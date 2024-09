O banco está utilizando sua nova abordagem agile de DevOps para lançar novos serviços no mercado mais rapidamente, o que o ajuda a conquistar uma vantagem competitiva.Agora que a fase de modernização está completa, a organização pode explorar completamente o desenvolvimento nativo da nuvem.

"Ao combinar o IBM WebSphere Liberty com o MicroProfile e o Red Hat OpenShift, conseguimos reduzir drasticamente os tempos de implantação," relembra Pfeifer."Por exemplo, o banco conseguiu implementar novos recursos para seu aplicativo de serviços de gestão de fundos em minutos, em vez de meses. A organização agora pode inovar no mesmo ritmo que as fintechs e outros concorrentes, o que a ajuda a manter e expandir sua participação de mercado.O desenvolvimento e a entrega nativos da nuvem são um diferencial importante para o banco."

Aproveitando os recursos integrados do IBM WebSphere Liberty, o banco está capacitando os desenvolvedores com novas e poderosas capacidades, ao mesmo tempo em que controla custos e complexidade.Pfeifer explica: "O pipeline DevOps da organização usa automaticamente a versão mais recente do IBM WebSphere Liberty, garantindo que eles tenham os recursos e as correções mais recentes. Graças à arquitetura de migração zero da Liberty, os aplicativos funcionam sem modificação em cada novo lançamento da Liberty. Usar outro tempo de execução forçaria o banco a migrações adicionais, por isso é uma grande economia de tempo e, ao mesmo tempo, ajuda a manter os aplicativos seguros."

A arquitetura de migração zero do Liberty também permite que a organização adote novos recursos para diferentes aplicações no seu próprio ritmo. Para seus microsserviços de evolução mais lenta, o banco permaneceu no Java EE, enquanto adotou o suporte mais recente do Jakarta EE para microsserviços de evolução mais rápida. As mesmas versões mais recentes e seguras do IBM WebSphere Liberty executam ambos com facilidade. Outros tempos de execução forçariam a organização a migrar todos os seus aplicativos ou a permanecer em versões antigas e inseguras.

O banco está atualmente em processo de transferência de suas cargas de trabalho tradicionais do IBM WebSphere Application Server de um mainframe para um ambiente de servidor distribuído, confiante de que sua plataforma IBM WebSphere Liberty e Red Hat OpenShift continuará a trazer benefícios a longo prazo.

Pfeifer conclui: "Na RedBridge, ajudamos as empresas a usar a tecnologia de código aberto em todo o seu potencial. Nosso trabalho com esse grande banco europeu demonstra que as soluções da IBM nesse espaço podem ajudar as organizações a levar seus serviços para o futuro."