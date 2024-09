Integração do Microsoft Enterprise Agreement

O Microsoft Enterprise Agreement oferece o maior valor para organizações com pelo menos 500 usuários ou dispositivos que desejam flexibilidade na compra de serviços de nuvem e licenças de software sob contrato. A configuração do Enterprise Agreement com o software IBM® Turbonomic® possibilita que você utilize a precificação customizada para calcular o tamanho da carga de trabalho e a cobertura de instâncias reservadas (RI) para seu ambiente do Azure.