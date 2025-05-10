Ferramentas do IBM JSphere Suite

Ferramentas para ajudar a automatizar a modernização e o desenvolvimento de aplicações Java™ corporativas
A modernização de aplicações é uma etapa fundamental na transformação digital, exigindo uma plataforma que unifique tanto aplicações legadas quanto novas com segurança, escalabilidade e extensibilidade. Para atender às demandas de negócios por inovação mais rápida e capacidade de resposta ao mercado, as organizações devem avaliar seus parques de aplicações atual e determinar a melhor estratégia de modernização e o ambiente de execução de destino com base em objetivos comerciais, técnicos e econômicos.
O Application Modernization Accelerator (AMA) automatiza a migração de ambientes de execução existentes para os seguintes destinos. Cada destino é otimizado para estratégias de aplicação específicas.
Enterprise Application Service for Java (EASeJ)
Tempo de execução nativo da nuvem gerenciado
WebSphere Liberty
Tempo de execução empresarial rápido e seguro
Liberty administrado pelo WebSphere (MoRE)
Tempo de execução do Transitional Liberty
WebSphere Application Server (tWAS) em Contêineres
Tempo de execução empresarial tradicional
Concentre-se na agregação de valor ao negócio em vez de gerenciar middleware e infraestrutura. Experimente o benefício de maior produtividade do desenvolvedor e uma base segura e escalável para o sucesso no longo prazo.
Acelere a entrega de aplicações nativas da nuvem em VMs ou contêineres, locais ou na nuvem. O Liberty é um tempo de execução rápido, modular e amigável para o desenvolvedor que exige menos infraestrutura e memória e ainda melhora o desempenho.
Minimize o risco de migração e continue utilizando o modelo operacional tradicional do WebSphere Application Server (tWAS) para gerenciar aplicações Java 17 e Java 8 dentro do mesmo ambiente administrativo.
Ofereça um ambiente estável e rico em recursos para aplicações Java EE de missão crítica que exigem administração robusta e agrupamento operando em ambiente de contêiner
O IBM® Mono2Micro ajuda os usuários a criarem arquiteturas próprias de microsserviço, independentemente do nível de habilidade ou conhecimento técnico. Isso oferece uma maneira mais rápida e menos disruptiva de manter o código e refatorar aplicações monolíticas em microsserviços. Os usuários podem analisar a aplicação para entender o comportamento em tempo de execução e explorar as recomendações de particionamento na visualização de gráfico. Em seguida podem gerar código para executar a configuração de classe desejada em um tempo de execução moderno como o Liberty.
O desenvolvimento em Java corporativo continua fundamental para os negócios, impulsionando a entrega de aplicações de missão crítica em larga escala. Capacite os desenvolvedores com aceleradores de desenvolvimento de aplicações para simplificar e automatizar tarefas importantes associadas à modernização, ao desenvolvimento e às operações. Instale e use os aceleradores na IDE Java de sua escolha: Eclipse IDE, VS Code ou IntelliJ IDEA.
Desenvolva aplicações Java nativas da nuvem com Open Liberty e o WebSphere Liberty. Itere rapidamente com o modo de desenvolvimento do Liberty, programe com assistência para APIs MicroProfile e Jakarta EE e edite com facilidade arquivos de configuração do Liberty.
As AMA Developer Tools estendem sua IDE para modernizar com facilidade e rapidez o Java corporativo para usar um runtime do Java nativo da nuvem, as mais recentes APIs Java corporativas e versões atuais do Java SE.
Simplifique e automatize tanto o desenvolvimento de novos softwares quanto a modernização de aplicações, ajudando a aumentar a produtividade e capacitando equipes de desenvolvimento de todos os níveis de habilidade a apoiar a inovação nos negócios.
Aumente a produtividade do desenvolvedor com assistência sensível ao contexto na IDE, bem como com sua função de chat, ajudando a gerar, completar, transformar, explicar, documentar, revisar e testar código.
Descubra como a parceria estratégica do Alinma Bank com a IBM permitiu que ele lidasse com o cenário dinâmico dos negócios digitais e oferecesse experiências excepcionais para os clientes.
Veja como a Discover proporcionou um caminho de modernização para o WebSphere Liberty usando o Transformation Advisor.
A BlueCross BlueShield of South Carolina otimiza recursos computacionais e, como resultado, oferece mais flexibilidade e eficiência aos desenvolvedores com o WebSphere Liberty.
* Adquirido separadamente