Do ponto de vista do profissional de marketing, o termo web é muito mais fácil de entender do que "sistema global de computadores interconectados" ou mesmo "wide web". Da perspectiva de um etimólogo, o termo Web 3.0 é derivado da Web 2.0, popularizada pelo colega profissional de marketing e tecnólogo, Tim O'Reilly. Em seu artigo (link externo a ibm.com), O'Reilly usou o termo para descrever a mudança de paradigma entre gerações da web.

A evolução desse chavão para a Web 3.0 é controversa e ainda está sendo definida (link externo a ibm.com) pelos profissionais de marketing de hoje. Então, do meu ponto de vista como profissional de marketing de blockchain e autoproclamado tecnólogo evolutivo, darei o meu melhor para ampliar o conhecimento existente.

Começando pela raiz da árvore evolutiva, vamos começar com a criação da web no início da década de 1990, onde uma rede interconectada de computadores usando Internet Protocol TCP/IP e HTTP nos levou do zero ao 1.0. A Web 1.0 revolucionou nossa capacidade de comunicação, tornando possível a troca de informações sem atrito. Essa primeira iteração da web foi unidirecional, usada apenas para comunicação unidirecional básica. Empresas como Netscape, Yahoo! e a AOL floresceram nessa plataforma nascente de troca de informações, onde as aplicações mais populares eram páginas da web estáticas que publicavam informações de uma fonte central e mensagens de e-mail.

A especulação exuberante em torno dessa nova tecnologia deu origem ao boom de investimentos das "ponto-com" em meados do final dos anos 90. O estouro dessa bolha no outono de 2001 fez com que a maioria das empresas (link externo a ibm.com) na NASDAQ caísse pelo menos 75%. Das cinzas desse acidente, plataformas que tornaram o fluxo de informações bidirecional floresceram. Durante esse renascimento, apelidado de Web 2.0 ou web social em retrospectiva, a web tornou-se mais social e dinâmica. O conhecimento de código aberto da Wikipedia de seus usuários, o eBay conectou compradores e vendedores de todo o mundo e o LinkedIn permitiu que as pessoas compartilhassem capital social.

Conforme a tecnologia continua avançando ao longo da curva exponencial apresentada pela Lei de Moore, como será a evolução da Web 2.0? Muitas teorias foram postuladas por colegas tecnólogos evolutivos, mas semelhante à especialização biológica, provavelmente não saberemos como será a última geração da web sem uma retrospectiva. No entanto, podemos supor que provavelmente haverá uma convergência das tecnologias emergentes de hoje como os principais componentes da Web 3.0: