo, um recente estudo da Kyndril (link fora de ibm.com) concluiu que a falha de infraestrutura pode custar às empresas até USD 100.000 por hora, com falhas de aplicações variando de USD 500.000 a USD 1 milhão por hora. Muitas pequenas e médias empresas não têm os recursos para se recuperar de um evento disruptivo que cause danos nessa escala. De acordo com um estudo recente da Access Corp (link fora de ibm.com), 40% das pequenas empresas não conseguem reabrir após um desastre e, entre aquelas que conseguem, mais 25% falham no ano seguinte.

Seja enfrentando um ataque cibernético malicioso causado por um agente mal-intencionado ou um terremoto ou inundação sem intenção maliciosa por trás, as empresas precisam estar preparadas para uma variedade de ameaças complexas. Ter planos sólidos de recuperação de desastres ajuda a tranquilizar clientes, funcionários, líderes empresariais e investidores de que sua empresa está sendo bem administrada e está preparada para o que vier. Aqui estão alguns dos benefícios do planejamento de recuperação cibernética e de desastres: