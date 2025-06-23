Acesse qualquer modelo, em qualquer lugar, no watsonx.ai

Com uma abordagem de API uniforme usando uma API compatível com a OpenAI, as empresas podem alternar entre modelos sem dificuldades sem a necessidade de reconfigurações dispendiosas.

Como parte da nossa missão de oferecer aos nossos usuários mais opções de serviço de modelos de base, o watsonx.ai Model Gateway também se conecta à Cerebras, fornecedora líder de inferência rápida, usando seus próprios chips em escala de wafer.

“Estamos entusiasmados em trazer os recursos de inferência de IA que definem recordes da Cerebras para o IBM watsonx.ai Model Gateway”, disse Alan Chhabra, EVP, Worldwide Partners da Cerebras.”Essa colaboração lida diretamente com a crescente demanda por IA de alto desempenho, permitindo que as empresas implementem sem dificuldades modelos de base poderosos para raciocínio profundo e IA agêntica sem gargalos de latência. É um divisor de águas para as empresas que buscam operacionalizar suas iniciativas de IA mais ambiciosas em escala."

Estamos empolgados em compartilhar essa funcionalidade com você e ansiosos para receber seu feedback para nos ajudar a iterar.