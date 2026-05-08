Soluções de engenharia de contexto

Dê à sua IA o contexto empresarial de que ela precisa para raciocinar, responder e agir usando dados governados e em tempo real em toda a sua empresa

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Pessoa sentada à mesa trabalhando em um monitor de computador em um escritório aberto, com mesas e prateleiras visíveis ao fundo.

Transforme dados corporativos em contexto confiável para IA

A IA precisa de mais do que acesso a dados. Ela precisa do significado de negócios, da governança, da linhagem e dos sinais em tempo real necessários para uma ação confiável e explicável.

A maioria das empresas já possui os dados de que a IA precisa, mas eles estão fragmentados entre aplicações, nuvens, warehouses, lakehouses, documentos e event streams. A IBM ajuda a reunir esses dados como um contexto confiável, combinando acesso a dados, inteligência de dados, governança e eventos em tempo real para que os sistemas de IA possam produzir resultados mais precisos, relevantes e praticáveis.

Por que a IA precisa de contexto

As iniciativas de IA param quando os dados carecem de significado de negócios, governança e consciência em tempo real. A engenharia de contexto lida com esses desafios transformando dados corporativos fragmentados em contexto confiável e pronto para a IA confiável.
Os dados das empresas estão fragmentados 

A IA enfrenta dificuldades quando os dados corporativos estão espalhados por aplicações, nuvens, warehouses, data lakes, documentos e fluxos. A engenharia de contexto unifica o acesso a dados distribuídos enquanto preserva onde eles se encontram para que a IA possa trabalhar com um contexto completo e conectado.
O significado do negócio é inconsistente

Quando definições, metadados e linhagem variam entre sistemas, a IA não consegue interpretar dados de forma consistente nem explicar resultados. A engenharia de contexto estabelece um significado empresarial compartilhado, ajudando a IA a trabalhar com precisão e entregar resultados confiáveis e explicáveis.
A governança está desconectada da execução da IA 

As políticas de governança muitas vezes existem fora dos sistemas que a IA utiliza em tempo de execução, criando lacunas de confiança e controle. A engenharia de contexto incorpora governança, acesso e linhagem diretamente no acesso a dados de IA para oferecer suporte a uma IA confiável e em conformidade com as normas, em escala.
Os sinais em tempo real estão ausentes 
Os insights de IA ficam desatualizados rapidamente se forem baseados somente em dados estáticos. A engenharia de contexto integra dados em tempo real e de streaming para que aplicações e agentes de IA possam responder às mudanças com ações relevantes e oportunas.

Produtos relevantes

Juntos, esses produtos da IBM formam uma base de engenharia de contexto, conectando dados corporativos, significado de negócios, governança e sinais em tempo real para que a IA possa fornecer resultados confiáveis e explicáveis.
IBM watsonx.data

Unifique o acesso a dados estruturados e dados não estruturados com o IBM® watsonx.data, a base de dados aberta e híbrida construída para desempenho e prontidão para IA.

Explore o watsonx.data
OpenRAG no IBM watsonx.data

O OpenRAG on watsonx.data conecta a IA a dados não estruturados governados com acesso aberto e federado, impondo políticas no tempo de execução.

Apresentamos o OpenRAG
IBM Confluent

Transmita, conecte, processe e governe dados em tempo real com o IBM Confluent, a plataforma de nuvem privada projetada pelos criadores do Apache Kafka que agora faz parte da IBM.

Explore o IBM Confluent
IBM watsonx.data intelligence

Use ferramentas de descoberta, gerenciamento de metadados e automação impulsionadas por IA para tornar os dados mais fáceis de encontrar, entender e confiar em toda a sua empresa.

Explore o watsonx.data intelligence
Serviços relevantes

Projete e implemente bases de dados prontas para IA que suportem análise de dados, IA e agentes de IA em ambientes híbridos.

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Mão tocando um nó circular em uma interface abstrata com formas conectadas, ícones e linhas de fluxo em tons de azul e roxo.

Estabeleça práticas responsáveis de IA generativa com modelos de governança que ajudam a garantir conformidade e confiança.

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Ilustração abstrata com linhas verticais de formas geométricas e uma mão alcançando um nó circular.

Conheça insights mais rapidamente com soluções de análise de dados personalizadas para suas metas de negócios e conjuntos de dados.

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Ilustração abstrata de painéis translúcidos sobrepostos dispostos na diagonal, transitando do roxo para o azul sobre fundo claro.

Recursos

Contorno ondulado abstrato azul formando uma forma semelhante a uma estrela em um fundo claro.
A engenharia de contexto é a camada de infraestrutura que falta para os agentes de IA empresariais. Leia nosso ebook para líderes de dados.
Ilustração abstrata de arcos curvos e translúcidos em tons suaves de laranja e rosa em um fundo claro.
Transforme dados em insights de negócios. Uma nova pesquisa global com 1.700 CDOs entrevistados revela um conjunto de inegociáveis para líderes de diretoria executiva na corrida por resultados em IA.
Ilustração 3D abstrata de três molduras quadradas arredondadas e transparentes sobre fundo claro.
A IA enfrenta um problema de dados. E os dados precisam de uma solução baseada em IA. Leia nosso guia do líder de dados para dados preparados para IA.
Ilustração abstrata em 3D de laços azuis translúcidos entrelaçados formando uma forma esférica em fundo claro.
A IBM foi reconhecida como Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2025 para soluções de gerenciamento de metadados.
Ilustração 3D abstrata de laços roxos translúcidos interligados criando uma forma esférica sobre fundo claro.
Use um Analytics Engine de código aberto para indexar, consultar e analisar dados de uma ampla variedade de fontes de dados.
Dê o próximo passo

Comece a construir a base de dados confiável que a IA precisa para migrar da experimentação para a produção.

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