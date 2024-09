Arquitetura da solução

Arquitetura da solução do ambiente de recuperação isolado A arquitetura da solução do ambiente de recuperação isolado utiliza uma instância do VMware vCenter Server com o serviço Veeam, cluster de gateway e opções de gateway com air gap. Uma solução completa na nuvem com licenciamento de software, air gap virtual e armazenamento imutável, tudo em uma solução automatizada fácil de implementar. Saiba mais