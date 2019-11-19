Um sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos baseado em blockchain é construído em um livro-razão distribuído compartilhado que fornece um registro indiscutível de todos os dados relacionados ao status da remessa, status do caminhão, condições do ambiente de armazenamento e muito mais.

Veja aqui dois casos de uso em potencial da blockchain no gerenciamento da cadeia de suprimentos:

1. Origem do produto

Tanto a empresa quanto o consumidor podem rastrear todo o ciclo de vida do produto em toda a cadeia de suprimentos usando tecnologias de blockchain e IoT. Blockchain é um registro de dados preciso onde todas as comunicações entre dispositivos de IoT são salvas no histórico. Ele fornece acesso instantâneo a todas as informações relacionadas aos produtos, por exemplo, a data em que um peixe foi capturado, registrado e vendido — um registro completo de sua jornada do oceano até a forca.

2. Contratos inteligentes

Blockchain e IoT juntas garantem o transporte seguro de carga, mesmo em negociações internacionais. O sistema funciona como um acordo online entre todas as partes envolvidas em uma negociação. Pode-se dizer que os termos e condições do contrato são escritos em códigos de computador, facilitando transações financeiras entre partes desconhecidas sem disputa.

A minimização da papelada é outra área em que as tecnologias de blockchain e IoT podem ser benéficas. O transporte de um contêiner de um lugar para outro envolve muitos intermediários. Como a maioria das empresas ainda utiliza métodos tradicionais de comércio, a exigência de documentação permanece. Blockchain e IoT permitem que as empresas economizem nos custos de mão de obra e garantam a proteção de dados, removendo a papelada em todo o ecossistema.