De acordo com um relatório do IBM Institute of Business Value, a transformação digital é uma ferramenta poderosa para qualquer organização que busque melhorar seu relacionamento com os clientes e se adaptar melhor a um mundo em constante mudança. Embora as transformações digitais exijam investimento e, em última análise, mudem a forma como uma organização conduz seus negócios, há muitos benefícios, se forem feitas corretamente. As organizações que tiverem sucesso nas transformações digitais ficarão à frente da concorrência, criarão melhores relacionamentos com funcionários e clientes e estarão melhor preparadas para o que o futuro reserva.

Tecnologias emergentes e forças sociais estão criando novas experiências para os clientes, resultando em expectativas e demandas em constante mudança e em modelos de negócios disruptivos. Os serviços profissionais de consultoria empresarial da IBM ajudam as organizações a navegar em um mundo cada vez mais dinâmico, complexo e competitivo, alinhando a transformação digital com a estratégia de negócios para criar vantagem competitiva e um foco claro no impacto comercial.