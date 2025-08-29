IBM JSphere Suite for Java

Soluções flexíveis para modernizar rapidamente e estender a vida útil de suas aplicações Java corporativas.

Reduza sua dívida técnica do Java 8 com o poder do novo JSphere Suite da IBM

Soluções de última geração que aceleram a modernização de aplicações Java

O IBM JSphere Suite for Java é um pacote desenvolvido especificamente para se integrar sem dificuldades ao seu stack de tecnologia IBM® WebSphere existente. Escolha opções de tempo de execução flexíveis, totalmente gerenciadas ou gerenciadas pelo cliente, e simplifique a transformação por meio da automação e da IA generativa. Crie, escale e proteja aplicações mais rápido, enquanto reduz o risco, o custo e a complexidade da migração para a nuvem.

 Leia o artigo no blog: Java em escala
Estratégia de implementação flexível

Resolva com facilidade os problemas de segurança e conformidade do Java 8 na nuvem, no local ou mantendo o suporte com biblioteca aberta. Escolha a implementação e o ambiente de tempo de execução de destino mais adequados à sua estratégia.
Modernize suas aplicações

O Application Modernization Accelerator automatiza a descoberta, o planejamento e a priorização da sua migração, ajudando a reduzir o custo e o esforço em 80%.1
Aumentar a produtividade do desenvolvedor

Aumente a produtividade dos desenvolvedores em até 31%2 com ambientes de tempo de execução modernos, como o Liberty, que são modulares e eficientes. Esses ambientes proporcionam tempos de inicialização mais rápidos, melhor utilização de recursos e uma experiência mais envolvente para o desenvolvedor.
Reduza os custos. Aumente a sustentabilidade.

Reduza drasticamente os requisitos de computação do tempo de execução, com economia de até 80% em disco e mais de 50% em memória.3

Blog Cliente Zero

Como a IBM reduziu o tempo de modernização de Java em 70%

Leia o blog
Prepare seu ambiente Java para o futuro com o JSphere Suite

A capacidade de inovar é crítica para o sucesso dos negócios. Descubra como o JSphere Suite for Java ajuda você a preparar seu ambiente Java para o futuro, simplificando a modernização e o desenvolvimento de aplicações com ambientes de tempo de execução e operacionais alinhados à estratégia da sua organização.

Recursos em destaque

Simplifique sua estratégia de modernização, apoiada por automação e IA generativa, e aproveite novos e aprimorados ambientes de tempo de execução e ferramentas para acelerar a inovação enquanto melhora a produtividade, as operações e a utilização da infraestrutura.
Homem trabalhando com várias telas de computador exibindo gráficos e dados analíticos
Enterprise Application Service for Java (EASeJ)

Aproveite uma plataforma de aplicações totalmente gerenciada, projetada para simplificar a migração, a modernização e a operação de aplicações Java. Concentre-se em agregar valor ao negócio em vez de se preocupar com a segurança, a conformidade e a manutenção do tempo de atividade. Experimente o benefício de uma maior produtividade do desenvolvedor e uma base segura e escalável para o sucesso de longo prazo.

 Explore o produto
Close-up de mãos digitando em um teclado
Enterprise Application Runtimes (EAR)

Escale de forma mais inteligente, sem aprisionamento tecnológico e sem limites. Escolha o tempo de execução certo para suas cargas de trabalho e seu objetivo de modernização, alinhado à sua estratégia de aplicação.  Se você deseja manter seu modelo operacional existente do IBM WebSphere ou migrar para um ambiente baseado em nuvem, o IBM EAR foi projetado para apoiar sua estratégia com opções de tempo de execução flexíveis.

 Explore o produto
Desenvolvedores trabalhando em várias telas exibindo códigos e gráficos
Modernized Runtime Extension (MoRE)

Minimize o risco de migração e continue utilizando o modelo operacional tradicional do WebSphere Application Server (tWAS) para gerenciar aplicações Java 17 e Java 8 dentro do mesmo ambiente administrativo.

 Explore o produto
Visão traseira de uma mulher trabalhando com vários monitores
WebSphere Liberty

Impulsione suas aplicações com o Liberty para obter um tempo de execução na medida certa, entrega contínua e InstantOn. Migre as aplicações existentes para serem executadas em VMs ou contêineres, no local ou na nuvem, como monólitos, microsserviços ou uma mistura de ambos. O Liberty requer menos infraestrutura e memória, enquanto aumenta o desempenho e a produtividade dos desenvolvedores. Permita que suas equipes criem, implementem e gerenciem aplicações de forma eficiente em ambientes híbridos.

 Explore o produto
Dois jovens colegas trabalhando em computadores e conversando em um ambiente de trabalho
Application Modernization Accelerator (AMA)

Independentemente do seu ambiente de tempo de execução de destino, o JSphere Suite admite um processo simplificado para ajudar você a modernizar suas aplicações de acordo com sua estratégia, usando nosso Application Modernization Accelerator (AMA). O AMA permite que você visualize e avalie seu conjunto de aplicações. Ele cria um plano de migração abrangente com insights sobre o esforço, o custo e a complexidade para o destino de sua escolha. Em seguida, o AMA ajuda você com automação em seu IDE para realizar a migração e colocar sua aplicação em execução no seu novo tempo de execução.

 Explore o produto
Clientes reais. Resultados reais.

Logotipo do Alinma Bank
Alinma bank

Descubra como a parceria estratégica do Alinma Bank com a IBM permitiu que ele lidasse com o cenário dinâmico dos negócios digitais e oferecesse experiências excepcionais para os clientes.

 Leia a história do cliente
Logotipo da GBM
GBM

Descubra como a GBM reduziu drasticamente o tempo de provisionamento de VMs de uma semana para dois minutos, automatizando ambientes de nuvem híbrida em toda a América Central com a solução IBM Cloud Pak.

 Leia a história do cliente
Logotipo da RedBridge
RedBridge

Saiba como um grande banco europeu iniciou sua jornada de modernização de aplicativos para levar seus serviços para o futuro com o IBM WebSphere Liberty e o Red Hat OpenShift.

 Leia a história do cliente
Logotipo do cliente Blue Cross Blue Shield of South Carolina
BlueCross BlueShield of South Carolina

A BlueCross BlueShield otimiza os recursos de computação e oferece mais flexibilidade e eficiência aos desenvolvedores com o WebSphere Liberty.

 Leia a história do cliente
Dê o próximo passo

O JSphere oferece flexibilidade inigualável com nuvem híbrida, suporte a múltiplos runtimes e modernização orientada por IA.

 Agende uma demonstração em tempo real