A conta do Google Cloud Platform Billing define quem paga pelo conjunto de recursos do Google Cloud comprados para o ambiente. Ao integrar o software IBM® Turbonomic® ao GCP Billing, os usuários podem determinar com precisão seus investimentos e economias na nuvem. Junto com os cálculos exatos, o software IBM Turbonomic prescreve ações de recursos que ajudam a assegurar o desempenho dos aplicativos.