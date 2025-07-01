A maior parte da atenção da IA hoje está voltada para a produção — o que um modelo gera, quão preciso ou convincente ele é, quão bem ele se comporta em relação aos benchmarks. Contudo, para Hagerty, a verdadeira tensão ética começa mais cedo, no nível do modelo de base. Essa é a infraestrutura bruta da IA moderna, a camada básica do aprendizado de máquina treinado com base em vastos conjuntos de dados extraídos da web. É o que alimenta grandes modelos de linguagem (LLMs) como ChatGPT e Claude.

"A base é onde isso acontece", disse Hagerty. “Essa é a primeira coisa que o sistema aprende, e se estiver cheio de lixo eletrônico, esse lixo não desaparece.”

Esses modelos de base são projetados para serem de uso geral. Isso é o que os torna poderosos e perigosos, disse Hagerty. Como não são construídos com tarefas ou restrições específicas em mente, eles tendem a absorver tudo, desde estruturas semânticas valiosas até lodo tóxico da internet. E uma vez treinados, os modelos são difíceis de auditar. Mesmo seus criadores muitas vezes não conseguem dizer com certeza o que um modelo sabe ou como ele responderá a um determinado prompt.

Hagerty comparou isso a despejar uma base de concreto defeituosa para um arranha-céu. Se a mistura estiver errada desde o início, você pode não ver as rachaduras imediatamente. Mas com o tempo, a estrutura se torna instável. Na IA, o equivalente é um comportamento frágil, viés não intencional ou uso indevido catastrófico após a implementação do sistema. Sem uma modelagem cuidadosa no início, um modelo carrega os riscos que absorveu durante o treinamento para todas as aplicações posteriores.

Ele não está sozinho nessa preocupação. Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Modelos de Base (CRFM) de Stanford têm alertado repetidamente sobre os riscos emergentes do treinamento em larga escala, incluindo propagação de viés, alucinação de conhecimento, contaminação de dados e a dificuldade de identificar falhas. Esses problemas podem ser mitigados, mas não eliminados, o que torna as escolhas iniciais de design, como curadoria de dados, filtragem e governança, mais críticas.

Na opinião de Hagerty, uma das maiores barreiras éticas ao progresso significativo é a imprecisão do que as empresas querem dizer quando afirmam "IA". Pergunte a cinco equipes de produtos o que elas querem dizer com “impulsionado por IA” e provavelmente você obterá cinco respostas diferentes. Hagerty vê essa imprevisibilidade por definição como uma das principais falhas éticas da era atual.

"Na maioria das vezes, quando as pessoas falam de IA, elas se referem à automação. Ou uma árvore de decisão. Ou uma declaração if/else”, disse ele.

A falta de clareza em torno dos termos não é uma questão acadêmica. Quando as empresas apresentam o software determinístico como um raciocínio inteligente, os usuários tendem a confiar nele. Quando as startups apresentam ferramentas básicas de pesquisa e filtragem como modelos generativos, os investidores atolam dinheiro em miragens. Hagerty se refere a isso como “vazamento de hype” e o vê como uma fonte crescente de confusão e danos à reputação.

Em setores regulamentados, como finanças ou saúde, as consequências podem ser mais graves. Se um usuário for induzido a pensar que um sistema tem uma consciência mais profunda do que possui, ele poderá delegar decisões que deveriam ter permanecido humanas. A linha entre ferramenta e agente torna-se tênue e, com ela, a responsabilidade.

Esse problema também leva ao desperdício de esforço. Hagerty citou pesquisa recente sobre o uso indevido de LLMs para previsão de séries temporais, um método estatístico usado para prever valores futuros com base em dados históricos, uma tarefa em que os métodos clássicos continuam sendo mais precisos e eficientes. No entanto, algumas empresas continuam a usar LLMs de qualquer maneira, buscando novidades ou sinalizando inovação.

“Você está queimando GPUs para obter respostas ruins”, disse ele. “E pior, você está chamando isso de progresso.”

A questão ética não é apenas ineficiência. Trata-se de uma representação enganosa. As equipes criam produtos em torno de uma tecnologia que mal entendem, adicionam marketing que exagera seus recursos e os implementam para usuários que não têm como avaliar o que estão usando.