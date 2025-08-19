Modelos de IA da IBM

Uma base confiável para uma IA corporativa flexível e escalável

Como escolher o modelo de IA certo Saiba mais sobre o IBM Granite
Uma rede de janelas com interfaces de IA, vários gerentes e linhas de código, conectadas por linhas azuis

Nossa abordagem para modelos de IA

Escolher o modelo certo é importante para suas aplicações de IA, para sua marca e para seus resultados financeiros. A IBM oferece liberdade para escolher entre milhares de modelos de provedores líderes e selecionar o que melhor se adapta ao seu caso de uso, seja IBM® Granite, opções de terceiros ou seus próprios modelos personalizados.
Arte em cubo com um cubo azul menor aninhado dentro de um cubo verde maior
Projetada para empresas, a família IBM Granite de modelos abertos, eficientes e confiáveis oferece desempenho excepcional a um preço competitivo.
Os modelos Llama são grandes modelos de linguagem abertos e eficientes, desenvolvidos para oferecer versatilidade e alto desempenho em uma ampla variedade de tarefas de linguagem natural

Ver a biblioteca de modelos Meta Llama
O IBM Model Gateway fornece acesso seguro e unificado a modelos líderes de provedores como OpenAI e Anthropic, oferecendo flexibilidade, controle e otimização de custos.

Saiba mais sobre o Model Gateway
Os modelos Mistral são modelos de linguagem de peso aberto rápidos, eficientes, projetados para modularidade e otimizados para geração de texto, raciocínio e aplicações multilíngues.

Ver a biblioteca de modelos Mistral AI
Traga seus próprios modelos de base personalizados, de diversas arquiteturas, para o watsonx.ai e potencialize tarefas de IA específicas de setores ou domínios.

Assista ao vídeo

Nossos modelos de código aberto, IBM Granite

Abertura
Com código aberto sob a licença Apache 2.0, o Granite garante transparência, ao mesmo tempo em que permite total personalização e flexibilidade de implementação em qualquer infraestrutura.
Eficiente
Os modelos pequenos e de alto desempenho são projetados para maximizar a eficiência e a escalabilidade em tarefas corporativas essenciais.
Confiança
Elimine o risco da IA “caixa-preta” com transparência nos dados e processos de treinamento, recursos de detecção de danos e proteções incorporadas.
Saiba mais sobre o Granite

Escolha seu modelo e comece a criar

Escolher o modelo de IA certo é apenas o começo. Quando combinados com o poderoso portfólio IBM watsonx, nossos modelos de IA ajudam você a escalar e gerenciar a IA de forma eficaz em todas as etapas do ciclo de vida.
Diagrama da IU do watsonx Orchestrate
IBM watsonx Orchestrate Diga adeus ao trabalho pesado

Aumente a produtividade criando, implementando e gerenciando facilmente assistentes e agentes de IA para automatizar e simplificar os processos de negócios e de atendimento ao cliente.

 Coloque os agentes de IA para trabalhar
Diagrama da interface do usuário do assistente de código watsonx
IBM® watsonx Code Assistant Programe de forma mais inteligente, não mais difícil

Acelere a produtividade de seus desenvolvedores e reduza o tempo de comercialização ao integrar a IA em todo o ciclo de vida das aplicações para automatizar as tarefas de desenvolvimento e simplificar os fluxos de trabalho.

 Aumente a eficiência da codificação
Diagrama da IU do watsonx.ai
IBM® watsonx.ai Entre no seu estúdio de IA

Desenvolva aplicações de IA personalizadas de forma mais rápida e fácil com um estúdio de desenvolvimento integrado, colaborativo e de ponta a ponta, que conta com um toolkit de desenvolvedor de IA e gerenciamento completo do ciclo de vida da IA.

 Personalize seus aplicativos
Diagrama da IU do watsonx.data
O IBM® watsonx.data Confie nos seus dados, confie nas suas decisões

Gerencie, prepare e integre dados confiáveis de qualquer lugar, em qualquer formato, para que você possa liberar insights de IA mais rápido e melhorar a relevância e a precisão de suas aplicações de IA.

 Unifique seus dados
Diagrama de IU de watsonx.governance
IBM® watsonx.governance Mitigue os riscos. Cumpra os regulamentos.

Automatize a governança para gerenciar proativamente os riscos de IA, simplificar a conformidade regulatória e criar fluxos de trabalho de IA responsáveis e explicáveis.

 Fique à frente do risco
Diagrama da IU do watsonx Orchestrate
IBM watsonx Orchestrate Diga adeus ao trabalho pesado

Aumente a produtividade criando, implementando e gerenciando facilmente assistentes e agentes de IA para automatizar e simplificar os processos de negócios e de atendimento ao cliente.

 Coloque os agentes de IA para trabalhar
Diagrama da interface do usuário do assistente de código watsonx
IBM® watsonx Code Assistant Programe de forma mais inteligente, não mais difícil

Acelere a produtividade de seus desenvolvedores e reduza o tempo de comercialização ao integrar a IA em todo o ciclo de vida das aplicações para automatizar as tarefas de desenvolvimento e simplificar os fluxos de trabalho.

 Aumente a eficiência da codificação
Diagrama da IU do watsonx.ai
IBM® watsonx.ai Entre no seu estúdio de IA

Desenvolva aplicações de IA personalizadas de forma mais rápida e fácil com um estúdio de desenvolvimento integrado, colaborativo e de ponta a ponta, que conta com um toolkit de desenvolvedor de IA e gerenciamento completo do ciclo de vida da IA.

 Personalize seus aplicativos
Diagrama da IU do watsonx.data
O IBM® watsonx.data Confie nos seus dados, confie nas suas decisões

Gerencie, prepare e integre dados confiáveis de qualquer lugar, em qualquer formato, para que você possa liberar insights de IA mais rápido e melhorar a relevância e a precisão de suas aplicações de IA.

 Unifique seus dados
Diagrama de IU de watsonx.governance
IBM® watsonx.governance Mitigue os riscos. Cumpra os regulamentos.

Automatize a governança para gerenciar proativamente os riscos de IA, simplificar a conformidade regulatória e criar fluxos de trabalho de IA responsáveis e explicáveis.

 Fique à frente do risco

IA em que você pode confiar

A IA responsável está no centro de nossa missão, com justiça, transparência, privacidade e segurança em cada solução que desenvolvemos. Guiados por nossos princípios de confiança e transparência, garantimos que os sistemas de IA sejam éticos, explicáveis e projetados para beneficiar organizações e a sociedade como um todo.

 Saiba mais sobre a ética de IA da IBM Veja nossas diretrizes de confiança e transparência
Reunião profissional com um palestrante se dirigindo a várias pessoas sentadas em duas fileiras
Conselho de ética em IA
O Conselho de Ética em IA da IBM supervisiona o desenvolvimento e a implementação de IA para garantir que esteja alinhada aos valores da IBM e promova a inovação responsável.
Logotipo da AI Alliance
AI Alliance
A AI Alliance está construindo uma comunidade de código aberto em IA para acelerar a inovação responsável nessa área, garantindo rigor científico, segurança, diversidade e competitividade econômica.
Padrão geométrico abstrato de quadrados concêntricos em azul, verde e cinza usado em anúncio do Granite para o TechXchange 2024.
Modelos Granite Guardian
Os modelos Granite Guardian são projetados para detectar e mitigar riscos como vieses, comportamento antiético e alucinações, garantindo implementações de IA seguras e responsáveis.
Uma série de seis formas hexagonais, cada uma contendo uma rede de nós e linhas azuis
IA segura: riscos e remediações
Descubra como os modelos de IA podem transformar seu negócio e quais proteções e mecanismos de governança são essenciais para implementá-los de forma responsável.

Novidades

Granite 4.0 Tiny preview: uma prévia da próxima geração de modelos Granite Um modelo de IA com sensibilidade para séries temporais Modelos de IA pequenos versus grandes: trocas e casos de uso explicados Acesse qualquer modelo, em qualquer lugar, no watsonx.ai
Dê o próximo passo

Tudo pronto para colocar a IA em ação? A IBM pode ajudar você a identificar os modelos de IA ideais para seu caso de uso, explorar como organizações semelhantes à sua estão obtendo valor com IA generativa e criar um roteiro da estratégia para escalar.

 Conheça o watsonx.ai sem custo Agende uma sessão de estratégia de IA