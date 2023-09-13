As organizações estão lutando com uma preocupação urgente: a velocidade com que respondem e contêm violações de dados está aquém das crescentes ameaças à segurança que enfrentam. Uma solução eficaz de gerenciamento da superfície de ataque (ASM) pode mudar isso.
De acordo com o relatório do custo de uma violação de dados de 2023 da IBM, o custo médio de uma violação de dados atingiu um recorde de R$ 4,45 milhões este ano. Além disso, levou 277 dias para identificar e conter uma violação de dados.
Com cibercriminosos evoluindo a sofisticação de suas táticas de ataque, há uma necessidade crescente de acelerar a detecção, a resposta e a neutralização de violações de segurança.
Apesar de empregar um arsenal de medidas de cibersegurança para proteger dados sensíveis, muitas organizações se encontram em uma corrida implacável contra o tempo, enquanto se esforçam para preencher a lacuna entre o momento em que uma violação de dados ocorre e quando ela é efetivamente contida. Enquanto os vazamentos de dados na dark web continuam a ganhar as manchetes, as organizações enfrentam uma pressão crescente para reforçar suas estratégias de contenção de violações.
Incorporar uma ferramenta eficaz de gerenciamento da superfície de ataque à sua estratégia de segurança pode ajudar de forma significativa a mitigar os riscos de violações de dados. Na verdade, de acordo com o estudo Custo de uma violação de dados, as organizações que implementaram uma solução ASM conseguiram identificar e conter violações de dados em 75% do tempo daquelas que não tinham o ASM. A contenção da violação também foi 83 dias mais rápida para as organizações com ASM do que aquelas sem.
As empresas podem reduzir proativamente suas vulnerabilidades a uma série de ataques cibernéticos, como ransomware, malware, phishing, credenciais comprometidas (resultantes de políticas de senha inadequadas) e acesso não autorizado, empregados por hackers. Eles podem conseguir isso gerenciando e reduzindo ativamente sua superfície de ataque. O IBM® Security Randori Recon, uma solução de ASM, desempenha um papel importante em sua estratégia de proteção de dados.
A TI invisível (link externo a ibm.com) e a TI órfã ocultam mais cargas de trabalho, servidores, aplicações e outros ativos das equipes de segurança do que imaginam. Como os hackers não limitam seus esforços de vigilância ao que está em seu inventário, esses ativos desconhecidos colocam você em risco.
Para ajudar você a encontrar e proteger ativos de alto valor que são mais tentadores para ataques, o Randori Recon identifica suas exposições organizacionais de maneira de alta fidelidade e baixo impacto, mantendo os falsos positivos sob controle e reduzindo a fadiga de alertas.
O US Open, um dos eventos esportivos mais assistidos no mundo, aproveita a solução IBM Security Randori Recon para defender suas plataformas digitais — que recebem mais de 40 milhões de incidentes de segurança ao longo do torneio. Usando o Randori, a equipe realiza uma análise abrangente da superfície de ataque, escaneando toda a rede em busca de vulnerabilidades, incluindo redes de terceiros ou adjacentes. Após essa reconhecimento de segurança, o Randori classifica as vulnerabilidades de acordo com sua atratividade para hackers, permitindo que a equipe priorize sua resposta.
A baixa visibilidade de sua postura de risco externo pode prolongar o processo de remediação de ataques. Encontrar painéis de gerenciamento mal configurados, permissões de acesso expiradas e outras vulnerabilidades inesperadas pode ser impossível com processos manuais.
Ferramentas de ASM automatizadas, como o Randori Recon, fornecem às organizações uma visão abrangente de toda a superfície de ataque digital, mostrando os possíveis pontos de entrada (incluindo vetores de ataque que podem contornar antivírus, firewall ou outras defesas de segurança) que os cibercriminosos podem explorar.
Embora todas as vulnerabilidades sejam importantes, nem todas elas são imediatamente perigosas ou provavelmente serão comprometidas durante uma violação do seu perímetro digital. Mudar o foco do gerenciamento de patches e concentrar-se nas vulnerabilidades que representam o maior risco para a sua organização pode ajudar.
O Randori Recon descobre padrões de ataque e técnicas mais propensas a serem exploradas por um invasor do mundo real. Ele sinaliza ativos de alto valor com seu mecanismo de priorização baseado em risco e cria uma lista classificada por stack de seus alvos mais arriscados.
Conhecendo sua superfície de ataque, sua organização pode priorizar vulnerabilidades com base em sua gravidade e possível impacto no negócio.
De protocolos de gerenciamento de acesso a configurações de VPN e fluxos de trabalho de auditoria de firewall, os processos de segurança podem ficar para trás à medida que sua organização cresce ou se adapta às necessidades de uma força de trabalho remota.
Você pode obter insights sobre se seus processos de segurança estão acompanhando a expansão da superfície de ataque por meio do monitoramento contínuo da superfície de ataque. O Randori permite que você obtenha insights em tempo real sobre se seus processos de segurança são aplicados uniformemente e melhoram sua resiliência.
O ASM fornece visibilidade de possíveis pontos fracos e ajuda a implementar controles de segurança em camadas. Ao fortalecer as várias camadas de sua defesa, como segurança de rede, segurança de endpoint e controles de acesso, você pode reduzir o risco de uma violação de dados bem-sucedida.
O Randori Recon ajuda você a melhorar sua resiliência cibernética sugerindo etapas de remediação.
Ele fornece orientação no produto sobre como lidar com vulnerabilidades específicas e descrições detalhadas de estratégias para ajudar a reduzir sua exposição geral.
Com esse conhecimento aprimorado, você pode distribuir seus recursos de forma mais eficiente e se concentrar nas vulnerabilidades críticas que representam o maior risco de uma violação de dados.
Para aumentar sua resiliência cibernética, é vital criar segurança em todas as etapas do desenvolvimento de software e hardware. Você pode fortalecer sua estratégia de prevenção de violações de dados ao:
Uma solução de ASM eficaz como o Randori Recon pode ajudar as empresas a identificar e mitigar riscos potenciais antes que eles possam ser explorados por agentes maliciosos. O estudo Total Economic Impact do IBM Security Randori, que a IBM encomendou à Forrester Consulting para realizar em 2023, descobriu uma redução de 85% nas perdas devido a um ataque externo que totalizou US$ 1,5 milhão. De acordo com o estudo, ao reduzir o tempo em que um ativo exposto é deixado desprotegido, os impactos financeiros e de marca de um ataque podem ser evitados.
Embora as medidas de segurança devam ir além do gerenciamento da superfície de ataque para incluir práticas como criptografia, controles de acesso fortes, treinamento de funcionários e outros, ao gerenciar proativamente sua superfície de ataque, você pode melhorar significativamente sua postura de segurança e reduzir a probabilidade e o impacto das violações de dados.
