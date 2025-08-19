Modelos de IA da IBM

Uma base confiável para uma IA corporativa flexível e escalável
Escolher o modelo certo é importante para suas aplicações de IA, para sua marca e para seus resultados financeiros. A IBM oferece liberdade para escolher entre milhares de modelos de provedores líderes e selecionar o que melhor se adapta ao seu caso de uso, seja IBM® Granite, opções de terceiros ou seus próprios modelos personalizados.
Escolher o modelo de IA certo é apenas o começo. Quando combinados com o poderoso portfólio IBM watsonx, nossos modelos de IA ajudam você a escalar e gerenciar a IA de forma eficaz em todas as etapas do ciclo de vida.
A IA responsável está no centro de nossa missão, com justiça, transparência, privacidade e segurança em cada solução que desenvolvemos. Guiados por nossos princípios de confiança e transparência, garantimos que os sistemas de IA sejam éticos, explicáveis e projetados para beneficiar organizações e a sociedade como um todo.
Tudo pronto para colocar a IA em ação? A IBM pode ajudar você a identificar os modelos de IA ideais para seu caso de uso, explorar como organizações semelhantes à sua estão obtendo valor com IA generativa e criar um roteiro da estratégia para escalar.