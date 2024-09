Otimização de custos do Azure 

O Microsoft Azure é a plataforma de infraestrutura da Microsoft para a nuvem pública. A plataforma IBM® Turbonomic® integra-se ao Azure por meio de uma entidade do serviço do Azure e utiliza o Azure Resource Manager.

A plataforma Turbonomic gera ações constantemente que otimizam VMs, bancos de dados e discos do Azure com base na demanda em tempo real. Suas ações predefinidas ajudam a garantir o desempenho e ainda minimizam os custos. Além disso, a plataforma Turbonomic gerencia seu inventário de instâncias reservadas (RI) e direciona ações que maximizam a utilização e cobertura de RI, tudo por meio da visão do desempenho do aplicativo.

Observação: para ativar o reconhecimento de RI do Azure e as taxas negociadas, você deve fornecer à plataforma Turbonomic o acesso às taxas do Microsoft Enterprise Agreement por meio do destino do Microsoft Enterprise Agreement.