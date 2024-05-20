A Defense Information Systems Agency (DISA) é uma agência do Departamento de Defesa dos EUA (DoD) responsável pelo desenvolvimento e manutenção do Guia de Requisitos de Segurança de Computação em Nuvem (CC-SRG) do DoD.
O CC-SRG define requisitos de segurança padronizados para serviços em nuvem que hospedam informações, sistemas e aplicativos do DoD e fornece ao DoD uma estrutura para avaliar a segurança de uma oferta de serviço em nuvem.
A conformidade com o SRG é necessária para qualquer provedor de serviços em nuvem que hospede informações do DoD.
O IBM Cloud for Government (IC4G) é autorizado pelo DoD DISA Impact Level-2 e suporta todos os principais padrões e regulamentos do governo dos EUA.
As descrições de serviços (SDs) da IBM indicam se uma determinada oferta mantém o status de conformidade do DoD DISA Impact Level 2. Os serviços abaixo são avaliados todos os anos.
Dúvidas sobre um programa de conformidade? Precisa de um relatório de conformidade protegido? Podemos ajudar.