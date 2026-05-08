Soluções de engenharia de contexto

Dê à sua IA o contexto empresarial de que ela precisa para raciocinar, responder e agir usando dados governados e em tempo real em toda a sua empresa
A IA precisa de mais do que acesso a dados. Ela precisa do significado de negócios, da governança, da linhagem e dos sinais em tempo real necessários para uma ação confiável e explicável.
A maioria das empresas já possui os dados de que a IA precisa, mas eles estão fragmentados entre aplicações, nuvens, warehouses, lakehouses, documentos e event streams. A IBM ajuda a reunir esses dados como um contexto confiável, combinando acesso a dados, inteligência de dados, governança e eventos em tempo real para que os sistemas de IA possam produzir resultados mais precisos, relevantes e praticáveis.
As iniciativas de IA param quando os dados carecem de significado de negócios, governança e consciência em tempo real. A engenharia de contexto lida com esses desafios transformando dados corporativos fragmentados em contexto confiável e pronto para a IA confiável.
A IA enfrenta dificuldades quando os dados corporativos estão espalhados por aplicações, nuvens, warehouses, data lakes, documentos e fluxos. A engenharia de contexto unifica o acesso a dados distribuídos enquanto preserva onde eles se encontram para que a IA possa trabalhar com um contexto completo e conectado.
Quando definições, metadados e linhagem variam entre sistemas, a IA não consegue interpretar dados de forma consistente nem explicar resultados. A engenharia de contexto estabelece um significado empresarial compartilhado, ajudando a IA a trabalhar com precisão e entregar resultados confiáveis e explicáveis.
As políticas de governança muitas vezes existem fora dos sistemas que a IA utiliza em tempo de execução, criando lacunas de confiança e controle. A engenharia de contexto incorpora governança, acesso e linhagem diretamente no acesso a dados de IA para oferecer suporte a uma IA confiável e em conformidade com as normas, em escala.
Juntos, esses produtos da IBM formam uma base de engenharia de contexto, conectando dados corporativos, significado de negócios, governança e sinais em tempo real para que a IA possa fornecer resultados confiáveis e explicáveis.
Unifique o acesso a dados estruturados e dados não estruturados com o IBM® watsonx.data, a base de dados aberta e híbrida construída para desempenho e prontidão para IA.
O OpenRAG on watsonx.data conecta a IA a dados não estruturados governados com acesso aberto e federado, impondo políticas no tempo de execução.
Transmita, conecte, processe e governe dados em tempo real com o IBM Confluent, a plataforma de nuvem privada projetada pelos criadores do Apache Kafka que agora faz parte da IBM.
Use ferramentas de descoberta, gerenciamento de metadados e automação impulsionadas por IA para tornar os dados mais fáceis de encontrar, entender e confiar em toda a sua empresa.
Projete e implemente bases de dados prontas para IA que suportem análise de dados, IA e agentes de IA em ambientes híbridos.
Estabeleça práticas responsáveis de IA generativa com modelos de governança que ajudam a garantir conformidade e confiança.
Conheça insights mais rapidamente com soluções de análise de dados personalizadas para suas metas de negócios e conjuntos de dados.