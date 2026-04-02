Confluent, uma empresa IBM

A plataforma em tempo real para transmitir, conectar, processar e governar seus dados, projetada pelos cocriadores originais do Apache Kafka, que agora faz parte da IBM.

Uma plataforma de fluxo de dados para acelerar a IA corporativa

Juntas, IBM e Confluent estão avançando a base de dados para aplicações orientadas a eventos, análises e IA. Essa colaboração une a plataforma de streaming líder do setor da Confluent às capacidades de nuvem híbrida, dados e IA da IBM, oferecendo uma base corporativa pronta para transformar dados em valor em escala.
Impacto no negócio
Power IA em tempo real

Migre da experimentação à produção com dados contextuais em tempo real que aumentam o desempenho e a precisão.

 Veja o desempenho preditivo 14 vezes maior no GEP
Acelere o tempo de lançamento no mercado

Ofereça novos produtos e iniciativas no mercado mais rapidamente, com base em dados governados, reutilizáveis e em tempo real.

 Veja como a Notion atende mais de 100 milhões de usuários diariamente
Redução de custos de infraestrutura

Unifique pipelines ponto a ponto, em lote e de streaming em uma plataforma preparada para o futuro que faz tudo isso por menos.

 Veja como o SAS economizou 69%
Webinar | 07 de abril de 2026 | Impulsionamento da IA agêntica com dados confiáveis em tempo real
A IBM e os especialistas da Confluent discutirão como as organizações podem combinar dados em tempo real em movimento com governança e resiliência de nível empresarial.
Inscreva-se no webinar

Recursos da plataforma de fluxo de dados

Escalabilidade nativa da nuvem

Ofereça confiabilidade incomparável com SLA de tempo de atividade de 99,99% do Confluent Cloud, gerenciando cargas de trabalho GBps+ e escalando instantaneamente.

Saiba mais

Mais de 120 integrações nativas

Conecte sem dificuldades bancos de dados legados e serviços de nuvem modernos com conectores Kafka criados previamente em todo o seu ecossistema.

Saiba mais

Pacote de governança nativo do Stream

Garanta que suas aplicações atuem com base em dados confiáveis, seguros e em conformidade por meio de ferramentas integradas de governança e qualidade.

Saiba mais

Processamento avançado de streams

Processe e transforme dados em tempo real em escala com o serviço Apache Flink gerenciado pela Confluent, possibilitando análise de dados de baixa latência, aplicação nativa da nuvem e IA.

Saiba mais

Automação do fluxo para tabelas

Transforme fluxos de dados em tabelas abertas para seu data lake com o Tableflow. Reduza os custos de computação em até 50% e aumente a atualização dos seus dados de análise com apenas alguns cliques.

Saiba mais

Serviço de streaming para IA repleta de contexto

Crie sistemas de IA em tempo real e repetíveis que aprendem com dados históricos, processam novas informações instantaneamente e atendam a decisões ao vivo em produção.

Saiba mais
Casos de uso
Dados em tempo real preparados para IA

Garanta que cada modelo, agente e fluxo de trabalho seja executado em dados corporativos constantemente atualizados com linhagem, aplicação de políticas e controles de qualidade.
Automação orientada por eventos

Combine mensagens transacionais confiáveis com integração e orquestração modernas em ambientes híbridos.
Ative o mainframe modernizado

Identifique e impulsione eventos em tempo real na origem da transação e transmita dados transacionais para análise em tempo real, automação e IA.
Juntos somos melhores Confluent e IBM watsonx.data

Unifique Event Streams em tempo real com dados corporativos estruturados e não estruturados para entregar dados confiáveis e preparados para IA em toda a sua empresa híbrida.

  • Combine dados em movimento com dados corporativos em repouso em uma base de dados híbrida e aberta
  • Adicione metadados, linhagem e contexto baseado em políticas para tornar os dados confiáveis, reutilizáveis e preparados para IA
  • Ofereça produtos de dados governados para aplicações, análises e agentes de IA em toda a empresa
 Integração entre Confluent e IBM

Unifique o fluxo de eventos e a integração empresarial para conectar aplicações, dados e sistemas em ambientes híbridos.

  • Transmita e integre eventos em arquiteturas de integração fragmentadas com uma espinha dorsal escalável baseada em eventos
  • Liberar padrões de integração abrangentes em fluxo de eventos, APIs, B2B/EDI, iPaaS e IBM® MQ
  • Acelere a automação e a responsividade dos negócios com fluxos de dados em tempo real
 Confluent e IBM Z

Leve o streaming de eventos em tempo real para transações de missão crítica no IBM Z e para sistemas de registro. Transmita transações e eventos de mainframe com segurança para arquiteturas baseadas em Kafka.

  • Transmita transações e eventos de mainframe com segurança para arquiteturas baseadas em Kafka
  • Ative a integração em tempo real dos dados do IBM Z com aplicações, análise de dados e IA em nuvem, sem impactar o sistema central
  • Potencialize experiências digitais responsivas e automação com Event Streams confiáveis
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