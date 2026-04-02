Confluent, uma empresa IBM

A plataforma em tempo real para transmitir, conectar, processar e governar seus dados, projetada pelos cocriadores originais do Apache Kafka, que agora faz parte da IBM.
Juntas, IBM e Confluent estão avançando a base de dados para aplicações orientadas a eventos, análises e IA. Essa colaboração une a plataforma de streaming líder do setor da Confluent às capacidades de nuvem híbrida, dados e IA da IBM, oferecendo uma base corporativa pronta para transformar dados em valor em escala.
Migre da experimentação à produção com dados contextuais em tempo real que aumentam o desempenho e a precisão.
Ofereça novos produtos e iniciativas no mercado mais rapidamente, com base em dados governados, reutilizáveis e em tempo real.
Unifique pipelines ponto a ponto, em lote e de streaming em uma plataforma preparada para o futuro que faz tudo isso por menos.
Ofereça confiabilidade incomparável com SLA de tempo de atividade de 99,99% do Confluent Cloud, gerenciando cargas de trabalho GBps+ e escalando instantaneamente.
Conecte sem dificuldades bancos de dados legados e serviços de nuvem modernos com conectores Kafka criados previamente em todo o seu ecossistema.
Garanta que suas aplicações atuem com base em dados confiáveis, seguros e em conformidade por meio de ferramentas integradas de governança e qualidade.
Processe e transforme dados em tempo real em escala com o serviço Apache Flink gerenciado pela Confluent, possibilitando análise de dados de baixa latência, aplicação nativa da nuvem e IA.
Transforme fluxos de dados em tabelas abertas para seu data lake com o Tableflow. Reduza os custos de computação em até 50% e aumente a atualização dos seus dados de análise com apenas alguns cliques.
Crie sistemas de IA em tempo real e repetíveis que aprendem com dados históricos, processam novas informações instantaneamente e atendam a decisões ao vivo em produção.
Garanta que cada modelo, agente e fluxo de trabalho seja executado em dados corporativos constantemente atualizados com linhagem, aplicação de políticas e controles de qualidade.
Combine mensagens transacionais confiáveis com integração e orquestração modernas em ambientes híbridos.
Identifique e impulsione eventos em tempo real na origem da transação e transmita dados transacionais para análise em tempo real, automação e IA.
Unifique Event Streams em tempo real com dados corporativos estruturados e não estruturados para entregar dados confiáveis e preparados para IA em toda a sua empresa híbrida.
Unifique o fluxo de eventos e a integração empresarial para conectar aplicações, dados e sistemas em ambientes híbridos.
Leve o streaming de eventos em tempo real para transações de missão crítica no IBM Z e para sistemas de registro. Transmita transações e eventos de mainframe com segurança para arquiteturas baseadas em Kafka.