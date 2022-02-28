À medida que as aplicações, as arquiteturas e os processos de negócios se tornam mais complexos, é absolutamente essencial entender o desempenho de todas essas partes móveis. Esta série de posts de blog aborda a modernização de aplicação, a migração para a nuvem e como a observabilidade pode ajudar as Organizações a manter seus produtos funcionando da melhor forma possível para seus clientes. Na Parte 1, definimos a modernização de aplicações e explicamos como ela se tornou a alavanca para a experiência do usuário. A Parte 2 discutiu as opções de modernização de aplicação e o pipeline de CI/CD. Na Parte 3, identificamos as principais etapas do processo de migração de aplicações para a nuvem.
Nuvem pública, Cloud Private, nuvem híbrida ou multinuvem—independentemente da qual você use, há inúmeros desafios ao migrar suas aplicações para a nuvem. Apesar disso, a sorte está lançada. Pesquisa do Synergy Research Group revelou que os gastos com infraestrutura em nuvem ultrapassaram os gastos em locais pela primeira vez em 2020 — e por uma ampla margem.
A pesquisa também mostra que os gastos corporativos em serviços de infraestrutura de nuvem continuaram aumentando de forma agressiva em 2020, crescendo 35%, atingindo quase US$ 130 bilhões. Enquanto isso, os gastos corporativos com hardware e software de data center caíram 6%, para menos de R$ 90 bilhões.
Isso significa que ainda há muita migração de aplicações acontecendo. Certamente, muitos são aplicativos novos, mas muitos outros poderiam ser aplicativos existentes que estão sendo refatorados ou rehospedados. Todos apresentam desafios, mas as aplicações que estão mais entrelaçadas com as tecnologias herdadas apresentam o maior desafio.
As cinco etapas de migração definidas abaixo compreendem uma lista de melhores práticas para alcançar migrações para a nuvem bem-sucedidas. Planejamento é uma parte crítica das migrações para a nuvem bem-sucedidas e uma falha no planejamento pode muito bem levar a uma falha não planejada.
A lista de etapas de migração é o mais rigorosa possível sem entrar em problemas específicos para diferentes ambientes. Sua migração pode exigir etapas adicionais para ser bem-sucedida. Principalmente, a lista serve como um framework para a qual sua migração pode ser desenvolvida. Em outras palavras, certamente pode haver mais etapas, mas não deveria haver menos.
A migração de aplicações é um processo complexo que exige planejamento e execução cuidadosos. Isso envolve uma série de atividades, incluindo a avaliação da infraestrutura existente, a seleção da estratégia de migração correta, o teste e a validação dos aplicativos migrados e o monitoramento do desempenho pós-migração. Com a abordagem certa, as organizações podem migrar com sucesso suas aplicações para plataformas modernas, permitindo que aproveitem as tecnologias mais recentes e melhorem a agilidade dos negócios.
Uma ferramenta que pode ajudar no processo de migração de aplicações é o IBM Instana. O Instana oferece uma solução de gerenciamento de desempenho de aplicações (APM) que permite às organizações monitorar o desempenho de suas aplicações em tempo real. Com o Instana, as empresas podem ter visibilidade da integridade e do desempenho de suas aplicações, identificar os problemas que podem surgir durante a migração e garantir que as aplicações migradas continuem a funcionar de maneira ideal após a conclusão da migração. Utilizando o Instana como parte de sua estratégia de migração de aplicações, as organizações podem minimizar os riscos, reduzir o tempo de inatividade e garantir uma transição perfeita para plataformas modernas.
