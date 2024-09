Estudos de caso em destaque

CIO da IBM IBM CIO alcançou grande produtividade implementando o pacote API Connect TINE A TINE faz melhorias na cadeia de valor com produtos da plataforma IBM® Cloud Pak for Integration. Axis Bank O Axis Bank adotou o IBM® API Connect para transformar seus serviços bancários digitais e proporcionar uma experiência melhor aos clientes

Histórias em vídeo Estudo de caso Federal Bank Um sistema bancário de API para integração com outras organizações e ecossistemas. Leia o estudo de caso