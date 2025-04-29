A cadeia de suprimentos de software sempre foi vulnerável – o JP Morgan admitiu isso abertamente

Quando o diretor de segurança da informação do JP Morgan, Patrick Opet, soou o alarme esta semana nas empresas americanas com uma carta aberta dirigida ao setor, pedindo que a segurança na cadeia de suprimentos de software fosse tratada como prioridade, pouca gente ouviu ali algo realmente novo. O que mais chamou a atenção na notícia foi o fato de ela ter vindo do maior banco dos EUA (em ativos) e do maior banco do mundo (em capitalização de mercado) – e as instituições financeiras geralmente não são conhecidas por suas declarações ousadas e contundentes.

Além disso, a carta da Opet destaca o risco particular para setores mais regulamentados e sensíveis, como o financeiro, onde o custo do fracasso pode chegar a trilhões de dólares. O relatório do custo das violações de dados de 2024 da IBM constatou que o custo médio global de uma única violação no setor financeiro foi de USD 6,08 milhões, ficando atrás apenas dos custos de violação no setor de saúde, que custaram USD 9,77 milhões.

“A conveniência não pode mais superar o controle”, disse Opet em sua publicação no LinkedIn e, portanto, apelou aos fornecedores de software de terceiros, aos líderes de segurança e à comunidade de tecnologia em geral para que analisem mais atentamente os “pontos únicos de falha” que podem levar a “consequências potencialmente catastróficas em todo o sistema”.

Essa “conveniência” pode se apresentar como um sistema integrado de dados e processos que se atualizam sem atrasos ou interação manual, o que é inegavelmente um objetivo para as empresas. No entanto, como alerta Nataraj Nagaratnam, CTO de Segurança e Infraestrutura de IA da IBM , “À medida que os Agentes de IA popularizam o uso mais autônomo da IA, por exemplo, torna-se ainda mais importante garantir que as medidas de segurança empresarial estejam à altura do risco inerente a essas inovações.”