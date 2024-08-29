A rápida ascensão das tecnologias de inteligência artificial generativa (IA gen) iniciou uma era transformadora para setores em todo o mundo. Nos últimos 18 meses, as empresas integraram cada vez mais a IA generativa às suas operações, aproveitando seu potencial para inovar e simplificar processos. Desde a automação do atendimento ao cliente até o aprimoramento do desenvolvimento de produtos, as aplicações da IA generativa são vastas e impactantes. De acordo com um relatório recente da IBM, aproximadamente 42% das grandes empresas adotaram a IA, com a tecnologia capaz de automatizar até 30% das atividades de trabalho do conhecimento em vários setores, incluindo vendas, marketing, finanças e atendimento ao cliente..

No entanto, a adoção acelerada da IA generativa também traz riscos significativos, como imprecisão, preocupações com propriedade intelectual e ameaças à cibersegurança. Claro, este é apenas um exemplo em uma série de empresas que adotam novas tecnologias, como a computação em nuvem, apenas para perceber depois que incorporar princípios de segurança deveria ter sido uma prioridade desde o início. Agora, podemos aprender com esses erros do passado e adotar precocemente os princípios de segurança por design enquanto desenvolvemos aplicações corporativas baseadas em IA generativa.