Soluções flexíveis para modernizar rapidamente e estender a vida útil de suas aplicações Java corporativas.
O IBM JSphere Suite for Java é um pacote desenvolvido especificamente para se integrar sem dificuldades ao seu stack de tecnologia IBM® WebSphere existente. Escolha opções de tempo de execução flexíveis, totalmente gerenciadas ou gerenciadas pelo cliente, e simplifique a transformação por meio da automação e da IA generativa. Crie, escale e proteja aplicações mais rápido, enquanto reduz o risco, o custo e a complexidade da migração para a nuvem.
Resolva com facilidade os problemas de segurança e conformidade do Java 8 na nuvem, no local ou mantendo o suporte com biblioteca aberta. Escolha a implementação e o ambiente de tempo de execução de destino mais adequados à sua estratégia.
O Application Modernization Accelerator automatiza a descoberta, o planejamento e a priorização da sua migração, ajudando a reduzir o custo e o esforço em 80%.1
Aumente a produtividade dos desenvolvedores em até 31%2 com ambientes de tempo de execução modernos, como o Liberty, que são modulares e eficientes. Esses ambientes proporcionam tempos de inicialização mais rápidos, melhor utilização de recursos e uma experiência mais envolvente para o desenvolvedor.
Reduza drasticamente os requisitos de computação do tempo de execução, com economia de até 80% em disco e mais de 50% em memória.3
A capacidade de inovar é crítica para o sucesso dos negócios. Descubra como o JSphere Suite for Java ajuda você a preparar seu ambiente Java para o futuro, simplificando a modernização e o desenvolvimento de aplicações com ambientes de tempo de execução e operacionais alinhados à estratégia da sua organização.
Simplifique sua estratégia de modernização, apoiada por automação e IA generativa, e aproveite novos e aprimorados ambientes de tempo de execução e ferramentas para acelerar a inovação enquanto melhora a produtividade, as operações e a utilização da infraestrutura.
Descubra como a parceria estratégica do Alinma Bank com a IBM permitiu que ele lidasse com o cenário dinâmico dos negócios digitais e oferecesse experiências excepcionais para os clientes.
Descubra como a GBM reduziu drasticamente o tempo de provisionamento de VMs de uma semana para dois minutos, automatizando ambientes de nuvem híbrida em toda a América Central com a solução IBM Cloud Pak.
Saiba como um grande banco europeu iniciou sua jornada de modernização de aplicativos para levar seus serviços para o futuro com o IBM WebSphere Liberty e o Red Hat OpenShift.
A BlueCross BlueShield otimiza os recursos de computação e oferece mais flexibilidade e eficiência aos desenvolvedores com o WebSphere Liberty.
O JSphere oferece flexibilidade inigualável com nuvem híbrida, suporte a múltiplos runtimes e modernização orientada por IA.