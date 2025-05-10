Ferramentas do IBM JSphere Suite

O IBM® Mono2Micro ajuda os usuários a criarem arquiteturas próprias de microsserviço, independentemente do nível de habilidade ou conhecimento técnico. Isso oferece uma maneira mais rápida e menos disruptiva de manter o código e refatorar aplicações monolíticas em microsserviços. Os usuários podem analisar a aplicação para entender o comportamento em tempo de execução e explorar as recomendações de particionamento na visualização de gráfico. Em seguida podem gerar código para executar a configuração de classe desejada em um tempo de execução moderno como o Liberty.