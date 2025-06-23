Acesse qualquer modelo, em qualquer lugar, no watsonx.ai

23 de junho de 2025

Autor

Nisarg Patel

Product Manager, watsonx.ai

IBM

Maryam Ashoori

VP of Product and Engineering, watsonx.governance

IBM

AJ Albanese

Product Marketing Manager, watsonx.ai

IBM

Temos o prazer de anunciar o próximo watsonx.ai Model Gateway em pré-visualização pública, uma nova solução empresarial que agiliza o acesso aos principais modelos de base de IA por meio de uma interface unificada.

Com o Model Gateway, as organizações podem integrar os modelos Granite da IBM com os modelos de base líderes do setor da OpenAI, Anthropic, NVIDIA, Cerebras e muito mais, sem lock-in com fornecedor. Essa abordagem agnóstica de IA permite que as empresas mantenham o controle, aumentem a flexibilidade e otimizem os custos, independentemente de onde os modelos estejam hospedados.

Estratégia multimodelos do watsonx.ai

O Model Gateway é o último pilar da estratégia multimodelos do watsonx.ai, dando aos clientes a melhor opção para usar modelos hospedados de terceiros na plataforma. Os usuários podem aproveitar modelos de terceiros para desenvolver agentes usando qualquer modelo OOTB e implementá-los rapidamente como serviços de IA.

O watsonx.ai Model Gateway permite:

  • Opção de modelo: acesso a mais de mil modelos SOTA, hospedados no watsonx.ai ou em outro ambiente de terceiros
  • Mecanismos de adesão: os modelos de acesso por meio do gateway devem ser provisionados, para que todas as conexões sejam aceitas para manter o acesso adequado
  • Flexibilidade de implementação: o Model Gateway estará disponível no local assim que estiver disponível para todos, permitindo que as empresas tenham conexão com modelos não hospedados

Gerenciamento da complexidade de vários modelos de base

Conforme as empresas ampliam a adoção da IA, muitas aproveitam vários modelos de base em ambientes na nuvem, no local e híbridos. O gerenciamento dessa complexidade apresenta desafios em termos de governança, eficiência de custos e supervisão operacional. As empresas precisam de um plano de controle de IA centralizado que simplifique a orquestração de modelos, imponha políticas, otimize os custos e forneça visibilidade quase em tempo real.

Nos próximos meses, os desenvolvedores poderão aproveitar as ferramentas do Developer Playground, como o Prompt Lab, para experimentar qualquer modelo de base e implementar aplicações de IA com eficiência, desenvolver soluções RAG com o AutoAI RAG e integrar com produtos adicionais da família watsonx. Funcionalidades adicionais também serão habilitadas nas próximas semanas para impor mais controles para o desenvolvedor.

Alterne sem dificuldades entre modelos

Com uma abordagem de API uniforme usando uma API compatível com a OpenAI, as empresas podem alternar entre modelos sem dificuldades sem a necessidade de reconfigurações dispendiosas.

Como parte da nossa missão de oferecer aos nossos usuários mais opções de serviço de modelos de base, o watsonx.ai Model Gateway também se conecta à Cerebras, fornecedora líder de inferência rápida, usando seus próprios chips em escala de wafer.

“Estamos entusiasmados em trazer os recursos de inferência de IA que definem recordes da Cerebras para o IBM watsonx.ai Model Gateway”, disse Alan Chhabra, EVP, Worldwide Partners da Cerebras.”Essa colaboração lida diretamente com a crescente demanda por IA de alto desempenho, permitindo que as empresas implementem sem dificuldades modelos de base poderosos para raciocínio profundo e IA agêntica sem gargalos de latência. É um divisor de águas para as empresas que buscam operacionalizar suas iniciativas de IA mais ambiciosas em escala."

Estamos empolgados em compartilhar essa funcionalidade com você e ansiosos para receber seu feedback para nos ajudar a iterar.

Experimente o watsonx.ai sem custo hoje mesmo

Explore o tutorial completo

Leia nossa documentação

As declarações sobre a direção e a intenção futuras da IBM estão sujeitas a alterações ou retiradas sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.

