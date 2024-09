O Amazon Web Services (AWS) fornece uma plataforma de infraestrutura confiável e escalável na nuvem. Para muitos, no entanto, a promessa de agilidade e elasticidade geralmente vem acompanhada de falta de insights sobre o que é necessário do ponto de vista de recursos de aplicações. Isso leva a um desempenho ruim e a contas que excedem o orçamento.



A plataforma IBM® Turbonomic gera continuamente ações que otimizam instâncias EC2, bancos de dados RDS, volumes EBS e Elastic Kubernetes Service (EKS) com base na demanda em tempo real. Suas ações prescritas ajudam a garantir o desempenho e, ao mesmo tempo, minimizar os custos. Além disso, a plataforma IBM® Turbonomic gerencia seu inventário de RI e direciona ações que maximizam a utilização e cobertura de RI, tudo através da lente do desempenho do aplicativo.