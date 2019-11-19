Atualmente, as cadeias de suprimentos são complexas e distribuídas, envolvendo um grande número de partes. As empresas de cadeia de suprimentos estão atualizando suas operações comerciais adotando tecnologias como IoT e blockchain para monitorar ativos com precisão. Na verdade, desde 2018 a blockchain no mercado de IoT (link externo a ibm.com) cresceu de US$ 30 milhões para US$ 113 milhões, e deve crescer para mais de US$ 3 bilhões, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de quase 93% até 2024.
Os sensores de IoT são usados para coletar informações relacionadas às condições ambientais, verificar quanto tempo a carga permanece em um determinado caminhão ou em um porto específico e se está sendo adulterada ou afetada por algum meio que viole as instruções de manuseio. Essas informações podem ser usadas para resolver disputas de faturas, fornecendo evidências para sinistros de seguros. Também ajudam as empresas, auxiliando-as na otimização de suas operações da cadeia de suprimentos para aumentar a eficiência.
O impacto econômico (link externo ao site ibm.com) das aplicações industriais da IoT no PIB global pode ficar entre US$ 4 trilhões e US$ 11 trilhões até 2025. Esse impacto econômico da IoT se deve principalmente à visibilidade e ao recurso de controle remoto que ela oferece a quase todos os setores, o que resulta em maior eficiência operacional e segurança.
Um sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos baseado em blockchain é construído em um livro-razão distribuído compartilhado que fornece um registro indiscutível de todos os dados relacionados ao status da remessa, status do caminhão, condições do ambiente de armazenamento e muito mais.
Veja aqui dois casos de uso em potencial da blockchain no gerenciamento da cadeia de suprimentos:
1. Origem do produto
Tanto a empresa quanto o consumidor podem rastrear todo o ciclo de vida do produto em toda a cadeia de suprimentos usando tecnologias de blockchain e IoT. Blockchain é um registro de dados preciso onde todas as comunicações entre dispositivos de IoT são salvas no histórico. Ele fornece acesso instantâneo a todas as informações relacionadas aos produtos, por exemplo, a data em que um peixe foi capturado, registrado e vendido — um registro completo de sua jornada do oceano até a forca.
2. Contratos inteligentes
Blockchain e IoT juntas garantem o transporte seguro de carga, mesmo em negociações internacionais. O sistema funciona como um acordo online entre todas as partes envolvidas em uma negociação. Pode-se dizer que os termos e condições do contrato são escritos em códigos de computador, facilitando transações financeiras entre partes desconhecidas sem disputa.
A minimização da papelada é outra área em que as tecnologias de blockchain e IoT podem ser benéficas. O transporte de um contêiner de um lugar para outro envolve muitos intermediários. Como a maioria das empresas ainda utiliza métodos tradicionais de comércio, a exigência de documentação permanece. Blockchain e IoT permitem que as empresas economizem nos custos de mão de obra e garantam a proteção de dados, removendo a papelada em todo o ecossistema.
Conforme 50 a 200 bilhões de dispositivos conectados ficarão online até 2020 (link externo a ibm.com), riscos fundamentais de segurança surgirão e poderão se tornar exponencialmente piores com a falta de padrões de protocolo de referência abertamente testados contra estresse para interação com a IoT. A IoT pode sofrer com possíveis falhas sistêmicas com consequências desastrosas à medida que será escalada.
A Internet das coisas trata da ingestão e transmissão de uma enorme quantidade de dados. A principal preocupação é proteger esses dados. Os dados passam por vários dispositivos e soluções integradas — incluindo análise de dados, dispositivos e plataformas de IoT. Torna-se complicado garantir sua segurança, tendo em mente que os dados também precisam passar por tantas fronteiras administrativas, cada uma com seu próprio conjunto de políticas.
Além de apenas proteger os dados, é vital garantir a entrega segura de dados no momento, forma e local certos.
O ecossistema de IoT atual opera em um modelo centralizado, onde vários dispositivos de IoT são identificados, conectados e verificados por serviços de nuvem que oferecem recursos de armazenamento de dados. Não importa se os dispositivos estão longe ou próximos uns dos outros, sempre há a necessidade da internet, que serve como um canal para a passagem de dados.
No ecossistema centralizado da IoT, as empresas precisam lidar com altos custos de infraestrutura e manutenção desencadeados pela implementação integrada de soluções de IoT. Imagine o aumento de custo quando o número de dispositivos de IoT conectados à internet atingir a casa dos milhões. O aumento no número de dispositivos conectados também aumenta o número de comunicações, levando a problemas de escalabilidade, economia e engenharia.
Como a blockchain é um livro-razão distribuído descentralizado, nenhuma autoridade central ou administrador específico é necessário para registros e transações de dados. Com base em algoritmos de criptografia, a tecnologia blockchain foi projetada para garantir que a alteração dos dados seja evitada para alta segurança. Cada bloco na rede blockchain tem um hash para o bloco anterior, o que significa que nenhum dos blocos pode ser alterado ou substituído.
Quando integrada à IoT, a blockchain pode oferecer aos provedores de logística entregas rápidas e custos operacionais otimizados em uma variedade de aplicações. Um caso de uso baseado na blockchain para logística de cadeia de frio é o IBM Food Trust, que usa a tecnologia blockchain para criar transparência e responsabilidade na cadeia de suprimentos de alimentos.
Quando você adiciona autonomia e transparência ao processo de levar coisas do ponto A ao B, tornamos as operações logísticas seguras e otimizadas.
Espera-se que o mercado global de tecnologia blockchain cresça de US$ 315 milhões há apenas alguns anos para US$ 20 bilhões até 2024. E enquanto a IoT do consumidor recebe a maior parte dos holofotes, o mundo dos dispositivos vestíveis inteligentes e dos eletrodomésticos conectados representará apenas 22% do potencial total da IoT.
Blockchain e IoT juntas podem levar o gerenciamento da cadeia de suprimentos para o próximo nível. Imagine como o processo de transporte pode funcionar com a implementação das duas tecnologias.
