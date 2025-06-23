Acesse qualquer modelo, em qualquer lugar, no watsonx.ai

23 de junho de 2025
Temos o prazer de anunciar o próximo watsonx.ai Model Gateway em pré-visualização pública, uma nova solução empresarial que agiliza o acesso aos principais modelos de base de IA por meio de uma interface unificada.
Com o Model Gateway, as organizações podem integrar os modelos Granite da IBM com os modelos de base líderes do setor da OpenAI, Anthropic, NVIDIA, Cerebras e muito mais, sem lock-in com fornecedor. Essa abordagem agnóstica de IA permite que as empresas mantenham o controle, aumentem a flexibilidade e otimizem os custos, independentemente de onde os modelos estejam hospedados.
O Model Gateway é o último pilar da estratégia multimodelos do watsonx.ai, dando aos clientes a melhor opção para usar modelos hospedados de terceiros na plataforma. Os usuários podem aproveitar modelos de terceiros para desenvolver agentes usando qualquer modelo OOTB e implementá-los rapidamente como serviços de IA.
O watsonx.ai Model Gateway permite:
Conforme as empresas ampliam a adoção da IA, muitas aproveitam vários modelos de base em ambientes na nuvem, no local e híbridos. O gerenciamento dessa complexidade apresenta desafios em termos de governança, eficiência de custos e supervisão operacional. As empresas precisam de um plano de controle de IA centralizado que simplifique a orquestração de modelos, imponha políticas, otimize os custos e forneça visibilidade quase em tempo real.
Nos próximos meses, os desenvolvedores poderão aproveitar as ferramentas do Developer Playground, como o Prompt Lab, para experimentar qualquer modelo de base e implementar aplicações de IA com eficiência, desenvolver soluções RAG com o AutoAI RAG e integrar com produtos adicionais da família watsonx. Funcionalidades adicionais também serão habilitadas nas próximas semanas para impor mais controles para o desenvolvedor.
Com uma abordagem de API uniforme usando uma API compatível com a OpenAI, as empresas podem alternar entre modelos sem dificuldades sem a necessidade de reconfigurações dispendiosas.
Como parte da nossa missão de oferecer aos nossos usuários mais opções de serviço de modelos de base, o watsonx.ai Model Gateway também se conecta à Cerebras, fornecedora líder de inferência rápida, usando seus próprios chips em escala de wafer.
“Estamos entusiasmados em trazer os recursos de inferência de IA que definem recordes da Cerebras para o IBM watsonx.ai Model Gateway”, disse Alan Chhabra, EVP, Worldwide Partners da Cerebras.”Essa colaboração lida diretamente com a crescente demanda por IA de alto desempenho, permitindo que as empresas implementem sem dificuldades modelos de base poderosos para raciocínio profundo e IA agêntica sem gargalos de latência. É um divisor de águas para as empresas que buscam operacionalizar suas iniciativas de IA mais ambiciosas em escala."
Estamos empolgados em compartilhar essa funcionalidade com você e ansiosos para receber seu feedback para nos ajudar a iterar.
As declarações sobre a direção e a intenção futuras da IBM estão sujeitas a alterações ou retiradas sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.