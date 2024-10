Tendência: inteligência artificial e aprendizado de máquina

Estamos entrando no segundo ano de adoção generalizada de ferramentas de IA generativa. Dessa forma, as organizações estão cada vez mais interessadas em como podem aplicar todo o conjunto de tecnologias de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para melhorar seus processos de negócios. Uma pesquisa recente do IBM Institute for Business Value descobriu que três em cada quatro CEOs afirmam que a vantagem competitiva depende de quem possui a IA generativa mais avançada.

Está cada vez mais claro que, nos próximos anos, a IA demonstrará muitos casos de uso onde aumenta as atividades humanas e otimiza tarefas, em vez de eliminar grandes quantidades da força de trabalho. Por exemplo, a IA generativa como um motor de sugestões melhorará a eficiência ao reduzir drasticamente o tempo que os humanos levam para criar esboços, gerar ideias e aprender informações importantes. Também criará chatbots mais inteligentes que podem resolver perguntas simples, o que melhorará a experiência do cliente enquanto libera os atendentes para resolver problemas de maior complexidade.

Além disso, o aprendizado de máquina será uma ferramenta incrivelmente poderosa para organizações orientadas por dados que desejam aproveitar melhor suas práticas de análise de dados. Por exemplo, ML aplicado ajudará organizações que dependem da cadeia de suprimentos a tomarem melhores decisões, em tempo real. Isso permitirá que lidem de forma eficaz com as condições ambientais e de mercado que podem atrasar a entrega de matérias-primas, produtos acabados ou ambos. No entanto, as organizações ainda precisam de humanos para decidir quais ações tomar com base no que os dados analisados pelo ML mostram.

Tendência: automação

Assim como a IA e o ML, a automação será um grande impulsionador da produtividade humana. Organizações em transformação digital provavelmente descobrirão vastas áreas de trabalho manual que podem e devem ser automatizadas. Por exemplo, a automação robótica de processos (RPA) pode automatizar atividades de e-commerce, como processamento de pedidos, gerenciamento de inventário e resolução de problemas dos clientes.

Tendência: computação em nuvem

As organizações passaram os últimos anos migrando para a nuvem. Independentemente de usarem a nuvem pública, nuvem privada ou um ambiente de multinuvem, estão eliminando a etapa onerosa de manter seus próprios data centers. Os provedores de serviços de nuvem utilizam tecnologias de nuvem para manter o tempo de atividade e a segurança, permitindo que as organizações se concentrem em seus negócios principais.

Tendência: cibersegurança

Com a migração de muitos serviços para o ambiente on-line, as organizações estão mais expostas ao risco de ataques digitais. É provável que a postura de segurança existente de uma organização, construída para sistemas legados e uma força de trabalho menos distribuída, enfrente dificuldades no ambiente moderno. Uma das maneiras de levar em consideração as questões de cibersegurança é adotar uma abordagem do tipo "shift-left". Essa abordagem envolve a inclusão das considerações de cibersegurança no início do ciclo de desenvolvimento, incorporando-as mais diretamente no código.

Uma alternativa que as organizações estão utilizando para experimentar medidas de segurança avançadas é o uso do blockchain, que pode aprimorar a integridade dos dados e proteger as transações.

Tendência: edge computing e Internet das coisas

Mais dispositivos distribuídos exigirão maior interconectividade para gerar valor. A Internet das coisas (IoT) permite que as tecnologias se conectem e se comuniquem entre si. Por exemplo, fabricantes podem usar IoT em suas fábricas para saber quando suas máquinas precisam de reparos, conhecido como manutenção preventiva. O edge computing torna o IoT mais eficiente e poderoso ao aproximar as aplicações empresariais das fontes de dados, como dispositivos IoT ou servidores locais de edge.

Tendência: transformações em todo o setor

As transformações digitais afetam diferentes setores de maneiras únicas. Por exemplo, hospitais e prestadores de serviços de saúde usaram a pandemia para repensar toda a sua prática. Eles redirecionaram dinheiro e recursos para estabelecer serviços poderosos de telemedicina, como videoconferências, e melhorar o acesso dos pacientes aos registros de saúde. No entanto, isso exigiu um investimento significativo em proteção de dados e melhorias em cibersegurança, pois uma violação de dados contendo informações médicas sensíveis poderia ser catastrófica.

Os provedores de serviços financeiros aumentaram o uso de APIs para poder explorar ecossistemas maiores e se conectar com mais parceiros. E as organizações de consumo encontraram maneiras de estender a experiência do cliente digitalmente, como quando o Wimbledon criou comentários em áudio gerados por IA para clipes de vídeo no aplicativo e no site de Wimbledon.

Tendência: low-code ou no-code

A transformação digital está mudando completamente o desenvolvimento tecnológico com o advento de abordagens de codificação mais visuais. O low-code ajuda a equipe de DevOps simplificando alguns aspectos da codificação, enquanto no-code pode introduzir não desenvolvedores no processo de desenvolvimento. Essa abordagem exemplifica como a transformação digital combina avanços tecnológicos, como a criação de programação orientada visualmente, com mudanças culturais. Essa mudança torna o desenvolvimento mais acessível para aqueles que não são tecnólogos, quebrando silos e incentivando todos a participar da construção de produtos e soluções.

Tendência: trabalho remoto

A mudança para uma força de trabalho distribuída já estava em andamento antes da pandemia. Enquanto algumas empresas estão exigindo que os trabalhadores voltem ao escritório em tempo integral, muitas estão optando pelo trabalho híbrido ou locais de trabalho totalmente remotos. Como tal, elas precisam repensar seus fluxos de trabalho, como monitoram elementos como produtividade e presença, além de como implementam as tecnologias digitais necessárias para fazer seus trabalhos. Por exemplo, as organizações podem precisar configurar uma rede privada virtual (VPN) mais robusta e poderosa para permitir que os funcionários façam login e acessem documentos confidenciais.