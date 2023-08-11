12 considerações ao escolher o software MES

Os sistemas de execução de manufatura (MES) cresceram em popularidade no setor de manufatura. A implementação dessas soluções pode ser a chave para uma nova era de produtividade para sua organização, mas implementar um software de TI novo e expansivo pode ser intimidador. O momento certo para implementar um MES depende das necessidades e circunstâncias específicas de cada organização e, embora não haja uma resposta única, vários indicadores-chave podem sugerir que pode ser o momento apropriado.

Se seus processos de fabricação ficaram mais complexos e difíceis de gerenciar manualmente, um MES pode ajudar a simplificar o gerenciamento de operações de manufatura, aumentar a eficiência e reduzir erros. Conforme a sua empresa cresce e expande os recursos de produção, um MES pode entregar as ferramentas necessárias para a gestão de workflows maiores e mais complexos. Se você estiver enfrentando ineficiências, gargalos, desafios de controle de qualidade ou problemas de conformidade em seus processos de produção, um MES pode fornecer dados em tempo real e análise de desempenho em todas as linhas de produção para identificar e lidar com esses problemas imediatamente.

Os benefícios de uma solução de software MES

Atuando como uma conexão entre os sistemas de planejamento e controle de uma empresa (como um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) e as operações de manufatura reais), os sistemas MES são o cérebro da "fábrica inteligente", fundamentais no rastreamento e na documentação sem papel do setor real -tempo na transformação de matérias-primas em produtos acabados.

Coletando dados de máquinas, sensores, operadores e outros dispositivos da Internet das Coisas Industrial (IIoT), eles fornecem insights precisos e atualizados sobre o status das atividades de produção. Os sistemas MES oferecem visibilidade e controle em tempo real sobre os processos de produção, capacitando os stakeholders a monitorar as operações, lidar com os gargalos, reduzir o downtime e o rework, e tomar decisões imediatas com base nas informações. Os sistemas MES podem auxiliar os gerentes no gerenciamento e controle de processos, ajudando a facilitar o desempenho ideal da fabricação. Eles podem criar e distribuir informações em toda a linha de produção, despachando ordens de serviço e instruções de trabalho com base em eventos de disparo.

Ao facilitar o planejamento e o agendamento otimizados da produção, esses sistemas garantem a alocação eficiente de recursos, o balanceamento da carga de trabalho e entregas no prazo, levando a uma maior rentabilidade. Além disso, eles desempenham um papel crucial na gestão da qualidade e na conformidade, aplicando procedimentos de controle de qualidade, monitorando métricas e capturando dados em tempo real. O gerenciamento eficaz de estoque, os atrasos mínimos na produção e a disponibilidade oportuna de materiais são alcançados por meio do gerenciamento dos níveis de estoque e da movimentação de materiais pelos sistemas MES.

Além disso, os sistemas MES fornecem às organizações dados de produção abrangentes e precisos, possibilitando a tomada de decisões baseadas em dados para aprimorar continuamente os processos de negócios e otimizar o uso de recursos. Eles também apoiam a medição da eficácia geral do equipamento (OEE), uma métrica importante usada para avaliar a eficiência da fabricação. Com a otimização dos workflows, a automatização das tarefas e a oferta de feedback em tempo real, os sistemas MES aumentam a eficiência e a produtividade do chão de fábrica. Além disso, possibilitam a rastreabilidade e genealogia da cadeia de suprimentos, essenciais para setores que enfrentam regulamentações rigorosas, pois podem rastrear a movimentação dos materiais e processos durante o ciclo de vida inteligente de produção.

Antes de implementar um MES, é fundamental realizar uma avaliação detalhada das operações, definir objetivos claros, envolver os stakeholders e selecionar o fornecedor de MES certo que se alinhe às suas necessidades específicas. O planejamento e a preparação adequados contribuirão para a implementação bem-sucedida do MES e maximizarão os benefícios para a organização.

Como escolher o software MES certo: 12 coisas a considerar

A seleção do software do sistema de execução de manufatura (MES) é uma decisão crítica para qualquer organização de manufatura. O software MES ajuda a otimizar os processos de produção, melhorar a produtividade, aumentar o controle de qualidade e simplificar as operações.

Veja a seguir algumas etapas para orientá-lo no processo de escolha do software MES certo para suas necessidades específicas:

  1. Avalie suas necessidades: Compreenda seus processos de fabricação, fluxo de trabalho e KPIs. Identifique as áreas específicas em que você precisa de melhorias, como gerenciamento de inventário, qualidade do produto, rastreabilidade ou programação de produção. Envolva os stakeholders relevantes - incluindo gerentes de produção, pessoal de TI e equipes de controle de qualidade - para reunir requisitos abrangentes.
  2. Pesquisa de fornecedores: realize uma pesquisa completa sobre fornecedores de software MES e suas ofertas. Procure fornecedores com experiência no seu setor e um histórico de implementações bem-sucedidas. Verifique avaliações on-line, estudos de caso e depoimentos para avaliar sua reputação e os níveis de satisfação do cliente.
  3. Escalabilidade e flexibilidade: escolha um software MES que possa escalar com sua empresa e se adaptar aos requisitos em constante mudança. Um sistema flexível permite a personalização e integração com aplicativos e sistemas existentes sem grandes interrupções.
  4. Facilidade de uso: O software deve ser fácil de usar, com dashboards e interfaces de usuário intuitivos. Um sistema complexo pode criar resistência entre os funcionários, levando a desafios de implementação.
  5. Recursos móveis: no ambiente de fabricação dinâmico de hoje, é essencial ter acesso móvel às funcionalidades MES. Isso permite que supervisores e operadores monitorem e gerenciem a produção de qualquer lugar no chão de fábrica.
  6. Capacidades de integração: Garanta que as soluções MES possam integrar sem dificuldades com seus sistemas existentes, como software ERP, sistemas de controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA) e outros softwares de manufatura relevantes.
  7. Suporte e treinamento: considere o nível de suporte fornecido pelo fornecedor durante e após a implementação. O treinamento adequado para os membros da sua equipe é crucial para a adoção bem-sucedida.
  8. Análise de dados e relatórios: O software MES deve oferecer recursos analíticos e relatórios abrangentes, permitindo que você acompanhe e analise KPIs, tendências de produção e métricas de eficiência.
  9. Conformidade e segurança: para setores com requisitos regulatórios rigorosos (por exemplo, farmacêuticos, aeroespaciais etc.), garanta que o software MES esteja em conformidade com os padrões relevantes e forneça medidas de segurança robustas para proteger dados confidenciais.
  10. Custo: Avalie o custo total de propriedade (TCO) do software MES, incluindo licenciamento, implementação, treinamento e gerenciamento de manutenção contínua. Considere o retorno potencial sobre o investimento (ROI) com base em maior produtividade, menor tempo de inatividade e maior eficiência.
  11. Prova de conceito (PoC): antes de tomar uma decisão final, considere a possibilidade de executar uma PoC com o software MES pré-selecionado para avaliar sua adequação ao seu ambiente específico de manufatura.
  12. Referências e visitas aos locais: Entre em contato com os clientes atuais do fornecedor para obter feedback sobre a experiência deles com o software. Se possível, faça visitas ao local para observar o software em ação e entender seu impacto nos processos de fabricação.

Seguindo estas etapas e dedicando tempo para avaliar suas opções minuciosamente, você aumenta as chances de selecionar um software MES que se alinhe aos seus objetivos de negócios e contribua para o sucesso de sua manufatura.

Elevando o software MES ao próximo nível

O sistema de execução de manufatura (MES) é um meio importante de coleta de dados e uma parte importante da transformação digital para os fabricantes. Mas, para uma grande organização, é apenas uma das muitas fontes. O software MES pode fazer mais por você quando integrado junto com outras fontes de dados dentro de uma plataforma de gestão de ativos corporativos (EAM) ou de desempenho de ativos (APM ).

A IBM Maximo Application Suite é um ambiente único baseado na nuvem que se integra ao seu MES para ajudar a melhorar operações de manufatura, confiabilidade e desempenho. Reduza riscos, mantenha a conformidade e aumente o retorno sobre o investimento com aplicativos desenvolvidos com mais de 30 anos de tecnologia líder no mercado.
