ISO 22301: é um conjunto de requisitos criados pela Organização Internacional para Normatização (ISO) para implementar, manter e melhorar um Sistema de Gerenciamento da Continuidade de Negócios (BCMS), políticas e procedimentos que ajudam as organizações na preparação e na resposta a ameaças como desastres naturais e violações de dados.

A norma ajuda as organizações a avaliar sua capacidade de atender às suas necessidades e obrigações críticas de negócios, mesmo durante circunstâncias extraordinárias e perturbadoras.

Uma organização que foi formalmente certificada pela ISO 22301 foi auditada por terceiros como tendo um BCMS que atende ou excede os requisitos da norma ISO 22301.

Relatórios e outras documentações