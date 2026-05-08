Soluções de engenharia de contexto

A IA precisa de mais do que acesso a dados. Ela precisa do significado de negócios, da governança, da linhagem e dos sinais em tempo real necessários para uma ação confiável e explicável.

A maioria das empresas já possui os dados de que a IA precisa, mas eles estão fragmentados entre aplicações, nuvens, warehouses, lakehouses, documentos e event streams. A IBM ajuda a reunir esses dados como um contexto confiável, combinando acesso a dados, inteligência de dados, governança e eventos em tempo real para que os sistemas de IA possam produzir resultados mais precisos, relevantes e praticáveis.