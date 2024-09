A GBM selecionou o software IBM Cloud Pak® for Multicloud Management, incluindo a plataforma de contêineres Red Hat® OpenShift®, para criar e gerenciar infraestruturas de nuvem híbrida personalizadas para cada um de seus clientes únicos.Usando a solução IBM Cloud Pak, a GBM pode mover cargas de trabalho entre os sistemas locais de um cliente, o data center da GBM e qualquer plataforma de nuvem privada ou pública, gerenciando tudo isso como uma infraestrutura perfeita.

"Podemos entregar um ambiente completo e muito complexo com um único processo de provisionamento", diz Mathews. "Antes, tínhamos que fazer muitas coisas na rede, no armazenamento, nas fazendas de servidores para provisionar um único aplicativo com três ou quatro VMs diferentes. O Cloud Pak for Multicloud Management nos oferece, em um único pacote, uma maneira de padronizar e automatizar o provisionamento de VMs em todas as plataformas. Com apenas uma instalação, podemos fornecer e orquestrar muitos ambientes diferentes. Isso reduz nossas despesas operacionais nessa área pela metade."

De acordo com um acordo de nível de serviço (SLA) no contrato da GBM com os clientes, quando um cliente solicita uma nova máquina virtual (VM), a GBM tem uma semana para provisioná-la para atender aos requisitos do cliente. Hoje, usando o software IBM Cloud Pak, diz Mathews, "fazemos isso em dois minutos online". E não é que o SLA de uma semana tenha sido generoso demais. "Antes, fazia sentido por causa da complexidade do ambiente", explica Mathews."