IBM JSphere Suite for Java

Independentemente do seu ambiente de tempo de execução de destino, o JSphere Suite admite um processo simplificado para ajudar você a modernizar suas aplicações de acordo com sua estratégia, usando nosso Application Modernization Accelerator (AMA). O AMA permite que você visualize e avalie seu conjunto de aplicações. Ele cria um plano de migração abrangente com insights sobre o esforço, o custo e a complexidade para o destino de sua escolha. Em seguida, o AMA ajuda você com automação em seu IDE para realizar a migração e colocar sua aplicação em execução no seu novo tempo de execução.