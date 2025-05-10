Ferramentas do IBM JSphere Suite

Ferramentas para ajudar a automatizar a modernização e o desenvolvimento de aplicações Java™ corporativas

Programador sentado em frente a vários monitores conversando com um colega.

Encontre IBM Application Development & Runtimes no TechXchange 2025 | 6 a 9 de outubro

 

Junte-se a nós em Orlando, FL, para explorar laboratórios práticos, sessões de perguntas e respostas com especialistas, palestras interessantes e muito mais

Acelere a modernização de aplicações Java

A modernização de aplicações é uma etapa fundamental na transformação digital, exigindo uma plataforma que unifique tanto aplicações legadas quanto novas com segurança, escalabilidade e extensibilidade. Para atender às demandas de negócios por inovação mais rápida e capacidade de resposta ao mercado, as organizações devem avaliar seus parques de aplicações atual e determinar a melhor estratégia de modernização e o ambiente de execução de destino com base em objetivos comerciais, técnicos e econômicos.

Application Modernization Accelerator (AMA)

Modernização de ponta a ponta

Captura de tela da descoberta do Application Modernization Accelerator
Descoberta

O AMA analisa seu parque de aplicações existente e permite visualizar bancos de dados conectados, filas e dependências. Explore e avalie a complexidade, o custo e as mudanças necessárias para migrar para o seu ambiente de execução de destino.
Captura de tela do planejamento do acelerador de modernização de aplicações
Planejamento

A partir da análise, você pode planejar e priorizar aplicações-chave, dependências relevantes e códigos comuns que precisam de atualização para ser executado no tempo de execução do destino selecionado. Você pode criar grupos para que aplicações com outras necessidades possam ter outros destinos e receber insights sobre o esforço estimado para resolver problemas de migração. Você pode também obter avaliações para diversas opções de modernização e gerar o plano de migração para uso na próxima etapa.
Captura de tela da execução do Application Modernization Accelerator
Execução

Use as AMA Developer Tools ou o watsonx Code Assistant (wCA) para carregar o plano de migração gerado e auxiliar nas mudanças de infraestrutura e implementação. O pacote do plano contém arquivos personalizados para cada aplicação, além de "receitas" que automatizam as alterações no seu código-fonte e arquivos de configuração, permitindo que funcionem no ambiente de execução de destino.
Compare os destinos

O Application Modernization Accelerator (AMA) automatiza a migração de ambientes de execução existentes para os seguintes destinos. Cada destino é otimizado para estratégias de aplicação específicas. 

Enterprise Application Service for Java (EASeJ)

Tempo de execução nativo da nuvem gerenciado

WebSphere Liberty

Tempo de execução empresarial rápido e seguro

Liberty administrado pelo WebSphere (MoRE)

Tempo de execução do Transitional Liberty

WebSphere Application Server (tWAS) em Contêineres

Tempo de execução empresarial tradicional

Concentre-se na agregação de valor ao negócio em vez de gerenciar middleware e infraestrutura. Experimente o benefício de maior produtividade do desenvolvedor e uma base segura e escalável para o sucesso no longo prazo. 

Acelere a entrega de aplicações nativas da nuvem em VMs ou contêineres, locais ou na nuvem. O Liberty é um tempo de execução rápido, modular e amigável para o desenvolvedor que exige menos infraestrutura e memória e ainda melhora o desempenho.

Minimize o risco de migração e continue utilizando o modelo operacional tradicional do WebSphere Application Server (tWAS) para gerenciar aplicações Java 17 e Java 8 dentro do mesmo ambiente administrativo.

Ofereça um ambiente estável e rico em recursos para aplicações Java EE de missão crítica que exigem administração robusta e agrupamento operando em ambiente de contêiner
  • Use Java SE 8 a 24
  • Automação de build e deploy integrada
  • SLA de 99,95% para cargas de trabalho críticas
  • Tempo de execução totalmente gerenciado com alta disponibilidade
  • Inicialização dez vezes mais rápida do aplicativo
  • Redução de 70% no tempo de implementação
  • Mantenha a segurança sem atualizações custosas
  • Maior compatibilidade com a API 
  • Atualize para Java SE 17+
  • Preserve a administração tradicional do WAS
  • Ganhe desempenho e economia de memória
  • Redução de custos de infraestrutura
  • Mantenha no Java 8 ou anterior
  • Alta disponibilidade
  • Otimizado para cargas de trabalho de data center
  • Totalmente gerenciado pela IBM
  • CI/CD e GitOps integrados
  • Toolkit de modernização incluído
  • SLA e segurança de nível empresarial
  • Atualização e frameworks Java/Jakart EE
  • Design com foco em microsserviços
  • Integração do framework Spring
  • Flexibilidade de nuvem híbrida
  • Otimizado para Kubernetes
  • Experiência de administração centralizada
  • Favorável ao legado
  • Administração consistente
  • Caminho de modernização de baixo risco
  • Estabilidade de nível empresarial
  • Ferramentas ricas de administração e clustering
  • Nenhuma refatoração necessária
  • Melhor para operações legadas

Captura de tela do Mono2Micro
IBM Mono2Micro

O IBM® Mono2Micro ajuda os usuários a criarem arquiteturas próprias de microsserviço, independentemente do nível de habilidade ou conhecimento técnico. Isso oferece uma maneira mais rápida e menos disruptiva de manter o código e refatorar aplicações monolíticas em microsserviços. Os usuários podem analisar a aplicação para entender o comportamento em tempo de execução e explorar as recomendações de particionamento na visualização de gráfico. Em seguida podem gerar código para executar a configuração de classe desejada em um tempo de execução moderno como o Liberty.

Acelere o desenvolvimento em Java

O desenvolvimento em Java corporativo continua fundamental para os negócios, impulsionando a entrega de aplicações de missão crítica em larga escala. Capacite os desenvolvedores com aceleradores de desenvolvimento de aplicações para simplificar e automatizar tarefas importantes associadas à modernização, ao desenvolvimento e às operações. Instale e use os aceleradores na IDE Java de sua escolha: Eclipse IDE, VS Code ou IntelliJ IDEA.
Captura de tela das ferramentas Liberty

Liberty Tools

Desenvolva aplicações Java nativas da nuvem com Open Liberty e o WebSphere Liberty. Itere rapidamente com o modo de desenvolvimento do Liberty, programe com assistência para APIs MicroProfile e Jakarta EE e edite com facilidade arquivos de configuração do Liberty.
Captura de tela das developer tools do AMA

AMA Developer Tools

As AMA Developer Tools estendem sua IDE para modernizar com facilidade e rapidez o Java corporativo para usar um runtime do Java nativo da nuvem, as mais recentes APIs Java corporativas e versões atuais do Java SE.

watsonx Code Assistant*

Simplifique e automatize tanto o desenvolvimento de novos softwares quanto a modernização de aplicações, ajudando a aumentar a produtividade e capacitando equipes de desenvolvimento de todos os níveis de habilidade a apoiar a inovação nos negócios. 

Aumente a produtividade do desenvolvedor com assistência sensível ao contexto na IDE, bem como com sua função de chat, ajudando a gerar, completar, transformar, explicar, documentar, revisar e testar código.

Histórias de clientes

Logotipo do Alinma Bank
Alinma bank

Descubra como a parceria estratégica do Alinma Bank com a IBM permitiu que ele lidasse com o cenário dinâmico dos negócios digitais e oferecesse experiências excepcionais para os clientes.

Mulher utilizando o cartão de crédito para fazer compras
Descubra a série do blog

Veja como a Discover proporcionou um caminho de modernização para o WebSphere Liberty usando o Transformation Advisor.

Logotipo do cliente Blue Cross Blue Shield of South Carolina
BlueCross BlueShield of South Carolina

A BlueCross BlueShield of South Carolina otimiza recursos computacionais e, como resultado, oferece mais flexibilidade e eficiência aos desenvolvedores com o WebSphere Liberty.

Dê o próximo passo
* Adquirido separadamente