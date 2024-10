Apesar dos benefícios amplamente celebrados da energia renovável, o setor também apresenta algumas desvantagens. Compreender as desvantagens da energia renovável pode ajudar as organizações a planejar melhor sua implementação. Aqui estão alguns dos pontos negativos dos projetos de energia renovável hoje:

Altos custos iniciais

A transição para tecnologias de energia renovável economiza dinheiro a longo prazo, mas os custos dos componentes e os custos iniciais de instalação podem ser elevados. Por exemplo, pequenas empresas podem esperar pagar USD 100.000 ou mais por instalações solares comerciais, dependendo de suas necessidades energéticas. No entanto, a legislação para incentivos, créditos fiscais e vários reembolsos pode ajudar a compensar esses custos.

Requisitos de localização e área

A maior parte da geração de energia renovável depende da localização, pois as usinas solares requerem luz solar desobstruída, a energia hidrelétrica precisa de movimento de água, parques eólicos requerem espaços abertos e a energia geotérmica tradicional precisa de proximidade com fontes de água quente. Em muitos casos, os sistemas de energia renovável exigem muito espaço, mais do que as usinas tradicionais. Pesquisas conduzidas pelo ICF Climate Center descobriram que grandes instalações de energia renovável exigem 10 vezes mais terra do que as usinas movidas a carvão e gás natural.

Volatilidade da produção

A geração de eletricidade renovável é vulnerável às condições climáticas: a energia solar é afetada por dias nublados, a energia hidrelétrica por secas e a energia eólica por dias sem vento. Assim, garantir a quantidade de energia produzida em qualquer momento específico é um desafio. Para ajudar as empresas a se adaptarem a essa volatilidade, soluções como o IBM Environmental Intelligence Suite utilizam sensores, dados geoespaciais, análises avançadas, aprendizado de máquina, inteligência artificial (IA) e dados meteorológicos para gerar previsões de vento e sol com um dia de antecedência.

Requisitos de armazenamento

Devido à natureza intermitente da energia renovável, baterias são necessárias para coletar energia durante os períodos de pico de produção e distribuí-la de maneira controlada e consistente durante os períodos de baixa ou nenhuma produção. Os sistemas de armazenamento de energia para aplicações em escala de utilidade pública são caros, mas a tecnologia está sendo desenvolvida para suportar armazenamento de longo prazo a preços mais acessíveis.

Limitações da cadeia de suprimentos

Obstáculos na cadeia de suprimentos estão dificultando a instalação de projetos de energia renovável. De acordo com um relatório da McKinsey, os desenvolvedores de projetos enfrentam três desafios principais: acesso a matérias-primas e metais raros em meio a uma escassez projetada; acesso ao talento e maquinário necessários; e pouca diversificação de fornecedores para componentes críticos. Por exemplo, no caso do polissilício, um material utilizado em painéis solares, 79% da capacidade global está concentrada na China, tornando o setor de energia solar fotovoltaica vulnerável a interrupções nesse país.

Pegada de carbono e resíduos

Embora a energia solar e eólica não emitam gases prejudiciais durante a geração de energia, a fabricação, instalação e transporte de equipamentos de energia renovável frequentemente geram emissões de gases de efeito estufa. Além disso, são criados resíduos durante o processo de produção e descarte dos ativos, com as lâminas de turbinas eólicas e os painéis solares ocupando espaço em aterros.