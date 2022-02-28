À medida que as aplicações, as arquiteturas e os processos de negócios se tornam mais complexos, é absolutamente essencial entender o desempenho de todas essas partes móveis. Esta série de posts de blog aborda a modernização de aplicação, a migração para a nuvem e como a observabilidade pode ajudar as Organizações a manter seus produtos funcionando da melhor forma possível para seus clientes. Na Parte 1, definimos a modernização de aplicações e explicamos como ela se tornou a alavanca para a experiência do usuário. A Parte 2 discutiu as opções de modernização de aplicação e o pipeline de CI/CD. Na Parte 3, identificamos as principais etapas do processo de migração de aplicações para a nuvem.

Nuvem pública, Cloud Private, nuvem híbrida ou multinuvem—independentemente da qual você use, há inúmeros desafios ao migrar suas aplicações para a nuvem. Apesar disso, a sorte está lançada. Pesquisa do Synergy Research Group revelou que os gastos com infraestrutura em nuvem ultrapassaram os gastos em locais pela primeira vez em 2020 — e por uma ampla margem.

A pesquisa também mostra que os gastos corporativos em serviços de infraestrutura de nuvem continuaram aumentando de forma agressiva em 2020, crescendo 35%, atingindo quase US$ 130 bilhões. Enquanto isso, os gastos corporativos com hardware e software de data center caíram 6%, para menos de R$ 90 bilhões.

Isso significa que ainda há muita migração de aplicações acontecendo. Certamente, muitos são aplicativos novos, mas muitos outros poderiam ser aplicativos existentes que estão sendo refatorados ou rehospedados. Todos apresentam desafios, mas as aplicações que estão mais entrelaçadas com as tecnologias herdadas apresentam o maior desafio.