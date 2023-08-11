12 considerações ao escolher o software MES

Os sistemas de execução de manufatura (MES) cresceram em popularidade no setor de manufatura. A implementação dessas soluções pode ser a chave para uma nova era de produtividade para sua organização, mas implementar um software de TI novo e expansivo pode ser intimidador. O momento certo para implementar um MES depende das necessidades e circunstâncias específicas de cada organização e, embora não haja uma resposta única, vários indicadores-chave podem sugerir que pode ser o momento apropriado.
Se seus processos de fabricação ficaram mais complexos e difíceis de gerenciar manualmente, um MES pode ajudar a simplificar o gerenciamento de operações de manufatura, aumentar a eficiência e reduzir erros. Conforme a sua empresa cresce e expande os recursos de produção, um MES pode entregar as ferramentas necessárias para a gestão de workflows maiores e mais complexos. Se você estiver enfrentando ineficiências, gargalos, desafios de controle de qualidade ou problemas de conformidade em seus processos de produção, um MES pode fornecer dados em tempo real e análise de desempenho em todas as linhas de produção para identificar e lidar com esses problemas imediatamente.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Atuando como uma conexão entre os sistemas de planejamento e controle de uma empresa (como um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) e as operações de manufatura reais), os sistemas MES são o cérebro da "fábrica inteligente", fundamentais no rastreamento e na documentação sem papel do setor real -tempo na transformação de matérias-primas em produtos acabados.
Coletando dados de máquinas, sensores, operadores e outros dispositivos da Internet das Coisas Industrial (IIoT), eles fornecem insights precisos e atualizados sobre o status das atividades de produção. Os sistemas MES oferecem visibilidade e controle em tempo real sobre os processos de produção, capacitando os stakeholders a monitorar as operações, lidar com os gargalos, reduzir o downtime e o rework, e tomar decisões imediatas com base nas informações. Os sistemas MES podem auxiliar os gerentes no gerenciamento e controle de processos, ajudando a facilitar o desempenho ideal da fabricação. Eles podem criar e distribuir informações em toda a linha de produção, despachando ordens de serviço e instruções de trabalho com base em eventos de disparo.
Ao facilitar o planejamento e o agendamento otimizados da produção, esses sistemas garantem a alocação eficiente de recursos, o balanceamento da carga de trabalho e entregas no prazo, levando a uma maior rentabilidade. Além disso, eles desempenham um papel crucial na gestão da qualidade e na conformidade, aplicando procedimentos de controle de qualidade, monitorando métricas e capturando dados em tempo real. O gerenciamento eficaz de estoque, os atrasos mínimos na produção e a disponibilidade oportuna de materiais são alcançados por meio do gerenciamento dos níveis de estoque e da movimentação de materiais pelos sistemas MES.
Além disso, os sistemas MES fornecem às organizações dados de produção abrangentes e precisos, possibilitando a tomada de decisões baseadas em dados para aprimorar continuamente os processos de negócios e otimizar o uso de recursos. Eles também apoiam a medição da eficácia geral do equipamento (OEE), uma métrica importante usada para avaliar a eficiência da fabricação. Com a otimização dos workflows, a automatização das tarefas e a oferta de feedback em tempo real, os sistemas MES aumentam a eficiência e a produtividade do chão de fábrica. Além disso, possibilitam a rastreabilidade e genealogia da cadeia de suprimentos, essenciais para setores que enfrentam regulamentações rigorosas, pois podem rastrear a movimentação dos materiais e processos durante o ciclo de vida inteligente de produção.
Antes de implementar um MES, é fundamental realizar uma avaliação detalhada das operações, definir objetivos claros, envolver os stakeholders e selecionar o fornecedor de MES certo que se alinhe às suas necessidades específicas. O planejamento e a preparação adequados contribuirão para a implementação bem-sucedida do MES e maximizarão os benefícios para a organização.
A seleção do software do sistema de execução de manufatura (MES) é uma decisão crítica para qualquer organização de manufatura. O software MES ajuda a otimizar os processos de produção, melhorar a produtividade, aumentar o controle de qualidade e simplificar as operações.
Veja a seguir algumas etapas para orientá-lo no processo de escolha do software MES certo para suas necessidades específicas:
Seguindo estas etapas e dedicando tempo para avaliar suas opções minuciosamente, você aumenta as chances de selecionar um software MES que se alinhe aos seus objetivos de negócios e contribua para o sucesso de sua manufatura.
O sistema de execução de manufatura (MES) é um meio importante de coleta de dados e uma parte importante da transformação digital para os fabricantes. Mas, para uma grande organização, é apenas uma das muitas fontes. O software MES pode fazer mais por você quando integrado junto com outras fontes de dados dentro de uma plataforma de gestão de ativos corporativos (EAM) ou de desempenho de ativos (APM ).
A IBM Maximo Application Suite é um ambiente único baseado na nuvem que se integra ao seu MES para ajudar a melhorar operações de manufatura, confiabilidade e desempenho. Reduza riscos, mantenha a conformidade e aumente o retorno sobre o investimento com aplicativos desenvolvidos com mais de 30 anos de tecnologia líder no mercado.
Saiba como os CEOs estão utilizando a IA generativa e a modernização de aplicações para estimular a inovação e manter a competitividade.
Saiba como os principais fabricantes estão utilizando as tecnologias da Indústria 4.0, como IA, IoT e automação, para descobrir novos insights nos dados.
Veja como a Boston Dynamics e a IBM fazem parceria para levar robôs impulsionados por IA para o chão de fábrica.
Implemente soluções tecnológicas transformadoras no setor de manufatura para alcançar agilidade nos negócios.
Aplique as melhores práticas de gerenciamento de ativos nas suas operações de manufatura por meio do rastreamento de ativos em tempo real e agendamento de manutenção aprimorado.
Transforme suas operações empresariais com a IBM utilizando dados ricos e tecnologias de IA poderosas para integrar processos de otimização.
A IBM oferece soluções tecnológicas transformadoras no setor de manufatura para alcançar agilidade nos negócios.