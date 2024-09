A equipe começou com rapidez e trabalhou com agilidade para transformar o aplicativo Alinma (link fora do ibm.com) em um super aplicativo multifuncional que consolida serviços, recursos e funções de vários aplicativos móveis em um único aplicativo para clientes e funcionários utilizarem.

À medida que os gostos, expectativas e hábitos dos clientes evoluíam, o Alinma Bank, como uma organização com visão de futuro, sabia que precisava alavancar modelos de finanças incorporadas e abertas no aplicativo Alinma. Isso permitiria ao banco distribuir seus serviços de forma eficiente, tornar-se um orquestrador de ecossistema digital e alcançar clientes onde quer que estejam.

Para ajudar a navegar com segurança nesse novo terreno, o Alinma Bank recorreu à IBM, sua parceira de transformação digital de longa data e confiança, que ajudou a melhorar os processos de integração B2B do banco e estratégias de transformação digital O banco confiou em soluções da IBM, como IBM Cloud Pak for Integration, IBM WebSphere Liberty, IBM Cloud Transformation Advisor e Red Hat OpenShift (link fora de ibm.com) para ajudar a alcançar economias de escala, melhorar a estabilidade do sistema e promover experiências superiores centradas no cliente.

"Após discutirmos o cenário financeiro em mudança no Oriente Médio, juntamente com a iniciativa Estratégia 2025 do banco e a visão para o super aplicativo com a equipe da IBM, eles entenderam nossos objetivos e ambições", diz Yasser AlOufi, diretor de informação do Alinma Bank. "Eles recomendaram soluções de nuvem híbrida e IA, como Cloud Pak for Integration e WebSphere Liberty, para transformar nossos sistemas principais com segurança e integrá-los com novas tecnologias nativas de nuvem."

O Alinma Bank utilizou a solução IBM Cloud Transformation Advisor para avaliar e modernizar os canais de API legados existentes e aplicações monolíticas, aproveitando os recursos nativos de nuvem. O banco usou o IBM Cloud Pak for Integration para gerenciar e integrar APIs internas e externas do aplicativo móvel. O IBM WebSphere Liberty foi utilizado para acelerar a entrega do super aplicativo como um aplicativo nativo de nuvem, enquanto o Red Hat OpenShift facilitou sua implementação e o gerenciamento do ciclo de vida.