12 considerações ao escolher o software MES

Atuando como uma conexão entre os sistemas de planejamento e controle de uma empresa (como um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) e as operações de manufatura reais), os sistemas MES são o cérebro da "fábrica inteligente", fundamentais no rastreamento e na documentação sem papel do setor real -tempo na transformação de matérias-primas em produtos acabados.

Coletando dados de máquinas, sensores, operadores e outros dispositivos da Internet das Coisas Industrial (IIoT), eles fornecem insights precisos e atualizados sobre o status das atividades de produção. Os sistemas MES oferecem visibilidade e controle em tempo real sobre os processos de produção, capacitando os stakeholders a monitorar as operações, lidar com os gargalos, reduzir o downtime e o rework, e tomar decisões imediatas com base nas informações. Os sistemas MES podem auxiliar os gerentes no gerenciamento e controle de processos, ajudando a facilitar o desempenho ideal da fabricação. Eles podem criar e distribuir informações em toda a linha de produção, despachando ordens de serviço e instruções de trabalho com base em eventos de disparo.

Ao facilitar o planejamento e o agendamento otimizados da produção, esses sistemas garantem a alocação eficiente de recursos, o balanceamento da carga de trabalho e entregas no prazo, levando a uma maior rentabilidade. Além disso, eles desempenham um papel crucial na gestão da qualidade e na conformidade, aplicando procedimentos de controle de qualidade, monitorando métricas e capturando dados em tempo real. O gerenciamento eficaz de estoque, os atrasos mínimos na produção e a disponibilidade oportuna de materiais são alcançados por meio do gerenciamento dos níveis de estoque e da movimentação de materiais pelos sistemas MES.

Além disso, os sistemas MES fornecem às organizações dados de produção abrangentes e precisos, possibilitando a tomada de decisões baseadas em dados para aprimorar continuamente os processos de negócios e otimizar o uso de recursos. Eles também apoiam a medição da eficácia geral do equipamento (OEE), uma métrica importante usada para avaliar a eficiência da fabricação. Com a otimização dos workflows, a automatização das tarefas e a oferta de feedback em tempo real, os sistemas MES aumentam a eficiência e a produtividade do chão de fábrica. Além disso, possibilitam a rastreabilidade e genealogia da cadeia de suprimentos, essenciais para setores que enfrentam regulamentações rigorosas, pois podem rastrear a movimentação dos materiais e processos durante o ciclo de vida inteligente de produção.

Antes de implementar um MES, é fundamental realizar uma avaliação detalhada das operações, definir objetivos claros, envolver os stakeholders e selecionar o fornecedor de MES certo que se alinhe às suas necessidades específicas. O planejamento e a preparação adequados contribuirão para a implementação bem-sucedida do MES e maximizarão os benefícios para a organização.