Quando se usa modelos de base de código aberto, a Governança de IA é crítico em todo o ciclo de vida do modelo. A partir de uma avaliação de risco, as organizações devem primeiro decidir se o modelo é seguro para uso. O que é considerado seguro para uso geral ou individual pode não ser adequado para casos de uso empresarial.

No caso do DeepSeek-R1, as organizações podem decidir que auto-hospedar o modelo ou executá-lo por meio de um produto de estúdio de IA, como o IBM watsonx.ai, é relativamente seguro. No entanto, o uso do aplicativo DeepSeek pode apresentar desafios de dados e segurança. Muitos países proibiram o uso do aplicativo DeepSeek por esse motivo.

Depois que os modelos são aprovados, os validadores de modelos podem adicioná-los a um inventário de modelos, que rastreia a utilização e o desempenho do modelo e, ao mesmo tempo, designa os casos de uso aos quais os modelos podem ser aplicados. Essa coleção de modelos permite que os desenvolvedores de IA identifiquem os modelos disponíveis e que as equipes de garantia, dados e segurança rastreiem onde os modelos estão sendo usados.

As fichas técnicas de IA capturam fatos do modelo durante todo o ciclo de vida e aumentam a transparência sobre o que está dentro do modelo e como ele está sendo usado. As fichas técnicas demonstram qual modelo de base foi usado, incluindo parâmetros de prompt, modelos e avaliação.

Existem preocupações com a segurança de alguns modelos de código aberto e a facilidade de injeção de prompt e jailbreaking para gerar resultados de produção prejudiciais. A observabilidade e as proteções podem monitorar a integridade, a precisão e o desvio do modelo, além de limitar o discurso de ódio, a profanação e outros conteúdos prejudiciais.