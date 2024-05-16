A International Organization for Standardization (ISO) é uma organização independente e não governamental que publica padrões em campos técnicos e não técnicos. A série de normas ISO/IEC 27000 é um esforço conjunto com a International Electrotechnical Commission (IEC) e define mecanismos para ajudar as organizações a manter os ativos de informações seguros.



A norma ISO/IEC 27018:2019 fornece um conjunto de diretrizes para um dos aspectos mais importantes da segurança na Internet: a proteção de informações de identificação pessoal (PII) - quaisquer ativos de informações de dados que possam ser vinculados a um indivíduo específico.

O código de práticas definido pela especificação ISO/IEC 27018:2019 garante que uma organização com certificação ISO 27018 avaliou os riscos e implementou proteções PII apropriadas para seus usuários.

