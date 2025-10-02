Guia do CHRO para IA no RH: mitos, caos e impacto mensurável

Às vezes, ouvimos críticas quando contamos nossa história de transformação do RH porque as pessoas têm medo de alucinações ou vieses de IA. Nossa resposta para isso é: "Os humanos estão sempre no controle." Vocês são os líderes. Vocês decidem quando, onde e como implementar a IA. É uma ferramenta, e não vai sair do controle. No entanto, é preciso ser prático na sua aplicação.

Não deixe que o FOMO (o medo de ficar de fora) oriente suas decisões em relação à IA. O que isso significa? Não tome decisões com base no que a empresa da rua de baixo está fazendo só porque parece interessante ou porque está recebendo muita atenção da imprensa ou das redes sociais. Se não estiver alinhado aos valores da sua empresa ou à forma como seu negócio gera receita, não faça.

Embora pareça simples, há muito mais envolvido. É preciso fazer perguntas desde o início, como: "Com que tipo de processamento de IA você se sente confortável?" ou "O que está alinhado com os valores da sua empresa?"

Na IBM, qualquer uso de IA sempre incluirá um ser humano no processo. Os seres humanos são os responsáveis pelas decisões finais; esse é um dos nossos valores fundamentais. Por exemplo, usamos IA para recomendar aumentos salariais com base nas habilidades do funcionário, na escassez de mercado e no número de anos no cargo. Mas o quanto dar é sempre a decisão final do gerente. Estamos confortáveis em usar a IA para fazer recomendações de remuneração para os gerentes. Sua empresa pode não estar.

No entanto, não usamos IA para selecionar candidatos. Como uma empresa que prioriza as habilidades, nos preocupamos com as competências técnicas do candidato, e não com a origem dessas competências. Nossa preocupação é que um algoritmo possa rejeitar candidatos com formações não tradicionais. Sua empresa pode querer fazer exatamente o oposto com a IA, e isso não é nenhum problema. O que importa é o que funciona para sua empresa.

É importante que, independentemente de onde ou como use a IA, você tenha uma ferramenta de monitoramento com governança integrada. Quando a IA começar a se desviar das respostas esperadas, você deve ser alertado imediatamente.