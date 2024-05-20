Conformidade com a IBM Cloud®: DoD DISA

O que é DoD DISA?

A Defense Information Systems Agency (DISA) é uma agência do Departamento de Defesa dos EUA (DoD) responsável pelo desenvolvimento e manutenção do Guia de Requisitos de Segurança de Computação em Nuvem (CC-SRG) do DoD.

O CC-SRG define requisitos de segurança padronizados para serviços em nuvem que hospedam informações, sistemas e aplicativos do DoD e fornece ao DoD uma estrutura para avaliar a segurança de uma oferta de serviço em nuvem.

A conformidade com o SRG é necessária para qualquer provedor de serviços em nuvem que hospede informações do DoD.
Posição da IBM

O IBM Cloud for Government (IC4G) é autorizado pelo DoD DISA Impact Level-2 e suporta todos os principais padrões e regulamentos do governo dos EUA.

As descrições de serviços (SDs) da IBM indicam se uma determinada oferta mantém o status de conformidade do DoD DISA Impact Level 2. Os serviços abaixo são avaliados todos os anos.

Serviços

  • Microsoft MySQL
  • Microsoft SQL Server
  • VMware
