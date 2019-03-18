Web 3.0 é a coleção de aplicações da web de última geração que utiliza tecnologias emergentes, como blockchain, IA, IoT, realidade aumentada e virtual (AR/VR) como parte de sua stack de tecnologia central. Essas tecnologias emergentes moldarão as interações que os usuários terão na última geração da web. A internet nos levou de zero a um, permitindo que os humanos acessassem informações no mundo digital.
Desde então, a web continuou evoluindo a uma taxa exponencial. A transição para a Web 2.0, apelidada de web social, foi introduzida por avanços na tecnologia móvel, como a loja de aplicativos da Apple, e marcada pela coleção de aplicações de redes sociais, como Facebook e YouTube, que liberaram nossa capacidade para interações sociais no mundo digital. Conforme o desenvolvimento de tecnologias de última geração continua avançando, estamos agora no auge da evolução da web para a Web 3.0.
Esta é a primeira parte de uma série de postagens em que explorarei a Web 3.0, percorrendo a história e a evolução da tecnologia envolvida desde a criação até seu estado futuro. Em seguida, vou dissecar a anatomia de um aplicativo de última geração por excelência e delinear o papel do blockchain como um bloco de construção fundamental. Por último, destacarei como começar a construir o futuro web com plataformas de tecnologia de nuvem e blockchain.
Uma espécie fundamental é definida como (link externo a ibm.com) uma espécie que tem um impacto desproporcionalmente grande em seu ambiente em relação à sua biomassa. Apesar do nosso tempo relativamente breve na Terra, alguns biólogos argumentariam que o Homo sapiens alcançou uma categorização ecológica hierarquicamente mais impactante do que uma espécie-chave - uma espécie hiperfundamental.
Recebemos essa categorização devido à nossa capacidade não natural de influenciar o ambiente ao nosso redor usando a tecnologia. Nos últimos 10 mil anos, transformamos radicalmente nosso cenário físico, econômico e social por meio de revoluções agrícolas, industriais e de informação. Alguns historiadores argumentariam que isso se deve à nossa capacidade natural de evoluir exponencialmente a tecnologia, só recentemente quantificada pela Lei de Moore.
Eu argumentaria que essa capacidade como uma extensão de nossa aptidão mental e social se manifestou na invenção tecnológica fundamental da história humana — o sistema global de computadores interconectados, mais conhecido como web.
Do ponto de vista do profissional de marketing, o termo web é muito mais fácil de entender do que "sistema global de computadores interconectados" ou mesmo "wide web". Da perspectiva de um etimólogo, o termo Web 3.0 é derivado da Web 2.0, popularizada pelo colega profissional de marketing e tecnólogo, Tim O'Reilly. Em seu artigo (link externo a ibm.com), O'Reilly usou o termo para descrever a mudança de paradigma entre gerações da web.
A evolução desse chavão para a Web 3.0 é controversa e ainda está sendo definida (link externo a ibm.com) pelos profissionais de marketing de hoje. Então, do meu ponto de vista como profissional de marketing de blockchain e autoproclamado tecnólogo evolutivo, darei o meu melhor para ampliar o conhecimento existente.
Começando pela raiz da árvore evolutiva, vamos começar com a criação da web no início da década de 1990, onde uma rede interconectada de computadores usando Internet Protocol TCP/IP e HTTP nos levou do zero ao 1.0. A Web 1.0 revolucionou nossa capacidade de comunicação, tornando possível a troca de informações sem atrito. Essa primeira iteração da web foi unidirecional, usada apenas para comunicação unidirecional básica. Empresas como Netscape, Yahoo! e a AOL floresceram nessa plataforma nascente de troca de informações, onde as aplicações mais populares eram páginas da web estáticas que publicavam informações de uma fonte central e mensagens de e-mail.
A especulação exuberante em torno dessa nova tecnologia deu origem ao boom de investimentos das "ponto-com" em meados do final dos anos 90. O estouro dessa bolha no outono de 2001 fez com que a maioria das empresas (link externo a ibm.com) na NASDAQ caísse pelo menos 75%. Das cinzas desse acidente, plataformas que tornaram o fluxo de informações bidirecional floresceram. Durante esse renascimento, apelidado de Web 2.0 ou web social em retrospectiva, a web tornou-se mais social e dinâmica. O conhecimento de código aberto da Wikipedia de seus usuários, o eBay conectou compradores e vendedores de todo o mundo e o LinkedIn permitiu que as pessoas compartilhassem capital social.
Conforme a tecnologia continua avançando ao longo da curva exponencial apresentada pela Lei de Moore, como será a evolução da Web 2.0? Muitas teorias foram postuladas por colegas tecnólogos evolutivos, mas semelhante à especialização biológica, provavelmente não saberemos como será a última geração da web sem uma retrospectiva. No entanto, podemos supor que provavelmente haverá uma convergência das tecnologias emergentes de hoje como os principais componentes da Web 3.0:
Ao contrário dos filmes de Ice Cube do início dos anos 2000, a web será atemporal e, embora estejamos mais longe do que pensamos, ainda não chegamos a um ponto de inflexão. Muitos pioneiros e pessoas já estabelecidas estão competindo em uma corrida para evoluir a web. Na verdade, as tecnologias emergentes que formam os componentes de um arquétipo de aplicativo da Web 3.0 já são partes integrantes dos aplicativos que usamos hoje.
De assistentes pessoais como Siri e Alexa a algoritmos de aprendizado de máquina que corrigem automaticamente essas frases enquanto digito este artigo, a IA está rapidamente ganhando força em aplicativos modernos. Além disso, a onipresença dos aplicativos mais populares da atualidade, como Facebook e Spotify, em dispositivos conectados à internet, como relógios e carros, fala sobre o estado atual da integração da IoT.
Além disso, aplicações de blockchain como pagamentos através de Bitcoin e rastreamento da cadeia de suprimentos estão ganhando força entre usuários convencionais e instituições estabelecidas como a Fidelity (link externo a ibm.com) e Walmart (link externo a ibm.com).
Por último, o desenvolvedor moderno está implementando rapidamente aplicativos integrados a esses componentes da Web 3.0 usando plataformas de tecnologia como o IBM Cloud. Então, como é um modelo de aplicativo Web 3.0? Fique ligado para a segunda parte desta série, onde vou dissecar a arquitetura de um aplicativo da Web 3.0 emblemático.
Enquanto isso, pegue uma xícara de café e alguns desses padrões de código (link externo a ibm.com) e comece hoje mesmo a criar os aplicativos do futuro.
