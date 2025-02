O poder da integração de dados de próxima geração

Os líderes de negócios estão sob intensa pressão para implementar a IA generativa (IA gen) devido ao seu potencial significativo de impactar os resultados: espera-se que a IA generativa aumente o PIB global em 7% nos próximos 10 anos. Com a Gartner estimando que 80% das empresas terão implementado ou planejarão implementar modelos de base e adotarão a IA generativa até 2026, a necessidade de apoiar as iniciativas de IA é maior do que nunca.

No entanto, as empresas que expandem a IA enfrentam barreiras significativas à entrada, principalmente questões relacionadas a dados. As organizações precisam de dados confiáveis para construir modelos de IA robustos e obter insights precisos, mas o cenário tecnológico atual apresenta desafios de dados incomparáveis, que dificultam as iniciativas de IA. De acordo com o Gartner, pelo menos 30% dos projetos de IA generativa serão abandonados após a prova de conceito até o final de 2025, devido à baixa qualidade de dados.

Dados limpos, consistentes e confiáveis são essenciais para maximizar o retorno sobre o investimento em IA, principalmente considerando a explosão de dados em diferentes formatos e locais. Os dados prontos para IA podem ser acelerados por uma abordagem empresarial que utiliza uma arquitetura de malha de dados, que democratiza os dados em toda a organização, ajudando a garantir dados oportunos, confiáveis e prontos para os negócios. Um dos principais pilares de uma malha de dados bem-sucedida é a integração de dados.