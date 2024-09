O Google Cloud Platform (GCP) é uma coleção de ofertas de nuvem pública criadas e operadas pelo Google. A plataforma é executada no hardware do Google e composta por vários serviços hospedados para computação, armazenamento e desenvolvimento de aplicativos.

A plataforma IBM® Turbonomic® ajusta constantemente a demanda de aplicativos em tempo real para todas as opções de configuração do GCP. Ela permite automatizar ações com confiança, já que o desempenho é sempre colocado em primeiro lugar, bem como escalar e reconfigurar as VMs analisando os dados de recursos e faturamento das VMs. Além disso, a plataforma IBM Turbonomic oferece suporte a todas as instâncias do Google Kubernetes Engine (GKE) e pode “colar" seus clusters do GKE aos recursos subjacentes do GCP.