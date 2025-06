Todos nós sabemos o que acontece quando você supõe, certo?

Você torna o trabalho de um agente malicioso muito mais fácil.

Um dos maiores erros que as pessoas cometem com relação à segurança física é presumir que todas as devidas proteções estão em vigor. E estou falando de coisas simples, como presumir que a "porta com travamento automático" realmente trava automaticamente. Ou que as pessoas estão usando os trituradores. Ou que os funcionários parem estranhos no corredor para perguntar o que eles estão fazendo.

Então eu entro e eis o que encontro: aquela fechadura da porta estava com defeito há muito tempo. As pessoas jogam documentos confidenciais no lixo comum. Eles veem um estranho no corredor e pensam: “Não é da minha conta!”

Todas essas pequenas falhas se somam, permitindo que os invasores realizem ataques sofisticados à vista de todos. (Veja meu post anterior sobre a vez em que enganei uma recepcionista para que conectasse um pen drive não verificado no computador dela, enquanto a equipe de segurança estava bem atrás de mim, me procurando.)

Eu incentivo as organizações a não presumirem nada. Verifique se a porta está travada. Não confie apenas na luz vermelha do crachá. Dê um puxão. Diga às pessoas o que triturar. Se você vir um estranho, não tenha medo de perguntar o que ele está fazendo. (Você pode até mesmo fazer isso de forma educada: "Ei, vejo que você não tem um crachá de visitante. Deixe-me levá-lo até a segurança, caso contrário, você continuará sendo parado!")